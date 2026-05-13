AIが行動まで導く次世代スマートリング「AIVELA Ring Pro」日本初上陸

AI PLUS APPLIANCES INC.

AIVELA（アイベラ／2024年設立・本社：カリフォルニア、運営会社：AI PLUS APPLIANCES INC.）は、AI搭載スマートリング「AIVELA Ring Pro」を日本市場に向けて正式に展開開始することをお知らせいたします。

プロジェクト開始からわずか24時間で、応援購入総額3,000万円を突破！

開始前から大きな注目を集め、サポーター数も早くも1,400名を超えるなど、多くの支持を獲得し、次世代スマートリングとして、高い関心と期待が寄せられている注目のプロジェクトです。

Makuakeプロジェクトページ

【AIVELA Ring Pro「Makuake」先行販売ページ】

https://www.makuake.com/project/aivela_ring_pro/

【先行販売期間】

2026年5月12日（火）11:00～2026年7月30日（木）

▪️製品について

AIVELA Ring Proは、睡眠・心拍・活動量などの生体データを記録するだけでなく、AIがそれらのデータを分析し、日々の行動改善まで導く次世代ウェアラブルデバイスです。

睡眠分析運動トラッキング

従来のスマートデバイスが「記録・可視化」に留まるのに対し、AIVELAは「次に何をすべきか」を提示することで、ユーザーの意思決定をサポートします。

AIアドバイザーAIが“次の行動”を提案

データ活用から行動改善へ。

AIVELA独自のAIアルゴリズムにより、ユーザーの状態を総合的に分析し、「その日のコンディション」「最適な活動タイミング」「休息や集中のバランス」などを分かりやすく提示。

日々の生活や仕事におけるパフォーマンス向上をサポートします。

サブスクリプション不要

Makuakeからご購入いただいた方は、すべての機能を追加料金なし・永久無料でご利用いただけます。

多くのスマートリングで必要とされる月額課金なしで、AI分析機能を含め、購入後すぐにフル機能をご利用いただけます。

元Appleデザイナー監修

AIVELA Ring Pro のデザインは、日常に溶け込むミニマルデザイン。

「テクノロジーは、人に寄り添うべきもの」

「美しさと使いやすさが共存してこそ、意味を持つ」

という、伝説的な元Appleデザイナー、ハルトムット・エスリンガー氏の思想を受け継ぎ、

マッテオ・メノット氏、アンナ・ソコロバ氏とのコラボレーションによってかたちづくられています。

また、軽量かつコンパクトな設計により、長時間の装着でもストレスを感じにくい仕様を実現。

日常生活の中で違和感なく使える洗練されたデザインとして、本年「iFデザイン賞」を受賞しました。

指先コントローラー

詳細はこちら：https://ifdesign.com/ja/winner-ranking/project/aivela-ring-pro/767338

スマートフォンをはじめ、さまざまなデバイスと連携して操作が可能。

微妙な指先の動きも捉える光学式フィンガーナビゲーションセンサーを搭載し、音楽の再生や停止、プレゼンのスライド送り、写真撮影や動画操作まで、日常のちょっとした手間を減らすための8つのシンプルなタッチ操作に対応しています。

指先コントローラーエアジェスチャー

指でハートの形を描くジェスチャーに、言葉を使わず想いを伝えるアクションを割り当てることも。

エアジェスチャーごとにアクションを自由に設定することも可能です。

▪️製品仕様

【AIVELA Ring Pro「Makuake」先行販売ページ】

https://www.makuake.com/project/aivela_ring_pro/

【先行販売期間】

2026年5月12日（火）11:00～2026年7月30日（木）

▪️会社概要

AIVELA（アイベラ）は、AIと航海者を導いた星座「ベラ」に由来し、2024年にカリフォルニアで設立されたウェアラブルAIブランドです。

AI PLUS APPLIANCES INC.により展開されており、電子工学・バイオメディカル・AIを融合し、人の生活に自然に寄り添う製品開発を行っています。



AIVELAが目指すのは、AIが人を管理したり指示したりする未来ではなく、人の意思決定をそっと支える存在としてのAIです。忙しい日常の中で、考えすぎることなく、迷いすぎることなく、よりシンプルで健康的な生活を実現することをミッションとしています。

本製品、AIVELA Ring Proは、「つけていることを忘れるほど自然でありながら、必要な瞬間に気づきを与える」という思想のもと開発されました。

また、世界的ブランドからも信頼を得ている、数十億ドル規模のグローバルメーカーGoertek社との提携により開発されており、設計から量産まで品質を徹底的に追求。

初めてのプロダクトでも安心して選べるクオリティを実現しています。

【会社情報】

会社名：AI PLUS APPLIANCES INC.

代表者：Donghao Li

所在地：18 Goodyear STE 110, Irvine, CA 92618 USA

メール：marketing@aivela.com

電話番号：+1 909-228-4668

【お問い合わせ】

広報担当：田中、水野

メールアドレス：marketing@aivela.com

公式LINE：https://lin.ee/PFamG9D

公式X：https://x.com/aivela_jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/aivela.jp/

▪️画像素材

4色展開

8サイズ展開

マルチデバイス連携対応