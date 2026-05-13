岡山一番街・さんすて岡山　大規模リニューアル

山陽SC開発株式会社

山陽SC開発株式会社が運営する岡山駅直結のショッピングセンター「岡山一番街・さんすて岡山」は、2026年9月から2027年２月にかけて段階的なリニューアルを行い、合計約50店舗が新規出店＆改装オープンいたします。リニューアル第1弾となる9月には、「JOURNAL STANDARD（ジャーナル スタンダード）」や「STARBUCKS Tea & Cafe（スターバックス ティー＆カフェ）」、「AKOMEYA TOKYO（アコメヤ トウキョウ）」など、岡山初出店ブランドを含む約30店舗がオープンします。更に岡山一番街は、今回の大規模リニューアルに合わせ施設エントランスなど共用部分を刷新し、上質で親しみのあるデザインへ生まれ変わります。

リニューアルコンセプト

「MAKING THE NEW. 新しいを、楽しもう。」

高感度なファッションや気分の高まる食品など、多様な新規店舗を導入し、訪れるたびに新しい発見や出会いの場を提案するとともに、両館の店舗配置を見直してお客様がよりお買い物をしやすい売場環境を提供してまいります。

■岡山一番街 ～岡山の“トレンド発信拠点” ファッションの一番街が更に進化～

岡山一番街では、これまで強みとしてきたファッションにさらに磨きをかけ、岡山エリアのトレンドを牽引し、ファッション感度でエリアナンバーワンの施設を目指します。ファッションを中心に、思わず滞在したくなるカフェや雑貨などカテゴリーの幅を広げ、最新のライフスタイルを提案します。

■さんすて岡山（南館2F） ～岡山駅を利用する毎日に“彩り”を与える場所へ～

さんすて岡山（南館2F）は、毎日立ち寄りたくなる売場へと生まれ変わります。人気の食品店舗やコスメ・雑貨店舗など、日々の生活に欠かせないアイテムや彩りを添えるアイテムを豊富に取り揃え、駅を利用される地域生活者の方々のニーズにお応えします。

店舗オープンに加え、「ひと」「まち」「もの」との、心ときめく出会いを届けるイベントも開催予定です。

スケジュール（予定）

※店舗の新規出店＆リニューアルについては、2026年５月オープンを皮切りに段階的に実施します。

9月、11月のオープンを中心に、2027年2月までに対象全店舗がオープンする予定です。

※出店店舗の詳細情報については改めてプレスリリースを予定しております。

※スケジュールには変更が生じる場合がございます。

リニューアル第1弾の9月オープン店舗を一部先行公開

■岡山一番街

JOURNAL STANDARD（ジャーナル スタンダード） ＼NEW・岡山初出店／

[カテゴリー：メンズ・レディスファッション]

ジャーナル スタンダード オリジナルと国内外から集められた商品による、ベーシックでスタンダードなアイテムと旬のブランドをミックスした独自のセレクト。カテゴリーに囚われないグローバルな商品と情報を常に提案しています。

UNITED ARROWS OKAYAMA WOMEN'S STORE

（ユナイテッドアローズ 岡山 ウィメンズストア） ＼NEW・岡山初出店／

[カテゴリー：レディスファッション]

「ユナイテッドアローズ」はファッションを通した新しい日本の生活文化の創造を目指して「豊かさ・上質感」をキーワードに、大人に向けたドレス軸のライフスタイルを提案するセレクトショップです。日本と西洋の文化・伝統を融合したトラッドマインドで、世界中から選び抜いた品とオリジナル企画商品を、心地よい空間で、良質な接客・サービスを通してご提供します。

STARBUCKS Tea & Cafe（スターバックス ティー＆カフェ） ＼NEW・岡山初出店／

[カテゴリー：カフェ]

彩りあふれる、心あたたまるティーのひとときを、鮮やかで香り豊かなティービバレッジに特化したスターバックス。上質な茶葉とボタニカルな素材を選び抜いたティーブランドTEAVANA(TM) (ティバーナ)の多彩なティービバレッジをご用意しています。ティーの彩りを感じていただける洗練された空間の中で、楽しく、香り豊かなスターバックスのティー体験をお届けします。

PARIGOT（パリゴ） ＼RENEWAL・メンズは岡山初出店／

[カテゴリー：メンズ・レディスファッション]

最新鋭のモードと個性の表現を軽やかに愉しむ、パリの洗練された感性をイメージして生まれたPARIGOT。新生パリゴ岡山店は、エリア初となるメンズの展開のみならず、「ファッションと空間」、「生活と美意識」、「西洋の空気感と日本の感性」の統合された独自の世界観の中で、「ファッションが生活と同じ文脈で存在する住まいのような空間」を創造。「素材の質感、光の扱い、家具のプロポーションからアート」に至るまで、訪れる人の感性が自然に呼応する、まったく新しい空間として生まれ変わります。時の動きを敏感に感じ、エイジレスに自分らしい魅力を望むお客様に、世界中から集められたファッションの感動をこれまで以上にお届けします。

■さんすて岡山（南館２F）

AKOMEYA TOKYO（アコメヤ トウキョウ） ＼NEW・岡山初出店／

[カテゴリー：食品・生活雑貨]

