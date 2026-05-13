webOS搭載で、仕事でもプライベートでも活躍する「LG Smart Monitor」シリーズ新モデル　31.5インチ4K解像度「32U721SB-W」など、計3モデルを2026年5月中旬より順次発売

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ）本社：東京都

中央区）は、LG独自のwebOSを搭載した「LG Smart Monitor」シリーズの新モデルとして、31.5インチで4K（3840×2160）解像度の「32U721SB-W」と、23.8インチでフルHD（1920×1080）解像度の「24U511SB-B」を2026年5月中旬より、27インチでフルHD解像度の「27U511SB-W」を、6月中旬より順次発売します。

「LG Smart Monitor」シリーズは、LG独自のwebOSを搭載し、インターネットに接続することで、パソコンやスマホなどの外部機器に接続しなくても、NetflixやYouTube、TVerなどの動画視聴を行うことができ、仕事からプライベートタイムまで、ユーザーの日常に寄り添う便利な機能を詰め込んだ、新しいコンセプトのパーソナルデバイスです。

「32U721SB-W」は、31.5インチの大画面かつ4K解像度に対応。デジタルシネマ規格の色域DCI-P3を90%カバーしているため、精緻な色彩表現による本格的なコンテンツ観賞を実現します。また、ケーブル1本で映像出力、給電（最大65W）からデータ転送まで可能なUSB Type-C端子を搭載しています。

一方、「27U511SB-W」と「24U511SB-W」は、フルHD解像度のIPSパネルを搭載。Windowsの標準色域であるsRGBを99％カバーしており、忠実な色再現が可能なほか、HDR10対応によりHDRの映像を生き生きとした表示でお楽しみいただけます。（※1）また、リフレッシュレートは120Hzに対応しており、日々のWebブラウジングやビジネス作業はもちろん、FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいても高い視認性を提供します。

（※1）HDR10に対応したコンテンツが必要です。

左から、「32U721SB-W」、「27U511SB-W」、「24U511SB-B」

＜発売概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23289/table/475_1_4e453633ae2ca3e3f4f613d4ce4e442a.jpg?v=202605130851 ]

【3モデル共通の特長】

■webOS搭載｜AirPlay 2、Miracast(TM)対応

PCに接続してデュアルモニターとして使用できるのはもちろん、LG独自のwebOSを搭載しているため、インターネットに接続することで、PCやスマホなどの外部機器に接続しなくても、YouTube、TVer、Netflix、Disney+、Prime Video や Apple TV+、DAZN、FIFA⁺、TikTokなど600以上のVODアプリを通じて、世界中の映画やドラマ、スポーツ、ゲーム配信などのストリーミングコンテンツが楽しめます。また、モニターだけで各種インターネットサービスでのWebブラウジングも可能です。

さらに、iPhoneやiPadなどのiOSデバイス向けのAirPlay 2と、Android搭載デバイス向けのMiracast(TM)に対応しているため、お手持ちのスマホやタブレットとのリンクすることで、ワンタップでデバイス上のコンテンツを大画面で共有できます。

■専用リモコン付属｜LG ThinQアプリ対応

コンパクトでスリムなデザインの専用リモコンが付属しているほか、LG ThinQアプリを使用すれば、専用リモコンと同じ操作に加え、画面上でのポインター操作や文字入力、さらにはボイスコントロールも可能になり、「ボリュームをあげて」「YouTubeで北海道の動画を見せて」など、スムーズに音声で簡単に操作や検索ができます。（※2）

（※2）一部本製品では使用できないコマンドがあります。スマートフォンとモニターを同じWi-Fiネットワークに接続している必要があります。また、音声検索機能のご使用には「LG ThinQアプリ」がご利用になれるスマートフォンが必要です。

【「32U721SB-W」の主な特長】

製品ページ：https://www.lg.com/jp/monitors/smart-monitors/32u721sb-w/

■31.5インチ｜4K解像度（3840×2160）｜DCI-P3 90%（標準値）｜HDR10

31.5インチの大画面で、高精細な4K解像度（3840×2160）に対応。フルHDの4倍広い作業領域を提供するため、仕事や作業効率の向上が期待できます。また、デジタルシネマ規格の色域DCI-P3を90%カバー。精緻な色彩表現で映像コンテンツをお楽しみいただけます。

■USB Type-C(TM)（USB PD最大65W）｜アイケアモード・フリッカーセーフ搭載

ケーブル1本でディスプレイ接続、給電（USB PD最大65W）、そしてデータ転送まで可能なUSB Type-C端子を搭載。お手持ちのノートPCも簡単にセットアップでき、デスク周りもスッキリときれいになります。

また、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示することで、眼精疲労や生活リズムに影響を及ぼすとされているブルーライトを抑えて表示する「アイケアモード」や、画面のちらつき（フリッカー）を抑える「フリッカーセーフ」も搭載しているため、長時間使用になりがちな映像視聴時やビジネスシーンでも、目に優しい表示が可能です。（※3）

（※3）フリッカー、ブルーライトの症状は一般的な説であり、科学的な根拠に基づくものではありません。

【「27U511SB-W」・「24U511SB-B」の主な特長】

「27U511SB-W」製品ページ：https://www.lg.com/jp/monitors/smart-monitors/27u511sb-w/

「24U511SB-B」製品ページ：https://www.lg.com/jp/monitors/smart-monitors/24u511sb-b/

「27U511SB-W」（左）と「24U511SB-W」（右）

■フルFD解像度（1920×1080）｜IPS｜sRGB 99%（標準値）｜HDR10

解像度はフルHD（1920×1080）で、広視野角かつ発色が鮮やかで自然な色合いを表示できるIPSパネルを採用。Windowsの標準色域であるsRGBを99％カバーしており、写真や映像をそのままのきれいな色ではっきり表示できるほか、HDR10にも対応し、HDRの映像をより生き生きとした表示でお楽しみいただけます。（※1）

■リフレッシュレート120Hz

リフレッシュレート120Hzに対応しており、Webブラウジングやマルチウィンドウの操作、高フレームレートの動画視聴など、快適性や生産性を向上させる滑らかな表示が可能です。

【法人のお客様お問い合わせ先（IT製品）】

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

IT製品 法人営業窓口

Email：jpn-it-sales@lge.com

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名 ：LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）

本社 ：〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階

URL ：https://www.lg.com/jp/

設立 ：1981年1月

代表者 ：代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ）

事業内容：LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。

テレビ、モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、衣類ケア家電、空気清浄機、

衣類乾燥除湿器の販売、デジタルサイネージ事業、車載用機器やソリューション事業等。

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

「ホーム・アプライアンス・ソリューション」、「メディア・エンターテインメント・ソリューション」、「ビークル・ソリューション」、「エコ・ソリューション」の4カンパニー制で、2025年の世界売上高は約89.2兆ウォン（KRW）。テレビ、生活家電、エア・ソリューション、モニター、車載用機器やソリューションにいたるまで、消費者および業務用製品を製造する世界有数の総合家電ブランドとして、お客様の生活をLife’s Goodにするための提案をし続けています。