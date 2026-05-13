Kids Code Club、経済的な事情を抱える小中学生向けにPCとデジタルスキル教育をセットで無償提供する「デジタル探求プログラム2026」を開始

一般社団法人Kids Code Club

一般社団法人Kids Code Club（キッズコードクラブ 所在地：福岡県福岡市 代表：石川麻衣子）は、経済的な事情を抱える全国の小中学生向けに、PCの貸与とオンラインでのデジタルスキル教育を無償で行う「デジタル探求プログラム2026」の募集を開始しました。

デジタル探求プログラムとは

社会のデジタル化が進む中、子どもたちの間にあらたな教育格差が広がりはじめています。学校での1人1台パソコンの貸し出しや、プログラミングの小中学校での必修化、大学入試への導入など、デジタルスキルの学習機会が増える一方で、その機会を経済的な理由や、家庭環境、特性によって得られない子どもたちがいます。

学校から貸与されているパソコンは学校外の用途には自由に使えないため、自宅にパソコンがあり安心して学べる環境が整っているかどうかが、子どものデジタルスキル習得に大きな差を生みます。この格差は、将来の収入や職業選択の自由にも影響を与えていきます。

そこでKids Code Clubは、家庭環境に左右されることなく、子どもたちがプログラミングやデジタルスキルを自由に学べるよう、パソコン、モバイルWi-Fi、オンラインでの学習サポートをセットにして無料で提供する「デジタル探求プログラム」を2022年に開始しました。これまで107名の子どもたちが参加しており、今回は6期生となるメンバーをあらたに募集します。

デジタル探求プログラムでできること

１.パソコンを無料でレンタルできます

安全に利用できるよう機器設定を行ったノートパソコン、マウス、ヘッドセットを無料で貸出します。このプログラムでの利用だけでなく、Webサービスやアプリ、オンラインイベントなど、様々なIT学習・体験などに制限なく利用でき、お子さんだけでなく保護者の方にもご利用頂けます。

２.プログラミングやデジタル作品づくりを無料で学べます

プログラミングやデザイン、音楽、マインクラフト、Roblox Studioなど、さまざまなデジタル作品づくりを学べる、オンラインの「放課後プログラミングクラブ（放プロ）(https://kidscodeclub.jp/club/)」に無料で参加できます。学校のように先生が一方的に教える形式ではなく、教材を使ってマイペースで学び進めたり、子ども同士で学び合ったりしながら活動します。

初心者向けのマンツーマンまたは少人数での講座やワークショップなども実施しています。

これからの時代に不可欠なITスキルはもちろんのこと、自分が好きなデジタル活動をとおして、他者と関わりながら主体的に学ぶ力と自信を育むことも目指しています。

３.デジタルリテラシー講座やITキャリア講座に参加できます

セキュリティやプライバシー、インターネット上でのコミュニケーション、メディアリテラシーなど、より安心・安全なデジタル活用を促進するための講座や、IT・クリエイティブ業界で活躍する社会人講師から将来につながる話を聞ける、ITキャリア教育に参加できます。

４.自習コースで個別の添削サポートを受けられます

マインクラフト、Scratch検定、Robloxプログラミング、3Dデザイン、音楽・動画づくりなどさまざまなクリエイティブなコースの中から自分が好きなものを選んでマイペースで取り組むことができます。分からないことがあったときはスタッフが質問に答えたり、作品にコメントを返したり、お子さんの学習を個別にサポートします。

５.パソコン操作や困った時のサポートを無料で受けられます

パソコンがはじめてのご家庭でも安心して利用していただけるように、最初にオリエンテーションを3回行います。また、定期的なオンライン面談や、トラブル時のLINE相談や遠隔操作など、お子さんの安全・快適なパソコン利用をサポートします。

デジタル探求プログラム募集概要

募集対象

●プログラミングやデジタルな創作活動に興味をもっている、小学3年生～中学3年生

●経済的な事情で、お子さんが自由に使えるパソコンを購入できなかったり、学校外での学習や体験への支出が難しいご家庭

●ご自宅に制限なく使える安定したインターネット回線がある方（スマホ回線は除く）

※自由に使えるパソコンをお持ちのお子さんは対象外です

応募条件

●放課後プログラミングクラブへ月3回以上（1回30分以上）参加できること

毎週水曜14～20時、金曜17～18時に開催しています

●6月中に3回のオリエンテーションに参加できること（1回目は保護者も参加必須）

●定期的なオンライン面談やアンケートにご協力いただけること

●月1回、参加必須のイベント・講座への参加や作品提出ができること

●保護者の方からお子さんの活動にご協力いただけること

※そのほか、利用規約等への同意が必要です

プログラム期間

2026年6月～2027年3月

※延長できる可能性があります

※応募条件を満たせなくなった場合は、途中でプログラム終了となります

定員

15名程度

※応募内容をもとに選考によって決定します

参加費

無料

申込方法

下記の募集ページをごらんください

https://kidscodeclub.jp/kcc-digitan-2026

お問合せ先

一般社団法人Kids Code Club 事務局

メールアドレス info@kidscodeclub.jp

LIINE オフィシャルアカウント https://lin.ee/ZqnvBbQ

※最新のイベント情報やボランティア募集などのご案内を定期的にお送りしています。

Kids Code Clubについて

「子どもたちの笑顔と希望をつくる」というパーパスのもと、経済的理由から学びの機会が制限される子や、生きづらさを感じている子を含め、多様な背景をもつ小中学生に対して、プログラミング学習・ITスキル獲得の機会を無料で提供している非営利団体です。

2016年の設立以来、これまでのべ３万人以上がプログラミングイベントやクラブ活動に参加し、家庭や学校で利用できる無料のプログラミング教材の利用者は200万人を超えています。

団体概要

団体名：一般社団法人Kids Code Club（キッズコードクラブ）

所在地：〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next

設立：任意団体設立 2016年5月5日 ／ 一般社団法人設立 2020年9月1日

代表理事：石川麻衣子

事業内容：

・テクノロジー学習教材の開発・運営

・テクノロジー学習イベントの企画・運営

・テクノロジー教育の普及啓蒙活動



公式Webサイト https://kidscodeclub.jp/

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「デジタル探求プログラム2026」は下記の助成を受けて実施しています。

・公益財団法人ベネッセこども基金「2025年度経済的困難を抱えるこどもの学び支援活動助成」

・令和8年度 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業