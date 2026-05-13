【泉大津市×JAいずみの】有機農業が拓く次世代の生産者育成“オーガニックアカデミー”開講

泉大津市

泉大津市といずみの農業協同組合は、食と農を通じた持続可能な地域づくりに向け包括連携に関する協定を締結し、共同で有機野菜の栽培をめざす生産者を育成するための取組を行っています。

大阪府泉大津市といずみの農業協同組合は、食と農を通じた持続可能な地域づくりに向け、令和7年2月に、6分野にわたる包括連携協定を締結しました。この協定に基づき、農地の少ない泉大津市内で、有機野菜の栽培をめざす農業者や新規就農をめざす人の確保・育成を目的に、有機野菜の栽培に特化した農業アカデミーを令和7年度より開講しています。

有機野菜の栽培方法に関する座学研修と座学で学んだことをもとに農園で実際に有機野菜を栽培する実践的研修により、生産技術を習得し、市内で就農する人材の育成をめざしています。

１年を通して様々な有機野菜の栽培にチャレンジ！実践的な体験から得られる技能の習得

オーガニックアカデミーでは、１年間の研修期間の中で、たまねぎ、リーフレタス、ハクサイ、ブロッコリーなど様々な有機野菜の栽培を講師の指導のもと実際に体験し、習得することができます。

また、研修は日曜日のみで、研修で植えた野菜の日常的な管理は運営側で行うため、平日は仕事をしている人や農業初心者も、参加しやすいところが大きな魅力です。昨年度も本業の仕事をしながら、参加する人もいました。

農業に興味はあるけれどノウハウや実践できる農地が無い人にとって、絶好の契機です。

有機農業を通じて持続可能な地域づくりを実現

農業従事者の高齢化や担い手不足が深刻化する中、高付加価値で安定的に農業経営が期待できる「オーガニック」の栽培方法を取り入れることは、全域が市街化区域である本市の小規模農地を維持・保全していくための有効な手段の一つです。

令和8年度からは、座学による有機農業の知識習得や農園での実践研修に加え、泉大津市内で栽培・収穫された有機野菜を商店街で販売する新たな取組みを導入し、栽培から販売までを体験しながら学べる内容となっています。このオーガニックアカデミーを通じて、地産地消による地域産業の活性化に繋げます。

令和７年度から始まったオーガニックアカデミーですが、好評につき令和８年度も開講します。

応募条件：就農に興味がある満１８歳以上の人

研修期間：令和８年７月から令和９年６月までで合計２７回の講義を予定。

実習場所：（1）泉大津市曽根町3丁目（2）JAいずみの営農総合センター

募集期間：令和8年5月1日（金曜日）～令和8年5月29日（金曜日）17時まで

受講料：33,000 円（税込）（別途、交通費等の実費負担あり）

募集要項や研修日程などの詳細についてはホームページにて掲載していますので、そちらをご確認ください。ご応募お待ちしております。

ホームページはこちら :https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/koushitsu/tiikikeizaika/nousuitanntou/15560.html

オンライン申請はこちら :https://ttzk.graffer.jp/city-izumiotsu/smart-apply/apply-procedure-alias/nougyou