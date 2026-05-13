東京舞台芸術祭 2026　開催決定

東京舞台芸術祭実行委員会

東京舞台芸術祭実行委員会は、東京舞台芸術祭（英語名称：Tokyo Festival）を2026年9月1日（火）から11月3日（火・祝）まで、東京都内各所で開催します。

本芸術祭では、演劇作家・小説家 岡田利規のディレクションによる国際的な舞台芸術祭「秋の隕石2026東京」をはじめ、都内全域から参加作品を公募し劇場や街なかで多様な舞台芸術作品に出会える機会を創出する「Open Call Programs」、多彩な舞台芸術の魅力を凝縮したショーケースイベント「Performing Arts Base 2026」、同時期に都内で開催される演劇祭と連携した「東京都内演劇祭ネットワーク」の4つの事業を展開します。

このような事業を通して、東京を国際的な舞台芸術のプラットフォームとし世界とつながっていくこと、舞台芸術をより身近に感じられる体験の場として機能していくことを目指します。

また、本芸術祭の新ビジュアル・アイデンティティも決定しました。本芸術祭が目指す舞台芸術の「広がり」を視覚的に表現するものとして、デザインスタジオ「NEW Creators Club」が制作しました。

会期：2026年9月1日（火）～11月3日（火・祝）

会場：東京芸術劇場、GLOBAL RING THEATRE〈池袋西口公園野外劇場〉、東京国際フォーラム、MoN Takanawa: The Museum of Narrativesほか都内全域

東京舞台芸術祭 公式WEBサイト（ティザー）はこちら(https://tokyofestival.jp/)

舞台芸術祭「秋の隕石2026東京」

開催概要

東京舞台芸術祭 公式サイト :https://tokyofestival.jp/

会期：2026年10月9日（金）～11月3日（火・祝）

会場：東京芸術劇場、GLOBAL RING THEATRE〈池袋西口公園野外劇場〉

プログラム数：18（予定）

※プログラム詳細は 2026年7月下旬に発表予定。

助成：文化庁文化芸術振興費補助金（舞台芸術等総合支援事業（国際芸術交流））｜独立行政法人日本芸術文化振興会

舞台芸術祭「秋の隕石」とは

豊島区池袋の東京芸術劇場を中心に開催される舞台芸術祭「秋の隕石」。演劇作家・小説家であり、2026年度より東京芸術劇場舞台芸術部門芸術監督に就任した岡田利規が、アーティスティック・ディレクターを務めます。

この芸術祭の主要なミッションは「新たな芸術の創造」「海外発信」「人材育成」です。国内外の多様な舞台芸術作品の上演とともに、世界で活躍できる舞台芸術人材の育成と国境を越えたネットワーキング構築プログラム等を実施し、芸術文化における国際交流を活性化させることを目指します。またアクセシビリティ向上の取組も積極的に行います。

岡田利規は、その独特なテキストと身体の関係性による独自の方法論を確立し、現代社会への鋭い眼差しと併せて国内外で高く評価されています。「秋の隕石」も、先進性や独自性、創造性そして国際性を備えたものへと発展し、より広く深く世界とつながってまいります。

「次はどこ？みて、はなすレジデンシー」参加者募集

舞台芸術祭「秋の隕石2026東京」

世界各地で舞台芸術の創作に携わる若手を「秋の隕石2026東京」に招聘し、作品の鑑賞とそれらに対する感想や解釈を語り合うことを通して相互理解を深める滞在型プログラムを実施します。メンターも交えたディスカッションを通して新たな視点を得るほか、国内外の舞台芸術関係者との交流、滞在中に得た気づきや思考を共有する機会も設けます。この度、日本国内を拠点に舞台芸術領域で活動する若手実践者（アーティスト、プランナー、ドラマトゥルグ、制作・プロデューサー、批評家・ライター含む）を対象に参加者の公募を行います。（実施言語：英語）

