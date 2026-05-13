U-NEXT、男女日本代表が臨む『バレーボール ネーションズリーグ2026』日本戦全試合を生配信。日本語実況・解説付きはU-NEXT独占！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、6月4日（日本時間）から開催されるバレーボールの国際大会『バレーボール ネーションズリーグ2026』の男女日本戦全試合を生配信いたします。日本語実況・解説付き配信はU-NEXT独占です。さらに、日本ラウンドでは主力選手のプレーを追いかける「注目選手徹底マークチャンネル」も配信いたします。

日本代表の戦いを全試合生配信！特設カメラでの独自映像もお届け

2026年の日本バレーボール界は、さらなる高みを目指す勝負の年となります。

男子は、東京五輪でフランスを金メダルへ導いたロラン・ティリ監督が続投。2028年ロス五輪を見据えた強化が本格化する中、世界一を知る指揮官のもと世界の頂点を見据え、着実に歩みを進めています 。

女子は、フェルハト・アクバシュ監督が続投。昨年のバレーボール ネーションズリーグおよび世界バレーでベスト4入りを果たした実績を土台に、今年こそはメダル獲得を、と新たなシーズンに闘志を燃やしています。 男女ともにメダル獲得を現実的な目標に掲げ、完成度を極めた戦いに世界中の注目が集まっています。

こうした日本代表の戦いを、U-NEXTでは全試合生配信。U-NEXT会員であれば追加料金なしで視聴できます。

さらに、日本ラウンドでは、配信ページ内でチャンネルを切り替えることで「注目選手徹底マークチャンネル」も視聴可能に。石川祐希、高橋藍、石川真佑など特定の主力選手を追い続ける特設カメラで、通常の試合中継では映らない「ボールに関与していない場面での細かな動きや表情」までしっかりお届け。バレーボールという競技の奥深さに触れられる、これまでにない視聴体験をお楽しみいただけます。

大同生命SVリーグを楽しめる「J SPORTS バレーボールパック」も

U-NEXTでは『バレーボール ネーションズリーグ2026』を見放題で視聴できるほか、バレーボールに特化したプラン「J SPORTS バレーボールパック」を販売しており、1年を通してバレーボールコンテンツを楽しめます。「J SPORTS バレーボールパック」では、国内リーグ『大同生命SVリーグ』男女全試合をはじめ、アジアチャンピオンズリーグ（男子）、大学リーグなどをご覧いただけます。

「SVリーグ」には西田有志（大阪ブルテオン）、宮浦健人（ウルフドッグス名古屋）など日本代表選手が多数在籍しており、国際大会を沸かせるスタープレーヤーのプレーを毎週のように観ることができます。将来の代表入りが期待される有望株のプレーをいち早くチェックできるのも魅力です。『大同生命SVリーグ』の来季開幕は10月。それまでの期間は、昨シーズンの厳選試合のアーカイブ配信もご視聴いただけます。

U-NEXTの月額プランと組み合わせると、毎月付与されるポイントを活用でき、よりお得に。また、映画、アニメ、ドラマなどのエンタメコンテンツのほか、『月刊バレーボール』などの雑誌が読み放題でお楽しみいただけます。

『バレーボール ネーションズリーグ2026 』

【配信開始日】2026年6月4日（木） 5:30～

【配信形態】

配信形態：生配信 ※日本ラウンドではマルチチャンネルによる生配信

CH1＝通常の試合配信（日本語実況・解説付き）

CH2＝「注目選手徹底マークチャンネル」（日本語実況・解説付き）※日本ラウンドのみ実施

※U-NEXTの月額会員の方であれば、配信ページ内でチャンネル切り替えボタンを操作することで、両チャンネルとも追加料金の必要なく視聴いただけます。

※地上波TBS系列では日本での予選ラウンド日本戦全8試合、決勝ラウンド日本戦を放送

BS-TBSでは海外での予選ラウンド日本戦全試合を放送

※「J SPORTS バレーボールパック」のみの加入者はご覧いただけません

「J SPORTSバレーボールパック」

【対象作品】

以下の試合や映像を、見放題で楽しめます。



●『大同生命SVリーグ』生配信

・2025-26シーズン男女全試合

・2026-27シーズン男女全試合

・2025-26シーズンチャンピオンシップ男女全試合

・プレシーズンマッチの一部試合

●過去のSVリーグ男女リーグ戦 厳選試合のアーカイブ配信

●その他、国内外のバレーボール大会など配信予定

【価格】月額2,580円（税込）

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど46万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技、テニスなど世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、129万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年4月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。