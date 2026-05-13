キリンサプリメントシリーズ１～３月の販売金額が前年比約1割増と市場見込みを上回り好調！

キリンホールディングス株式会社

キリンホールディングス株式会社（社長 COO 南方健志）が展開する、キリンサプリメント事業は好調に推移し、2026年1～3月の販売金額は前年比約1割増※1と伸長しました。国内サプリメント市場が2025年に前年比0.4％増見込みと緩やかな回復にとどまる中※2、市場全体の伸びを上回る成長を実現しています。

※1 2026年1月～3月 当社販売金額に基づく

※2 富士経済「H・Bフーズマーケティング便覧 2026 No.1 機能志向食品編」

■好調の要因

１. 年間を通じたお客様の体調意識の高まり

近年、生活者の健康志向は一層高まっており、体調管理を日常的に意識する動きが広がっています。

こうした中、当社は体調管理を特定の時期に限らず、年間を通して習慣的に取り組むことの重要性を一貫して発信してきました。その結果、「キリン iMUSE（イミューズ）免疫ケアサプリメント」シリーズでは、リピート購入の広がりを通じて「免疫ケア※3」の習慣化が進み始めています。

また、「キリン オルニチン」シリーズにおいても、人々が抱える多様な健康課題に寄り添う商品として利用の広がりが見られており、今後さらに生活者の日常に浸透していくことが期待されます。

※3 健康な人の免疫機能の維持をサポート［プラズマ乳酸菌の研究報告］

２. 販促コミュニケーションによる認知拡大と新規顧客の獲得

1～3月における計画的な販促コミュニケーションの強化により、サプリメントシリーズの認知が拡大しました。

キリンサプリメントシリーズ全体で、自社通販・外部通販・流通の全チャネルを活用しながら、各商品の特性やターゲット層に応じたコミュニケーションを展開したことで、これまでサプリメントに接点の少なかった層にも訴求でき、新規顧客の獲得が進みました。

また、各チャネルを横断したコミュニケーションを通じて、認知獲得と習慣化訴求を両立させたことが、定期顧客数の継続的な拡大および需要の底上げに寄与したと考えられます。

「キリン iMUSE免疫ケアサプリメント」シリーズについて

・キリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」を配合した「キリン iMUSE免疫ケアサプリメント」シリーズ全体の販売金額は前年同期比約1割増と伸長しました。

・「免疫ケア」推進アンバサダーの大谷翔平選手※4を起用したプロモーションをはじめとする販促コミュニケーションにより認知が拡大し、認知率は前年同期比約1.2倍※5と伸長しています。さらに、直近3カ月以内に購入した顧客数は前年同期比約1.3倍※6と増加しており、新規顧客層の広がりがみられます。

・2026年2月に発売した「キリン iMUSE免疫ケア・疲労感ダウン※7」も、年内販売目標に対して順調に推移しており、生活者の多様化する健康ニーズに応える商品ラインアップの拡充が、シリーズ全体の成長につながっています。

※4 大谷翔平選手がキリンの「免疫ケア」推進アンバサダーに就任「免疫ケアを通じて、健康な人が増えてほしい」 | 2025年 | KIRIN - キリンホールディングス株式会社(https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2025/1216_01.html)

※5、6 キリン調べ（n=10,000）

※7 『免疫ケア』と『一過性の疲労感を軽減する』サプリメント「キリン iMUSE（イミューズ） 免疫ケア・疲労感ダウン」を2月20日（金）新発売 | 2026年 | KIRIN - キリンホールディングス株式会社(https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2026/0210_02.html)

■「キリンiMUSE免疫ケアサプリメント」シリーズ公式サイト

https://www.imuse-p.jp/plasma/supplement/

キリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」について

「プラズマ乳酸菌」は、健康な人の免疫の維持をサポートする乳酸菌です。世界で初めて※8免疫の司令塔pDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけることが論文で報告されています。キリン、小岩井乳業、協和発酵バイオが共同で研究を進め、国内外の大学・研究機関の協力のもと、これまで37報※9の論文発表及び多数の学会発表を行っています。

プラズマ乳酸菌

※8 ヒトでpDCに働きかけることが世界で初めて論文報告された乳酸菌（PubMed及び医中誌Webの掲載情報に基づく）

※9 2026年4月末時点

キリン オルニチン」シリーズについて

・「キリン オルニチン」シリーズ全体の販売金額は、前年同期比約2割増と好調に推移しました。

・2025年6月に「キリン オルニチンPRO 睡眠＆免疫ケア※10」を刷新したことに加え、ターゲット層に適したデジタル販促を強化したことで認知が拡大し、新規顧客の獲得につながったと推察します。

