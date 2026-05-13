【外気温マイナス15℃でひんやり】シロカ、直接肌に当てて冷やせる「冷却プレート」付きハンディファンを発売！

シロカ株式会社

シロカ株式会社（東京都・千代田区）は、冷却プレートを搭載し、直接肌に当てて冷やすことのできるハンディファンを2026年5月25日に発売します。

製品ページ :https://www.siroca.co.jp/product/handyfan-coolingplate/

気温が体温とほぼ同じ「猛暑日」が続き、年々暑さが厳しくなっている夏。夏の到来が早くなり、秋口まで暑さが長引く昨今は、暑さ対策が欠かせません。外出時に気軽に持ち出せるアイテムとしてハンディファンが挙げられますが、気温が35度以上となる「猛暑日」の屋外では、ただ風を送っても熱風に変わり、逆効果になることも。

シロカでは、首筋などの太い血管の通った場所を直接冷やすことで、熱中症対策にも役立つ「冷却プレート」を搭載したハンディファンを新たに発売します。暑い屋外では送風に加えて冷却プレートを直接肌に当てて冷やし、移動の電車内や室内の卓上などでは送風で涼をとるといった使い分けで、暑さ対策ができる製品です。

風量は弱・中・強・ターボの全4段階。羽根・ガード・モーターを最適化することで、風速は当社比約1.45倍となり、パワフルな風量を実現しました。また、バッテリーの性能向上により、同程度の風速で使用した場合の連続使用可能時間は前機種よりも4時間延長*1。よりパワフルな風を、より長時間お使いいただけます。本体は180度折りたたんでコンパクトにしまえる設計で、移動の際も鞄の中でスペースをとりません。

この夏は、シロカの冷却プレート付きハンディファンで、暑さ対策をしませんか？

製品特長

1. ひんやり感続く、冷却プレート

2. しっかり涼しいパワフル風量

3. 180度折りたためてコンパクト。卓上でも便利

4. 安心して長く使える設計

1. ひんやり感続く、冷却プレート

外気温マイナス15℃程度*2にひんやり冷たくなる、金属製の「冷却プレート」を搭載。首筋などの太い血管を冷やすことで、熱中症対策に役立ちます。

冷却プレート（ペルチェ式）には、表面が冷えると裏面は発熱するという特徴が。冷却プレートの表面温度を上げないよう、放熱のための独自構造を採用し、外気温マイナス15℃程度*2のひんやり感を長くキープします。

2. しっかり涼しいパワフル風量

風量は弱・中・強・ターボの全4段階。

シロカがこれまでの扇風機シリーズで培ってきた「ふわビューン技術」を活かし、羽根・ガード・モーターを最適化。風速は当社比約1.45倍となり、さらにパワフルな風を実現しました。

風量弱で約10.5時間、最大風量（ターボ）では約2.2時間の連続使用が可能です。

※風量がターボのときは冷却プレートを使用できません。風量がターボの時に冷却ボタンを押すと、自動的に風量が強になります。

3. 180度折りたためてコンパクト。卓上でも便利

ヘッドが180度折りたためるコンパクト設計。持ち運びの際も鞄の中で場所をとりません。ヘッドをお好みの角度で折り曲げて固定すれば、卓上扇としても活躍します。

手持ちで首掛けで卓上扇として

4. 安心して長く使える設計

◆バッテリーの温度上昇防止＆誤動作防止の安心設計

本体にはリチウムイオンバッテリーを採用しています。温度センサーにより、バッテリーの異常温度上昇を防止。使用中にバッテリーが高温になった場合には一時的に電源を切り、温度上昇をコントロールします。さらに、電源ON/OFFはボタンを長押しして行う仕様のため、鞄の中で電源ボタンが押され、勝手に電源が入ってしまうなどの意図せぬ動作を防止します。

◆バッテリーの寿命長持ち

過充電・過放電の防止回路を搭載。バッテリーの劣化を抑えます。

*1 前機種（SF-H631）と新機種（SF-H751）で、同等程度の風速（SF-H631:ターボ／SF-H751:中）で使用した場合の連続使用可能時間を比較。

*2〔測定方法〕35℃の室内で、風量弱・冷却ボタンONで運転し、室内の温度と冷却プレートの表面温度との差を測定（自社調べ）

製品概要

製品名：冷却プレート付きハンディファン

型番：SF-H751

カラー：ホワイト、ミルクティー、ダークネイビー

電源（定格入力）：DC 5V USB電源（5V 0.9A）

内蔵電池：リチウムイオン電池

充電時間（約）：3.5時間

使用時間（約）：弱：10.5時間、中：6.5時間、強：3.0時間、ターボ：2.2時間、

弱＋冷却：2.1時間、中＋冷却：1.9時間、強＋冷却：1.4時間（満充電時）

消費電力（約）：4.5 W

本体質量（約）：220 g

本体サイズ（約）：幅8.4 cm × 奥行5.4 cm × 高さ19.8 cm（突起部含む）

幅8.4 cm × 奥行7.6cm × 高さ11.5 cm（折りたたみ時）

セット内容：本体、USBケーブル（ケーブル長：1m）、首かけストラップ、取扱説明書（保証書）

製品ページ：https://www.siroca.co.jp/product/handyfan-coolingplate/

シロカ株式会社について

日々の暮らしに小さな喜びや心地よさをもたらし、彩りを添えられるよう

ワクワクする機能や、暮らしになじむデザインにこだわった家電製品をお届けします。

シロカ公式サイト：https://www.siroca.co.jp/

シロカオンラインストア 本店：https://store.siroca.jp/

シロカ公式Instagram：https://www.instagram.com/siroca.jp/

【クレジットは下記の通りお願いいたします】

シロカ株式会社

〒101-0051東京都千代田区神田神保町2丁目4番地 東京建物神保町ビル5階

TEL：0570-001-469

URL: https://www.siroca.co.jp/