実施概要

期間：10月22日（木）～11月2日（月）

※9月5日（土）、19日（土）に事前セッション（オンライン）実施

募集人数：若干名

※日本国外を拠点とするメンバーと合わせ、計10名程度で実施します（国外を拠点とする参加者の公募は行いません）。

応募方法：Webフォームより応募

応募締切：7月1日（水）12:00［正午］

応募方法の詳細は秋の隕石Webサイト（ニュース）を参照：こちら(https://autumnmeteorite.jp/ja/news/inseki20260513_wheretonext)

助成：独立行政法人国際交流基金

公式WEBサイト・SNS

舞台芸術祭「秋の隕石」公式サイト :https://autumnmeteorite.jp/ja

公式WEBサイト（ティザー）(https://autumnmeteorite.jp/ja)

X(https://x.com/autumnmeteorite) @autumnmeteorite

Instagram(https://www.instagram.com/autumnmeteorite) @autumnmeteorite

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YouTube(https://www.youtube.com/@autumnmeteorite) @autumnmeteorite

「秋の隕石」に関わる報道関係の方からのお問い合わせ先

東京舞台芸術祭実行委員会事務局「秋の隕石」広報担当 松本・木下

電話：03-6812-1638（土日祝及び東京芸術劇場休館日を除く11:00～17:00）

press@autumnmeteorite.jp

Open Call Programs

Open Call Programsとは

舞台作品を通じて秋の東京を賑やかに彩り、「東京舞台芸術祭 2026」をともに盛り上げてくださる作品を広く公募いたします。2026年9月1日（火）～11月3日（火・祝）の2か月間、東京都内で行われる舞台芸術作品であれば、ジャンル、規模、表現スタイルを問わず、エントリー可能。さらに、エントリー作品には様々な特典をご用意いたします。

特典１. 「東京舞台芸術祭」による広報サポート

東京舞台芸術祭の公式WEBサイトや公式SNSにて、エントリー作品の情報発信を行います。また、「東京舞台芸術祭」公式のビジュアル・アイデンティティを使用した広報キットのお渡しや、WEBメディアと連携した作品に関する記事の発信等を予定しています。オフィシャルでのバックアップと露出の増加によって、これまでリーチできなかった層へ来場喚起が期待できます。

特典２. Performing Arts Base 2026への出演のご案内

有楽町・高輪の2拠点で行われるパフォーマンスショーケースイベント、「Performing Arts Base 2026」への出演作品を、エントリー作品の中から選出いたします。

特典３. 補助金による開催サポート

エントリー作品のうち、「東京舞台芸術祭 2026」の認知度向上のための広報協力ができ、これまで舞台芸術になじみのなかった新たな観客層の獲得など、都民への広がりが期待できる団体には、選考により、最大70万円の補助金をお支払いいたします。

このようなエントリー作品の上演を通じて、都市のさまざまな場所で多様な表現が交差する環境を生み出し、新たな表現との出会いや鑑賞体験を生み出すことを目指します。

Open Call Programs 募集要項

■対象事業

2026年9月1日（火）～11月3日（火・祝）の期間内に東京都内で上演されている舞台芸術作品

■受付期間

2026年5月13日（水）～6月3日（水）正午

※応募方法の詳細は「東京舞台芸術祭 2026」Webサイト(https://tokyofestival.jp/)を参照

Performing Arts Base 2026

Performing Arts Baseとは

東京舞台芸術祭の公募事業であるOpen Call Programsに参加する舞台芸術団体を中心に、多彩な表現を紹介する無料のショーケースイベントです。演劇、ダンス、大道芸などジャンルを横断したアーティストが集い、各作品のエッセンスを約20分間に凝縮したパフォーマンスやトークショーを披露します。観客は自由に鑑賞することができ、一日を通してさまざまな舞台芸術に触れることができます。

さらに、パフォーマンスに加えてトークや交流企画、芸術文化の担い手を支援する相談企画なども実施し、作品鑑賞にとどまらない多面的な取組を展開。アーティストや制作者、観客が交わる機会を創出することで、舞台芸術の魅力をより立体的に体験できる場を形成します。

