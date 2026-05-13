信州土産でお馴染みの、雷鳥の里とコラボレーションした「Suicaのペンギン×雷鳥の里ガーゼタオル缶」を2026年5月20日（水）に発売！
株式会社JR東日本クロスステーション
(C)Chiharu Sakazaki／JR東日本／DENTSU ※こちらのデザインは開発時点でのものとなります。 ※Suicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 ※Suicaのペンギンは東日本旅客鉄道株式会社の「Suica」のキャラクターです。
株式会社ＪＲ東日本クロスステーション リテールカンパニー（所在地：東京都渋谷区、カンパニー長：高橋 徹）は、有限会社田中屋の「雷鳥の里ガーゼタオル」と「Suicaのペンギン」がコラボレーションしたオリジナルグッズ、『Suicaのペンギン×雷鳥の里ガーゼタオル缶』を販売いたします。
＜Suicaのペンギン×雷鳥の里ガーゼタオル缶とは＞
◎信州銘菓 雷鳥の里のデザインをあしらった「雷鳥の里ガーゼタオル」と「Suicaのペンギン」の
コラボレーション商品です。※お菓子は入っておりません。
◎缶容器とガーゼタオルには登山を楽しむSuicaのペンギンの可愛いデザインが描かれております。
◎ガーゼタオルは日本三大タオル生産地の一つである泉州地域で仕上げたやさしい肌触りとなっており
ます。旅の思い出に、大切な人へのお土産にぜひ、ご利用ください。
(C)Chiharu Sakazaki／JR東日本／DENTSU ※こちらのデザインは開発時点でのものとなります。 ※Suicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 ※Suicaのペンギンは東日本旅客鉄道株式会社の「Suica」のキャラクターです。
■発売日：2026年5月20日（水）
■商品名：「Suicaのペンギン×雷鳥の里ガーゼタオル缶」
■内 容：ガーゼタオル1枚（サイズ：縦約340ｍｍ×横約840ｍｍ）、缶容器1個
■価 格：1,600円（税込）
■販売箇所：長野県内のNewDays・NewDaysミニ・NewDays KIOSK
※一部店舗で取り扱いが無い場合や、販売箇所は変更・追加となる場合がございます。
※ご予約やお取り置きは承っておりません。あらかじめご了承ください。
プレスリリースに関するお問合せ
株式会社 JR 東日本クロスステーション pr-retail@jr-cross.co.jp