現代女性の「ちゃんとはしたい日」に関する意識調査

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青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）が展開する「スーツスクエア」はビジネスからプライベートまでカジュアルになりがちな夏の服装ニーズについて、青山商事のアプリ会員さま1,968名の女性を対象に【夏の「ちゃんとはしたい日」服装実態調査】を実施いたしました。特設サイト：https://www.uktsc.com/ec/shop/cont/pg/1chantowa-series/

■仕事もプライベートも。境界線がなくなる時代の「装いの新基準」

現在の働き方において、リモートワークと出社のハイブリッド化により、急速に「服装のカジュアル化」が進んでいます。また、プライベートにおいても「Tシャツではラフすぎるが、キメすぎても浮いてしまう」といった、オン・オフ問わず「ちょうどいい正解」が見えにくい状況があります。仕事も私生活もボーダーレスに楽しむ女性たちの間で、「自分らしさを出しつつ、どんな場面でも安心できる装い」を求めるニーズが高まっています。

■「タイパ」への意識と、オン・オフを横断する装いのジレンマ

仕事だけでなく、趣味や休息といったプライベートの時間も大切にしたい現代において、衣服のメンテナンスを最小限に抑える「タイパ」への意識は、生活全般の必須要素です。その一方で、装いのカジュアル化が進んだことで、オン・オフ問わず「ちょうどいい正解」が見えにくいという悩みも生まれています。手間を減らしたい「タイパへのこだわり」と「周囲に安心感を与え自分らしくありたい」という願い。この両立に潜むストレスを可視化すべく、本調査を実施いたしました。

調査トピック【夏の「ちゃんとはしたい日」服装実態調査】

・「ちゃんとはしたい日」の服装を気にする割合：95.5％

・服装を気にする理由：「相手に失礼がないようにしたい」74.9％、「きちんとした人だと思われたい」55.3％、「第一印象をよく見せたい」43.9％と相手を考えた内容が上位にランクイン

・服装選びにおいて、重視する要素：「清潔感」80.2％、「快適さ（涼しさ、動きやすさ）」45.0％、「体型カバー」37.6％と相手への印象とは別に着用感に関する内容も重要視している

・服装選びのストレス：約80％の方が何かしらのストレスを感じている

・理想的だと思う服：「体型をきれいに見せる」という見た目に関する要素がトップだが「シワになりにくい」「動きやすい」「家庭用洗濯機で洗える」といった機能面も上位にランクイン

■あなたは堅すぎず、ラフ過ぎない、ある程度ちゃんとはしたい日は月に何回くらいありますか？（n=1,968）

＜「ちゃんとはしたい日」は依然として重要＞

仕事での商談やプレゼンだけでなく、友人との会食、記念日、子どもの学校行事など、オン・オフ関係なく月に1回以上「ちゃんとはしたい日」がある人は80％を超えています。現代の女性にとって装いは、単なる「ルール」ではなく、「周りに安心感を与え、自分らしく前向きに過ごすためのスイッチ」へと変化していると考えられます。

■あなたは「ちゃんとはしたい日」の服装は気にしますか？（n=1,656）

＜装いへの関心度＞

「ちゃんとはしたい日」の服装を「とても気にする（41.2%）」「やや気にする（54.3%）」を合わせると、95.5%に達しています。カジュアル化が進んだからこそ、あえて「ちゃんとした服装」をすることの意味は、単なるマナーの枠を超え「相手への敬意と、自分らしさを大切にする身だしなみ」へと進化しています。

■あなたが「ちゃんとはしたい日」の服装を気にする理由は何ですか？当てはまるものすべてお選びください。（n＝1,636）

＜装いの目的のシフト＞

服装を気にする理由は「相手に失礼がないように（74.9％）」が最多ですが、「きちんとした人だと思われたい（55.3％）」や「第一印象をよく見せたい（43.9％）」といった、自分を表現するための「戦略的な自己演出」としての側面が強まっています。

