Sof’（ソフ）ブランド 初のコラボ商品 あの「岩泉ヨーグルト」をソフトクリームの上だけで再現 「Sof’（ソフ）岩泉ヨーグルト味」

赤城乳業株式会社

赤城乳業株式会社（本社：埼玉県深谷市、社長：井上創太）は、岩泉ホールディングス株式会社（本社所在地：岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂字大向23-2、代表取締役 社長 山下 欽也）が監修した「Sof’（ソフ）岩泉ヨーグルト味」を2026年5 月18日（月）より全国発売いたします。

「岩泉ヨーグルト」は、地元岩手の生乳と選び抜かれた乳酸菌を使い、“素材そのもののおいしさ”を大切にした独自の低温長時間発酵でつくられるヨーグルトです。濃厚でなめらか、もちっとした独特の食感と、生乳本来のおいしさを生かしたやさしい甘みが特長で、世代を超えて愛され続けているロングセラー商品です。

素材本来のおいしさを大切にする岩泉ヨーグルトの姿勢は、“ソフトクリームの上だけのおいしさ”を厳選素材で表現し、素材そのもののおいしさにこだわってきたソフのブランドコンセプトと重なります。こうした共通したこだわりから、今回のコラボが実現しました。

本商品は、岩手県・岩泉町で作られる人気の「岩泉ヨーグルト」をイメージして開発された、濃厚でありながら爽やかな後味が楽しめるヨーグルト味アイスです。岩泉ヨーグルトの濃厚な乳のコクと爽やかな酸味を表現するため、乳脂肪分は6.4％と通常のヨーグルト※より高めに設計し、酸味は控えめに調整しています。ミルク本来の濃厚なコクをしっかりと感じられながら、程よい酸味で後味はすっきりと仕上げた、爽やかな味わいになっています。この機会にぜひお楽しみください。

※乳脂肪分3.0%、乳脂肪分6.4%

赤城乳業は「あそびましょ。」の企業メッセージをお客様に伝えるため、もっと手軽に楽しんでいただける新しいアイスクリームの提案をしていきます。

【商品情報】

■Sof’（ソフ）岩泉ヨーグルト味

希望小売価格：194円（税込）

種類別：アイスミルク

容量：150ml

エネルギー：152kcal

発売日：2026年5月18日（月）

発売エリア：全国

【岩泉ヨーグルトとは】

「岩泉ヨーグルト」は、岩手県岩泉町の豊かな自然に囲まれた環境の中で作られている、独自製法の“もっちり食感ヨーグルト”です。一般的なヨーグルトとは異なり、通常より低温でじっくりと長時間発酵させることによって生み出される、濃厚でなめらか、もちっとした独特の食感が特徴です。原料となる生乳は、岩泉町周辺の酪農家が大切に育てた牛から搾られた新鮮な牛乳を使用。豊かなコクとやさしい甘みが感じられる味わいは、子どもから大人まで幅広い世代に支持されています。素材本来の良さをいかし、添加物を極力使用せず仕上げられた「岩泉ヨーグルト」は、長年にわたり多くのお客様に愛され続けているロングセラー商品です。