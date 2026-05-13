【日本初】女性トラックドライバー専門の情報メディア『トラメディア』を5月13日公開

ワンページ株式会社

ワンページ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：河合駿輝）は、女性トラックドライバーに特化した情報メディア『トラメディア』を2026年5月13日に公開いたしました。女性トラックドライバーに特化した専門メディアとしては国内初の取り組みです（※1）。物流業界における慢性的な担い手不足と、女性比率がわずか3.5%にとどまる現状（※2）に対し、民間の立場から情報発信を通じて業界の活性化を目指します。公開時点で約200本の専門記事を掲載し、現役の女性ドライバーはもちろん、トラックドライバーという仕事に関心を持つ女性にも幅広く情報を発信することで、業界の認知向上と新規参入を後押ししてまいります。

トラメディアのトップページ

ページURL：https://toragirl.com/media/

背景：物流業界の課題と『トラメディア』の役割

日本の物流業界は、2024年問題に象徴される深刻な担い手不足に直面しています。総務省労働力調査（2023年）によれば、道路貨物運送業で輸送・機械運転に従事する女性の割合はわずか約3.5%にとどまっており、ドライバーの高齢化と若年層の入職者減少も相まって、業界全体の輸送能力維持が困難な状況にあります。

こうした課題に対し、国土交通省は2014年を「トラックドライバーの人材確保・育成元年」と位置づけ、女性ドライバーの活躍を促進する『トラガール促進プロジェクト』を展開しています。

『トラメディア』はこうした社会的潮流に呼応し、民間の立場から女性ドライバーに向けた情報発信を強化することで、業界全体の活性化に貢献することを目指します。

『トラメディア』の特徴

トラメディアの説明ページ1. 女性ドライバー視点の専門記事を約200本で公開開始

免許の取得方法、車種ごとのキャリアパス、育児・家事との両立、職場環境、業界の最新動向まで、現役の女性ドライバーはもちろん、これからドライバーを目指す女性にも役立つ情報を網羅的に発信します。

2. 「働き方の選択肢」を可視化

長距離・中距離・近距離・宅配といった働き方の違いや、ライフステージに合わせた勤務形態を、未経験者にもわかりやすく当事者目線で解説します。

3. 業界へのポジティブな情報発信

「3K」と言われがちなトラック業界のイメージ刷新を目指し、用語の解説から最新の労働環境改善事例まで、女性が活躍する企業の取り組みを継続的に紹介してまいります。

今後の展開

情報発信から求人マッチングまでを一気通貫で支援することで、女性ドライバーの新規参入を促進し、業界の人材不足解消に貢献してまいります。

また、『トラメディア』では女性ドライバーが活躍する運送企業の取り組みを紹介する「掲載企業一覧」を随時更新してまいります。掲載をご希望の企業様、または取材にご協力いただける企業様は、下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

代表者コメント

物流の2024年問題が深刻化する中、私たちは「女性ドライバーの活躍こそが業界の未来を変える」と確信しています。Indeed正規代理店として採用支援に長く携わり、女性活躍推進企業として「えるぼし認定（3つ星）」を取得した当社だからこそ、業界の魅力と課題の両方を理解しています。トラメディアは現役で活躍する女性ドライバーの声を届けるだけでなく、これから挑戦したい女性にも「一歩を踏み出すきっかけ」を提供する場でありたいと考えています。情報の力で業界の認知を変え、人材不足という社会課題の解決に貢献してまいります。

サービス概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/133709/table/14_1_1ad84ecc78a3c83c285df4582b38f30e.jpg?v=202605130351 ]

会社概要 ワンページ株式会社 / onepage inc.

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/133709/table/14_2_4361dd5067e9b61a3f020f8255436fc4.jpg?v=202605130351 ]

※1 当社調べ（2026年4月時点）

※2 総務省「労働力調査（2023年）」より、道路貨物運送業の輸送・機械運転従事者における女性比率