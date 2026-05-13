【びわ湖大津プリンスホテル】家族で楽しむ夏の特等席　近江鉄道コラボレーションルームを販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド【期間】2026年7月4日(土)～9月23日(水・祝)

びわ湖大津プリンスホテル(所在地：滋賀県大津市におの浜4-7-7、総支配人：中山 隆之)は、2026年7月4日(土)～9月23日(水・祝)の期間、近江鉄道株式会社（本社：滋賀県彦根市、代表取締役社長：藤井 高明）と連携し、「時間を超えて繋がる家族の思い出」をテーマにした1日1室限定のコラボレーションルームを販売いたします。

2026年は、昭和から数えるとちょうど満100年にあたる節目の年。昭和の時代を地域の皆さまと共に歩んできた創立130周年を迎える近江鉄道と、びわ湖大津プリンスホテルが夏の特別な滞在をご提案いたします。

赤電塗装の車両(昭和40年代～50年代に運行)復刻した赤電(平成28年～令和7年に運行)びわ湖大津プリンスホテル イメージ

お部屋には、地域の皆さまや鉄道ファンから長らく親しまれてきた「赤電」をモチーフにしたベッドスローや両社のオリジナルキャラクターで可愛くデザインされたオリジナル壁画パネルなど、大人からこどもまでお楽しみいただける内装を施しています。コラボレーションルームへのご宿泊、滋賀の恵みを堪能できるグルメやびわ湖を臨む開放的なプールなど充実したホテルステイに加え、近江鉄道1日乗車券を使って「探検ブック」を片手に、実際に近江鉄道に乗って・見つける体験や、近江鉄道の歩みを体感できるミュージアム見学など、記憶に残る滋賀の夏旅を満喫いただける内容となっております。びわ湖のほとりに佇む当ホテルでは、今後も「びわ湖の特等席」ならではの絶景体験や地域との連携を通じて新たな旅の喜びと感動を創出し、観光促進と地域経済の発展に貢献してまいります。

コラボレーションルーム 概要

【期 間】2026年7月4日(土)～9月23日(水・祝) ※1日1室限定販売

【料 金】夕朝食付き：1名さま \17,310

Seibu Prince Global Rewards(SEIBU PRINCE CLUB)会員 \16,340（1室4名利用時）

【内 容】1泊室料、夕食、朝食、近江鉄道1日乗車券

【特 典】探検ブック、オリジナルヘッドマークシール、プール優待券（7/18～9/23にご宿泊のお客さまのみ）

【U R L】https://www.princehotels.co.jp/otsu/plan/ohmirailway_summer2026

※料金には、サービス料、消費税が含まれております。※客室内の装飾物（ベッドスロー、ぬいぐるみほか）はお持ち帰りいただけません。※オリジナルアイテムのホテルでの販売は行っておりません。※近江鉄道1日乗車券、ノベルティを第三者に転売する行為、また、転売のために第三者へ提供・譲渡する行為、転売目的でのご利用は理由を問わず一切禁止です。※紛失された場合でも、1日乗車券の再発行はいたしかねますのであらかじめご了承ください。※近江鉄道1日乗車券は、チェックイン日からチェックアウト日のいずれか1日間限り有効です。

『近江鉄道コラボレーションルーム』おすすめポイント

🚃昭和に約20年間走り続け、親しまれてきた「赤電」をイメージしたベッドスローやオリジナルの壁面パネルに加え、クロスシートやつり革などの鉄道備品を展示。

窓一面に広がる雄大なびわ湖の景色とともに、滋賀を体感するホテルステイをお楽しみください。

🚃近江鉄道のヘッドマークに見立てたオリジナルのノベルティシールをプレゼント。

🚃ホテル高層階の食事会場でびわ湖の絶景を眺めながら、滋賀の恵みを取り入れた夕食と朝食を堪能。

■『近江鉄道コラボレーションルーム』装飾

客室全体 イメージ客室ベッド イメージオリジナルヘッドマークシール イメージ

・クロスシート、つり革などの鉄道備品

・近江鉄道公式キャラクター「駅長がちゃこん」のぬいぐるみなど各種グッズ

・制帽（53cm）

・オリジナルキャラクターと近江鉄道が並ぶオリジナル壁面パネル

・「赤電」をイメージしたオリジナルベッドスロー

■オリジナルノベルティシール

近江鉄道公式キャラクター『駅長がちゃこん』とプリンス ニオくんが近江鉄道に乗り滋賀の町を走る様子を描いたシールをノベルティとしてプレゼント！

『近江鉄道コラボレーションルーム』宿泊プランで体験できること

近江鉄道に乗って、見つけて完成させる探検ブックをノベルティとしてプレゼント。「探検家」になった気分で、いつもとは違う列車の旅をお楽しみいただけます。

全長90mのびわ湖を臨む開放的なプールで夏を満喫！優待券を使ってお得にプールをご利用いただけます。（7/18～9/23）

高層階レストランでびわ湖の絶景を楽しみながら、滋賀の恵みを取り入れたバラエティ豊かなメニューが並ぶ夕食と朝食を堪能。

■近江鉄道ミュージアム

近江鉄道の歩みを体感できるミュージアム。近江鉄道線沿いをイメージしたジオラマや歴史的資料の展示、運転士気分を味わえる「運転BOX」、そして沿線地域の魅力を再発見する展示など、お子さまから鉄道ファンまで夢中になれるコンテンツが満載。大人もこどもも近江鉄道の物語に浸ることができます。

【場 所】近江鉄道 八日市駅2階（改札内）

【開館時間】10:00～16:00（年中無休）

【入 場 料】無料

※宿泊料金は稼働状況により日々変動いたします。※期間中のプール営業については、一部除外日がございます。※仕入れの状況により、食材・メニューが変更になる場合がございます。※上記内容はリリース時点（2026年5月時点）の情報であり変更になる場合もございます。※当社のレストラン、宴会場などにおける食物アレルギー対応につきましては、8 品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8 品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。※営業形態の変更および営業休止となる場合もございます。ご来館の際は、事前にWeb サイトにてご確認ください。※写真はすべてイメージです。