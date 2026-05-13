【JAF宮城】5月24日（日）ララガーデン長町にて交通安全イベントを開催します！

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）宮城支部（支部長 梅津 行雄）は、5月24日（日）にララガーデン長町（宮城県仙台市太白区長町7丁目20-5）にて、「親子で楽しく学ぶ！JAF交通安全イベント inララガーデン長町」を開催します。

JAF宮城支部ご当地情報ページ :https://jaf.link/42rJfn8イベントの詳細はこちらをご確認ください

出展内容

子ども安全免許証

交通安全に関するクイズにチャレンジすると、本物の運転免許証そっくりの「子ども安全免許証」を発行！お子さまの顔写真入りで作成できるため、イベントの思い出としても大変人気のコンテンツです。ここでしか手に入らないイベントオリジナル免許証をぜひゲットしてください♪

チャイルドシート使用状況調査

お子さまの大切な命を守るチャイルドシート。正しく使用・取り付けができているかを確認する調査を実施します。交通安全の専門知識を持つJAF職員が、お子さまの座り方やチャイルドシートの取り付け状態を丁寧にチェック。必要に応じて、分かりやすく安全ポイントをアドバイスいたします。「これで合っているかな？」という不安を、この機会にぜひ解消してください。

JAFオリジナルグッズをプレゼント！！

チャイルドシート使用状況調査にご協力いただいた方にはランチョンマットとしても使える「マルチ保冷温バッグ」をプレゼントいたします！

イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10088/table/7049_1_5f1925790b7a940021d9ae4e467703bd.jpg?v=202605130351 ]