株式会社Elith、「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」に共同出展

株式会社Elith

株式会社Elithは、2026年5月27日（水）～29日（金）にパシフィコ横浜で開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」に、Foretellix合同会社ブース内にて共同出展いたします。

本展示では、生成AI・LLM・画像AIなどを活用したモビリティ領域向けAIソリューションをご紹介します。

モビリティ業界におけるAI活用や研究開発支援などをご検討中の方に向け、AI活用事例や導入に関するご相談を会場にてご案内いたします。

モビリティ分野におけるAI活用や生成AI導入にご関心をお持ちの方は、ぜひForetellix合同会社ブース（ノース・N88）へお立ち寄りください。

出展概要- 開催展名：人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA- 開催日程：2026年5月27日（水）～29日（金）- 会場：パシフィコ横浜 展示ホール・ノース（会場地図はこちら(https://aee.expo-info.jsae.or.jp/pdf/Y2026_NorthFloorPlan_JP.pdf?260413)）- 小間番号：N88（ノース）- 参加方法：事前登録制（参加費無料）- 公式サイト：https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/Yokohama/(https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/yokohama/)■AIの導入・開発に関するご相談はこちら

AIの導入や開発、業務への適用に関するご相談を随時受け付けております。 ご希望に応じて、Elithの開発・企画担当との個別相談（無料）をオンラインでご案内いたします。 具体的な課題や構想が固まっていない段階でも、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ :https://www.elith.ai/contact

■株式会社Elith

株式会社Elithは、クライアントと共に課題を発見し、AIによる最適な解決策を共創するテックカンパニーです。 製造業、金融業、医療業など幅広い業種に向けて、AIのソリューション提供を軸に、コンサルティングから生成AI・LLM・画像AIの開発、AI教育・アドバイザリーまで一気通貫で提供しています。

また、生成AIの社会実装において重要性が高まるAIセーフティにも注力し、生成AIの応答品質や動作をリアルタイムにチェックし、自動で改善提案まで行うAIエージェントプラットフォーム「GENFLUX（ジェンフラックス）」 を通じて、安心して活用できるAI基盤の構築を支援しています。

- 社名：株式会社Elith- 代表者：代表取締役CEO＆CTO 井上顧基- 本社所在地：東京都文京区本郷2-27-17 フロンティア本郷I 6-A- 事業内容：AIに関する研究、開発、設計、企画、教育、販売、保守、コンサルティング業務- 会社概要 URL：https://elith.ai

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社Elith Eメール：pr-team@elith.ai

最先端のAI技術の教育研修、開発・導入支援、コンサルティングについてのお問い合わせも、お待ちしております。