多摩ものづくりスタートアップ起業家育成事業 ― 新たな製品開発を行う「ものづくり起業家」を募集 ―

公益財団法人東京都中小企業振興公社

東京都および(公財)東京都中小企業振興公社では、都内ものづくり起業家と都内製造業事業者等との

連携を促進し、量産化に向けた試作開発段階で直面する課題の解決を後押しします。

このたび、試作開発・検証支援を行い、事業化の道筋をつけることを目指す都内ものづくりスタートアップ起業家を募集します。

募集内容

募集期間

●事前エントリー期間： 令和８年５月1３日(水) ～ 7月10日(金)

●申請受付期間： 令和８年７月１日(水) ～ ７月22日(水)

【応募先】

・エントリー（事業ウェブサイト）

https://startup-station.jp/tn/services/tamamonozukuri-startup/(https://startup-station.jp/tn/services/tamamonozukuri-startup/)

・エントリー後に事前面談を実施し、応募手続きをご案内

募集対象

都内で事業化を目指すものづくり起業家（最大10事業者程度）

対象者の要件

・都内での創業予定者、または創業10年未満の都内中小企業者で、プロダクト開発を目指す方

・プロトタイプを作成済みの方

【その他の要件は募集要項を参照】

支援期間

支援決定後（令和８年８月末以降）～ 令和９年３月末まで

※2年目（継続）支援（令和９年度）は、過去2年間に1年目支援を受けた事業者を

対象に募集・審査し、最大６社を支援決定予定

※令和8年度に実施する2年目（継続）支援は、最大3社を支援決定予定

支援内容

１）ものづくりマッチング支援

- 開発受託候補先として、多摩地域を中心とした製造事業者を紹介

２）ハンズオン支援

- 開発計画策定／プロジェクト進捗管理／テストマーケティング／

メンタリング／連携先紹介

３）費用支援

- 開発計画書に基づいて実施した、試作開発・検証にかかる費用（委託・外注費等）

1年目：上限300万円、2年目：上限1,000万円

※量産化に向けた本格的な試作・検証まで支援

事業紹介

事業説明を含むものづくり起業の普及啓発イベントを６月以降、複数回開催する予定です。

詳細については、事業ホームページをご確認ください。

参考スキーム図・今後のスケジュール

多摩ものづくりスタートアップ起業家育成事業事務局

【連絡先】

MAIL： tama-monozukuri@tokyo-kosha.or.jp

TEL ： 042-518-9671

URL ： https://startup-station.jp/tn/services/tamamonozukuri-startup/(https://startup-station.jp/tn/services/tamamonozukuri-startup/)

本件は、「2050東京戦略」を推進する事業です。

戦略25 多摩・島しょ振興 「地域特性を生かした産業展開」

【問い合わせ先】

◆事業全般に関すること

産業労働局 商工部 創業支援課

電話：03-5320-4763

◆事業の詳細、募集に関すること

(公財)東京都中小企業振興公社 多摩創業支援課

電話：042-518-9671