「一杯の炊き立てのごはんから広がるおいしい輪」をコンセプトに、全国各地から厳選したさまざまな種類のお米を中心に、ごはんと相性抜群のごはんのお供や和食の中心にある出汁や調味料、食器・調理道具などを扱い、東京を中心に38店舗*+オンラインショップを展開するライフスタイルショップです

（*2026年4月15日時点）。

BIRTHDAY BAR（バースデイ・バー） ＼NEW・岡山初出店／

[カテゴリー：生活雑貨]

Lifestyle with gifts

都会的でユニセックスなアイテムが揃うギフトのセレクトショップ。誕生日、結婚、出産などの大切な記念日だけでなく、急に思いついたサプライズも、今日頑張った自分へのご褒美も特別な日にしてくれるのがギフト。バースデイ‧バーでの体験を通じて“ギフトを贈ることが人生の楽しみ” となることを願っています。

3COINS（スリーコインズ） ＼NEW／

[カテゴリー：生活雑貨]

ベーシックな生活雑貨から、空間を彩るインテリア雑貨など幅広いラインナップと、つい手に取りたくなるデザイン性のある商品たち…いつ行っても新しい発見がある「3COINS」は、あなたの“ちょっと幸せ”をお手伝いする雑貨店です。日々の生活に寄り添う服飾雑貨やモバイルアイテム・キッズアイテムなど、様々なアイテムを幅広く取り揃えています。

さんすて岡山（南館2F） リニューアルに向けて改装エリアが一時休業、一部店舗は移転リニューアル

9月のリニューアルに向けて、さんすて岡山南館２Fの以下エリアが改装休業いたします。

一部店舗は5月下旬～7月にかけて岡山一番街へ移転オープンし、9月、11月に移転オープンする店舗については、オープンまでの期間、岡山一番街のハレチカ広場などで催事営業いたします。

5月下旬～7月にかけて移転オープンする店舗

ORiental TRaffic（オリエンタル トラフィック） ＼5月30日移転オープン／

[カテゴリー：レディスシューズ]

他とはちょっと違う、いつでも遊び心のあるデザインを提案するレディースシューズショップ。

毎日履くものだからいろいろとこだわって欲しいんです。定番ものからトレンドものまで幅広いアイテムを取り揃えているのでシーンに合わせた靴選びができ、サイズは22.0cm～26.0cm(S～LL)まで豊富に展開しています。

MARYQUANT（マリークヮント） ＼6月12日移転オープン／

[カテゴリー：コスメ・ファッション雑貨]

「自由に 自分らしく」― 1950年代にミニスカートを発表し“スウィンギングロンドン”という世界的なカルチャームーブメントを創り出したファッションクリエイター、マリー・クヮント。MARY QUANTのアイテムには、ありのままの自分を表現し、輝いてほしいという想いが込められています。

全ての方に、自分らしさの創造と直感を。

Risa Magli（リサマリ） ＼7月9日移転オープン／

[カテゴリー：レディスランジェリー]

リサマリは可愛らしさと女性らしさに適度なトレンドを取り入れ、繊細なレースやアップリケを使用した美しいランジェリーを取り揃えたブランドです。ワイヤーブラ、ノンワイヤーブラ、おやすみブラ、スリップ、タップパンツなどのデザイン豊富なアイテムを取り揃えパリのパサージュをイメージした小物使いやお花などに囲まれて素敵な時間をお過ごしください。

移転・改装オープン店舗の休業期間中の催事場所と営業期間

その他、オープン店舗情報

岡山えがお歯科

[カテゴリー：歯科診療所]

さんすて岡山西館５Fにて、5月1日(金)に新規オープンいたしました。

「患者様のお口を通じて、患者様の人生を豊かにする。」そういう思いを持って、毎日診療しています。

フラワーショップカトレア

[カテゴリー：花]

岡山一番街にて、5月2日(土)増床リニューアルオープンいたしました。

フラワーショップカトレア（花キューピット加盟店）では、種類豊富な切花から花束やアレンジメントなど、様々な形で商品を取り揃えております。工夫を凝らした、見た目にも楽しんで頂けるような商品が充実しています。鉢物も豊富に、笑顔の絶えない明るく雰囲気あるお店でありたいです。

岡山一番街 共用部分リニューアルイメージ

店舗リニューアルにあわせて、岡山一番街の施設エントランスなど共用部分をリニューアルいたします。5月下旬にハレチカ広場、9月中旬には地下改札前エントランスと南地下道が順次新しくなる予定です。

ハレチカ広場改装イメージ地下改札前エントランス改装イメージ

本リリースに記載の内容は発表時点の情報です。事情により、変更になる場合がございます。最新情報は公式サイトにてご確認ください。

公式サイト：https://sun-ste.com/okayama-ichibangai/

山陽SC開発株式会社

岡山・倉敷・福山の駅に隣接する商業施設を開発、管理、運営する会社です。

【岡山一番街・さんすて岡山】



住所 〒700-0024 岡山県岡山市北区駅元町1-2-301



岡山一番街・さんすて岡山HP https://sun-ste.com/okayama-ichibangai/



岡山一番街・さんすて岡山Instagram https://www.instagram.com/sunste_okayama_ichibangai/