・2025年12月に発売した「キリン オルニチンPRO 疲労感＆気持ちケア＋睡眠の質※11」は、想定を上回る販売実績を示しており、1～3月の販売実績は計画値の約2.2倍と、好調に推移しています。

・忙しい日常の中でも手軽に取り入れられ、疲労感や気持ちのケアを求める生活者のニーズに応えたことが、好調な販売につながり、オルニチンシリーズ全体の成長に寄与しました。

・今後も「キリン オルニチン」シリーズを通じて、忙しい日常を送る生活者一人ひとりに寄り添い、日常生活の中で無理なく続けられる健康習慣の提案を行うことで、健やかな毎日を支えていきます。

※10 「キリン オルニチンPRO 睡眠＆免疫ケア」を6月27日（金）から新パッケージでリニューアル発売 | 2025年 | KIRIN - キリンホールディングス株式会社(https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2025/0627_01.html)

※11 「キリン オルニチンPRO 疲労感＆気持ちケア＋睡眠の質」12月2日（火）新発売 | 2025年 | KIRIN - キリンホールディングス株式会社(https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2025/1202_01.html)

■「キリン オルニチン」シリーズ公式サイト

https://www.kirin.co.jp/healthy/ornithine/

「オルニチン」について

「オルニチン」は、しじみ等に多く含まれる健康成分として知られており、たんぱく質を構成する通常のアミノ酸とは違い、体内を単独で巡って働く特別なアミノ酸です。キリングループの協和発酵バイオ株式会社（社長 長野 宏）は、1956年に発酵法によるアミノ酸の量産化に世界で初めて成功し、以来、キリングループはオルニチンをはじめとした研究開発を半世紀以上続けています。

【機能性表示食品】

「キリン iMUSE 免疫ケアサプリメント」

＜機能性表示＞

本品には、プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma)が含まれます。プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。

「キリン iMUSE 免疫ケア・疲労感ダウン」

＜機能性表示＞

本品には、プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma)が含まれます。プラズマ乳酸菌はpDC(プラズマサイトイド樹状細胞)に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。本品には、還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10は、日常の生活で疲労を感じる方の一過性の疲労感の軽減に役立つことが報告されています。

「キリン オルニチンPRO 睡眠＆免疫ケア」

＜機能性表示＞

本品には、L-オルニチン一塩酸塩（L-オルニチンとして）が含まれます。L-オルニチン一塩酸塩（L-オルニチンとして）は、睡眠の質(寝つきの良さ・眠りの深さ・長く眠れた感覚というより良い気分の目覚め)の向上をサポートする機能が報告されています。本品には、プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）含まれます。プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。

「キリン オルニチンPRO 疲労感＆気持ちケア＋睡眠の質」

＜機能性表示＞

本品には、L-オルニチン一塩酸塩（L-オルニチンとして）が含まれます。L-オルニチン一塩酸塩（L-オルニチンとして）は、日常生活において一時的なストレス、疲労感を感じやすい方の社会生活において心理的負荷（緊張する場面や作業）がかかったとき、一時的な翌朝の疲労感を軽減する機能、翌朝の穏やかな気持ちをサポートする機能があります。さらにL-オルニチン一塩酸塩（L-オルニチンとして）は、睡眠の質(寝つきの良さ・眠りの深さ・長く眠れた感覚というより良い気分の目覚め)の向上をサポートする機能が報告されています。

●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

●本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。

●医薬品ではありません。

キリングループは長期経営構想「Innovate2035!」(https://www.kirinholdings.com/jp/company/strategy/management_plan/)を策定し、「人と技術の力でイノベーションを起こし続けるCSV※12先進企業として世界をもっと元気にしている」をビジョンに掲げています。その実現に向けて、人々の健康に貢献していく「ヘルスサイエンス事業」の育成を進めています。今後も、祖業であるビール事業を通じて培ってきた発酵技術とバイオテクノロジーを活かし、プラズマ乳酸菌やオルニチンなど、長年の研究に裏打ちされた素材や技術を用いた商品・サービスを通じて、日常生活に寄り添う健康習慣の普及に取り組み、明るく健康で生き生きと過ごせる社会の実現を目指します。

※12 Creating Shared Valueの略。お客様や社会と共有できる価値の創造