2026年度は、有楽町・東京国際フォーラムと、高輪・MoN Takanawa: The Museum of Narrativesの2会場で開催。都市の高いアクセス性と無料で鑑賞できる仕組みにより、舞台芸術に親しみのある人々だけでなく、これまで舞台作品に触れる機会の少なかった人々にも開かれたイベントです。多様な人々が新たな作品やアーティストと出会う機会を創出し、舞台芸術の裾野の拡大と文化交流の促進を目指します。

2025年度の様子／エンニュイ『平面的な世界、断⽚的な部屋』2025年度の様子／CAT-A-TAC2025年度の様子／ロロ『オムニバス・ストリーズ・プロジェクト』2025年度の様子／カンパニーデラシネラ『デラシネラの土』会場

1.東京国際フォーラム（東京都千代田区丸の内3-5-1）

2.MoN Takanawa: The Museum of Narratives（東京都港区三田3-16-1 ）

東京舞台芸術祭 ビジュアルアイデンティティ決定

ー舞台芸術のダイナミクスを東京から世界へ波及させる躍動のエネルギーが出会い新たな躍動を生み出すー

東京舞台芸術祭では、フェスティバル全体のコミュニケーションツールとしてビジュアル・アイデンティティ（VI）を新しく策定いたしました。手がけるのは2019年結成のデザインスタジオ「NEW Creators Club」です。舞台芸術が持つ多様な表現や都市のさまざまな場所で展開されるプログラムの広がりを受け、「波及する躍動」をコンセプトに、柔軟で拡張性のあるビジュアル表現を目指しています。

今後このVIを基盤として、ロゴやキービジュアル、WEBサイト、SNS等フェスティバルに関わる広報媒体を展開します。場面に応じて多様に変化しながらも、フェスティバル全体を横断する統一感を生み出し、舞台芸術の「いま」が「東京全域」へ、そして「みらい」が「世界」へ広がっていく様子を視覚的に表現していきます。

NEW Creators Club プロフィール

NEW Creators Clubは、さまざまな専門性と飽くなき探究心をもったメンバーが所属する複合型（フルスタック）デザイン組織です。新たな社会・文化・環境へ挑戦する事業者のクリエイティブパートナーとして、国内外さまざまなブランディングを手掛けています。事業の進むべき方向を明確にし、それに応じた独自のデザインシステムを定義して改革をサポートします。

また事業目的を達成するだけではなく、それを通り越して、既存の業界に強いインパクトを生み出せるようなクリエイティブを目指しています。

実現したい新たなミッションと、新たなクリエイティブを重ね合わせた先に、ビジネス・ブランドの大きな展望を示していきます。

Instagram: @new__jp

X: @neeeewjp

Podcast: NEW Podcasters Club

NEW Creators Club WEBサイトはこちら(https://www.new-creators.club/)

東京舞台芸術祭 2026 開催概要

名称：東京舞台芸術祭 2026

英語名称：Tokyo Festival 2026

会期：2026年9月1日（火）～2026年11月3日（火・祝）

会場：東京芸術劇場、GLOBAL RING THEATRE〈池袋西口公園野外劇場〉、東京国際フォーラム、MoN Takanawa: The Museum of Narratives ほか都内全域

主催：東京舞台芸術祭実行委員会〔東京都、東京芸術劇場（公益財団法人東京都歴史文化財団）〕、一般社団法人緊急事態舞台芸術ネットワーク（舞台芸術祭「秋の隕石2026東京」を除く）

共催：豊島区

協賛：

ゴールドスポンサー：アサヒグループジャパン株式会社

シルバースポンサー：東武鉄道株式会社 三菱地所株式会社

ブロンズスポンサー：株式会社イープラス 株式会社ローソンエンタテインメント

（五十音順）

今後の予定

・全プログラムラインアップ発表および記者発表会 7月下旬（予定）

・最新情報は公式WEBサイトや公式SNSアカウントにて発信いたします。

東京舞台芸術祭 公式WEBサイト・SNS

東京舞台芸術祭 公式サイト :https://tokyofestival.jp/

公式WEBサイト（ティザー）(https://tokyofestival.jp/)

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