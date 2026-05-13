【フェニックス・シーガイア・リゾート】夏のおいしい冒険！恐竜ビュッフェに肉祭り、縁日スイーツまで楽しむ「シーガイアの夏休み」

フェニックスリゾート株式会社

フェニックス・シーガイア・リゾート（フェニックスリゾート株式会社／宮崎県宮崎市／代表取締役社長：山本俊祐、以下シーガイア）では、夏休み期間中、お子さまから大人まで楽しめる多彩なグルメコンテンツをご提供いたします。

シーガイアコンベンションセンター特設会場には、恐竜時代をイメージした迫力満点のメニューや恐竜フォトスポットを楽しめる「恐竜サマービュッフェ」が登場。ガーデンビュッフェ「パインテラス」では、肉料理を豪快に味わう“肉祭り”に加え、遊び心あふれるスイーツなどが並ぶ“縁日コーナー”で夏祭り気分をお楽しみいただけます。

さらに、ガーデンプールで味わう夏限定メニューや、気軽に楽しめるテイクアウトランチもご用意。

グルメのほかにも、ガーデンプールに新たにオープンするスプラッシュエリアや、夜空を彩る打ち上げ花火など、夏の思い出づくりにぴったりのコンテンツが揃います。

夏休み特設サイトを見る :https://seagaia.co.jp/lp/summer/

■恐竜サマービュッフェ

恐竜時代をイメージした迫力満点のメニューが勢ぞろい。火山をモチーフにした「恐竜の森ローストビーフ」をはじめ、真っ赤な溶岩麻婆豆腐や恐竜煮卵など、遊び心あふれる“恐竜グルメ”をお楽しみいただけます。さらに、恐竜の足跡パンや火山カヌレ、マグマかき氷など、見た目にも楽しいスイーツ＆ベーカリーも充実。会場には、ティラノサウルスの口に入り込んで撮影できるフォトブースも登場します！

- 期間／2026年7月21日（火）～8月31日（月）- 時間／17:30～21:00（最終予約19:30～/90分制/20:30LO）- 料金／大人6,000円、4～12歳3,250円- 場所／シーガイアコンベンションセンター2F特設会場

https://seagaia.co.jp/topics/1256/

■夏祭りディナービュッフェ ～肉グルメと縁日スイーツが大集合～

ガーデンビュッフェ「パインテラス」では、夏祭り気分を楽しめる「夏祭りディナービュッフェ」を開催いたします。

パインテラスのスペシャリテ「宮崎牛のローストビーフ」をはじめ、豪快に焼き上げる羊肉のケバブ、宮崎牛と豚肉のハンバーグ串、スペアリブのスパイシーグリル、鶏肉の炭火焼など、食欲をそそる肉料理が勢ぞろい！ライブ感あふれるメニューが、夏の夜を盛り上げます。

さらに、“縁日コーナー”には、たこ焼きや焼きそば、骨付きウインナーなど、屋台気分を楽しめるメニューに加え、見た目はたこ焼きのシュークリームや、焼きそばのように仕上げたモンブラン、ビールそっくりのゼリーなど、遊び心あふれるスイーツも登場。お子さまはもちろん、大人も思わず写真を撮りたくなるようなメニューをご用意しました。

夏祭りらしい演出とともに、ご家族みんなでにぎやかなディナービュッフェをお楽しみください。

- 期間／2026年8月1日（土）～9月30日（水）- 時間／17:00～22:00（21:30 LO）- 料金／大人6,500円、4～12歳3,250円- 場所／フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー1Fガーデンビュッフェ「パインテラス」

https://seagaia.co.jp/restaurant/pine-terrace/

■ガーデンプールサイド「プールバー」

プールサイドでは、夏のリゾート気分をさらに盛り上げるフード＆ドリンクメニューを販売いたします。

スモーキーな香りと旨みが広がる紅茶鴨スモークレッグをはじめ、食べ応えのあるロコモコライス、ワンハンドで楽しめるカレーパンやブリトーなど、プールサイドにぴったりのメニューをご用意。さらに、定番のポテトフライやアイスクリーム、各種ドリンクも。青空の下、水辺の開放感を感じながら味わう、夏限定のプールグルメをお楽しみください。

