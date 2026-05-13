【約50ページ】「Green運用の教科書」を公開｜Greenのアルゴリズムを踏まえた運用設計を解説

株式会社ノックラーン

株式会社ノックラーン（本社：東京都大田区、代表取締役：福本 英、以下当社）は、転職・採用プラットフォーム「Green」の運用ノウハウをまとめた資料「Green運用の教科書」を公開しました。

本資料は、採用支援サービス「Recboo」を通じて、実際の採用現場で蓄積してきた知見をもとに制作されたものです。Green運用において成果を左右するポイントを整理し、どの企業でも再現可能な施策に落とし込んでいます。

資料制作の背景

Greenでは、運用の仕方次第で「同じ求人でも見られるかどうか」が大きく変わります。

一方で、多くの企業はGreenの仕組み・アルゴリズムを理解しないまま、スカウト送信や求人掲載を行っています。その結果、非効率な運用をしたり、運用が止まったりするケースも少なくありません。

Recbooでは、こうした状況に対して、実際の支援現場で試行錯誤を重ねながら、「どのアクションが成果に直結するのか」を検証してきました。本資料では、その中で再現性の高かった施策を整理しています。

本資料の公開を通じて、Greenでの採用に悩む企業が、次に打つべき手を見つけることができれば幸いです。

「Green運用の教科書」は、以下より無料でご覧いただけます。

資料の内容

無料ダウンロード :https://recboo.com/wp/wp017_form「Green運用の教科書」

本資料で公開したのは、Greenのアルゴリズムを踏まえた、具体的な運用方法です。

＜例＞

こんな方におすすめ

- 求人を上位表示させるための考え方- 活用度ランキングを上げるための具体アクション- 「気になる」「会いたい」をどう使い分けるか- 返信率を高める候補者の見極め方- 工数をかけすぎずに成果を出すスカウト運用の型- Greenを用いた採用成功事例- Greenを導入したが成果が出ていない企業- 求人応募数・スカウト返信率・面談化率を改善したい人事担当者- エンジニア、デザイナーの採用に課題を感じている企業- 今後Greenの導入を検討している企業

Green運用を見直したい方は、ぜひ無料でご覧ください。

無料ダウンロード :https://recboo.com/wp/wp017_form「Green運用の教科書」

▼本プレスリリースに関するお問い合わせ

取材依頼や業務提携、導入相談などに関するお問い合わせは、下記よりご連絡ください。

お問い合わせフォーム：https://recboo.com/contact

メールアドレス：info@knocklearn.com

社名：株式会社ノックラーン

所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階

代表取締役：福本 英

事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業

設立日：2022年3月14日

公式サイト：https://recboo.com/



