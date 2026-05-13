AIエージェントによるブラウザ自動化。クラウドBOTがOperatorをリニューアルしました。

株式会社C-RISE

株式会社C-RISE（本社：富山県高岡市、代表取締役：村井）は、クラウド上でブラウザ操作を自動化するAIエージェント機能「Cloud BOT Operator」をリニューアルしました。

Cloud BOT Operator (以下Operator)は、自然言語の指示をもとにブラウザを自動操作するAIエージェントです。クリックやデータ入力、コピー＆ペーストといったブラウザ操作だけでなく、画面内容の理解、データ抽出、加工処理まで、様々な操作を完全クラウドで自動化します。

今回のリニューアルで、AIエージェントにgpt-5.5を含む最新AIモデルを搭載したことで大幅に性能が向上しています。

従来は難しかった複雑な操作や曖昧な指示への対応力が増し、より多様な業務をAIエージェントに任せることが可能になりました。

Operatorの活用シーン

ExcelデータをWebサイトへ自動入力

Excelファイルのデータを読み込み、対象のWebサイトへ自動で入力します。AIエージェントが入力項目を自動で判定し、データの補正・変換も担うため、フォームの構成が複雑な場合や項目名が一致しないケースにも柔軟に対応します。

受信メールの内容をWebサイトへ自動連携

受信したメールから必要な情報を抽出・要約し、対象のWebサイトへ自動で連携します。メールの文面が毎回異なる場合でも、AIエージェントが内容を解釈して適切な項目に入力します。

Webサイトの定期監視・異常検知メール通知

Webサイトに自動でログインし、画面の状態を定期的に確認します。AIエージェントが内容を判断し、問題が検知された場合はメールで通知します。目視での確認作業を自動化し、見落としを防ぎます。

新しいOperatorの特徴

1.選べる4つのAIモデル(Simple / Assist / Control / Expert)

用途やコスト要件に応じて最適なモデルを選択可能。軽量・高速なモデルから、難易度の高い操作に対応する最上位モデルまで幅広く対応します。

2.構造認識 × 視覚認識のハイブリッド

ページ構造を解析する「構造認識」と、画面を目で見るように判断する「視覚認識」を組み合わせることで、高精度かつ幅広い画面に対応できるようになりました。

3.安全な運用のための権限制御機能

AIエージェントの操作範囲を3段階で設定可能。読み取り専用モードや、特定範囲のみに操作を限定する「画面範囲指定」により、意図しない操作事故を防止します。

4.パフォーマンスを高める追加オプション

複雑な状況判断の精度を上げる「推論モード」、繰り返し処理を1ステップでまとめる「一括処理モード」、高度な操作を可能にする「JavaScript実行許可」など、業務の自動化をさらに加速する機能を追加しました。

詳しくはこちらをご参照下さい。

https://www.c-bot.pro/ja/operator/

クラウドBOT(R)について

クラウドBOTは、生成AI・AIエージェント・ブラウザRPA・API連携を統合し、Web業務をまるごと自動化するクラウドサービスです。

手軽なコスト： 有料プランは月額5,000円（税別）から提供しており、本格的な自動化を低コストで実現できます。

環境構築不要： 最新のサーバーレス技術を活用しており、専用PCやソフトのインストールなしで安定したロボット実行が可能です。

高度な拡張性： AI生成やAIエージェントを完備。kintoneをはじめとする外部サービスともシームレスなデータ連携が可能です。

サービスサイト：https://www.c-bot.pro/

【クラウドBOT(R)製品概要】

製品概要：Web自動化プラットフォーム

価格：サービスサイト料金表に記載 (無料プランあり)

サービスサイト：https://www.c-bot.pro/

コミュニティサイト：https://community.c-bot.pro/

プロモーション動画：https://youtu.be/dNHUzMrU4xo

会社概要

株式会社C-RISEは、クラウド上の様々な操作・アイデアをBOT化し、自動化するプラットフォームサービスを提供します。

会社名：株式会社C-RISE所在地：富山県高岡市京田１９番地 田中ビル 2 101号室

代表者：村井 将則

設立：2005年7月 (1998年4月創業)

URL：https://www.c-rise.co.jp/

事業内容：Webオートメーション事業,Webシステム開発事業,EMS事業

お問い合わせ先

TEL：076-213-5619 [9:30～17:00]

e-mail：info@c-rise.co.jp

※営業目的のご連絡はご遠慮下さい。