- 日時／2026年7月4日（土）～7月17日（金）11:00～14:007月18日（土）～8月30日（日）11:00～17:008月31日（月）～9月27日（日）11:00～14:00※フードメニューは閉店15分前がラストオーダーとなります- 場所／フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー「THE LIVING GARDEN」プールサイド

■パインテラス「サマーテイクアウト」

パインテラス夏限定のテイクアウトメニュー。ゴロっとビーフカレーをはじめ、トマト＆チーズ、照り焼きチキンの2種類から選べるミニピッツァ、石窯で焼き上げたマルゲリータなど、気軽に楽しめるメニューをご用意。さらに、チキンバスケットやチュロス、マンゴーラッシー、パインソーダモクテルなど、夏気分を盛り上げるラインナップが揃います。

- 日時／2026年7月18日（土）～8月30日（日）12:00～14:00※フードメニューは閉店15分前がラストオーダーとなります- 場所／フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー1Fガーデンビュッフェ「パインテラス」入口

■夏を彩るコンテンツも充実夏休みは毎日打ち上げ花火！7月18日（土）～8月31日（月）多彩な水遊びが楽しめるスプラッシュエリア 7月18日（土）オープン雨の日や猛暑日でも安心！大型遊具やターザンロープを楽しむインドアパーク

グルメのほかにも、ガーデンプールに新オープンする「スプラッシュエリア」や、夜空を彩る打ち上げ花火、雨の日でも楽しめるインドアパーク「KIDS OASIS」など、夏を満喫するコンテンツが充実。ご家族やご友人、大切な人とともに、シーガイアならではの夏の思い出づくりをお楽しみください。

https://seagaia.co.jp/lp/summer/

■夏のおすすめ宿泊プラン

フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー

【夕食・朝食付】

夏休み限定 恐竜サマービュッフェ付き宿泊プラン

お子さまから大人までワクワクと驚きがいっぱいの美味しい冒険をお楽しみください。

■期間／2026年7月18日（土）～8月31日（月）

プラン詳細・ご予約はこちら :https://booking.seagaia.co.jp/booking/result?code=01990300-f635-70db-8f54-d352c3c754cf&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=HP757417738197491773062315&search_type=undated

フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー

【夕食・朝食付】

選べるディナー付きプラン

和洋ビュッフェやイタリアンなど、5つのレストランからディナーを選べる、2食付きの宿泊プランです。各店シェフ自慢のディナーをぜひお楽しみください。

プラン詳細・ご予約はこちら :https://booking.seagaia.co.jp/booking/result?code=01990300-f635-70db-8f54-d352c3c754cf&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=HP757417695029259393592408&search_type=undated

※本リリースに記載の料金はすべて消費税込です。

※掲載している写真はすべてイメージです。内容は変更となる場合がございます。

■フェニックス・シーガイア・リゾートについて

太平洋沿いの雄大な黒松林に囲まれたフェニックス・シーガイア・リゾート。雄大なロケーションの中に、３つの宿泊施設をはじめ国内屈指のゴルフコースやテニスクラブ、豊かな自然環境を活かした多彩なアクティビティーが揃っています。広大なリゾートエリアの中心に位置するフラッグシップホテル「フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー」は全室東向きのオーシャンビュー。松林の空間に佇む温泉施設「松泉宮」や、アジアン・スパブランドのパイオニア「バンヤンツリー・スパ」、宮崎の恵まれた食をご提供する多彩なレストラン＆バーでラグジュアリーなリゾートステイを。黒松林に囲まれた「シーガイア・フォレスト・コンドミニアム」と「シーガイア・フォレスト・コテージ」では、長期滞在やファミリー・グループ、ペット同伴など、多彩な目的に応じたカジュアルなリゾートステイを。ブランドスローガン「人生のご馳走を味わう、日本でいちばん“おいしい”リゾートへ」のもと、宮崎そしてシーガイアだからこそ叶う、非日常を味わう極上のリゾート体験を提供し続けています。

▶シーガイア公式サイト https://seagaia.co.jp/

■アイコニア・ホスピタリティについて

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。

＜会社概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17658/table/292_1_213a1120b8bcda8b16b10455e58ace71.jpg?v=202605130351 ]