■「ちゃんとはしたい日」の服装選びにおいて、あなたが重視する要素は何ですか？当てはまるもの上位3つを上限にお選びください。（n＝1,656）

＜相手への敬意と、自分への心地よさの「最適バランス」＞

重視する要素として「清潔感（80.2%）」が圧倒的ですが、同時に「快適さ（45.0%）」や「体型カバー（37.6%）」も求められています。

■あなたは「ちゃんとはしたい日」に、服装選びで迷ったり、ストレスを感じたりすることはありますか？（n＝1,656）

＜約80％が感じる服装選びのストレス＞

「ちゃんとした服装をしたい」という思いがある一方で、それを行うことへのストレスも深刻です。

約80%の女性が、服装選びにおいてストレスや迷いを感じています。これは、自由度が増したことで「正解」が見えにくくなり、TPOに合わせた判断が精神的な負担になっているためと推測されます。

失敗やストレスを感じた経験（n=1,656）

プライベートにおいてストレスを感じるシーン（n=1,968）

■あなたが「ちゃんとはしたい日」に理想的だと思う服の特徴は何ですか？当てはまるものすべてお選びください。(n＝1,968)

＜理想の服は「見た目」×「機能」のハイブリッド＞

理想の服の特徴として「体型をきれいに見せる（71.2％）」という見た目が上位ですが、次いで「シワになりにくい（60.4％）」「動きやすい（52.4％）」「家庭用洗濯機で洗える（51.1％）」といった機能性が求められています。これは、仕事もプライベートも全力で楽しむ女性たちが、手入れの負担を減らす「タイパ」と「服装の美しさ」を同時に求めている実態を反映しています。

■アンケート調査実施概要

調査方法 インターネット調査

有効回答数 1,968名（全国）

調査対象条件 20～50代の女性（洋服の青山/スーツスクエアのアプリ会員）

データ集計期間 2026年3月27日～4月10日

※調査結果を引用いただく際は「青山商事調べ」を引用元として記載ください。

【参考資料】

■調査結果

本調査により、約80%の女性が服装選びの迷いや手入れの手間といった「装いのストレス」を抱えていることが分かりました。現代の女性が求めているのは、オン・オフの境目なく活躍し、限られた時間を有効活用できる「タイパ」と、自分らしくいられる「快適性」の両立です。このようなニーズに応えるのが、スーツスクエアの『CHANTOWA（ちゃんとわ）』シリーズです。仕事着に向き合って来たからこその堅すぎずラフすぎない絶妙なデザイン性と、接触冷感やウォッシャブルといった高い機能性を融合。どんなシーンでも自信を持てる着こなしを叶えます。

特設サイト：https://www.uktsc.com/ec/shop/cont/pg/1chantowa-series/

１.CHANTOWA／フレンチスリーブブラウス ２.CHANTOWA／リネンライクワイドパンツ

【商品概要】

品番 １.375601T1 ２.375601P1

カラー １.ホワイト、イエロー、ベージュ、ネイビー（計4色）２.ベージュ、ネイビー（計2色）

素材 ポリエステル100％

サイズ フリーサイズ

販売価格 税込6,589円

販売店舗 スーツスクエア全店、公式オンラインストア

※記載の情報はリリース発表時現在のものです。

ブラウスとパンツはどちらも同じ素材になるので、上下共に麻のような清涼感のある風合いを楽しめます。ブラウスはウエストタックでスタイルアップを叶え、パンツはウエストゴム仕様で着用時のストレスを軽減します。

CHANTOWA／ポンチオーバーサイズTシャツ

【商品概要】

品番 FSTCS002

カラー ホワイト、チャコール、ブラック（計3色）

素材 レーヨン66％、ナイロン30％、ポリウレタン4％

サイズ フリーサイズ

販売価格 税込4,389円

販売店舗 スーツスクエア全店、公式オンラインストア

※記載の情報はリリース発表時現在のものです。

1枚で「清潔感」と「こなれ感」を演出する「ポンチオーバーサイズTシャツ」も最適です。ブラウス見えする微光沢素材が高い信頼感を与え、体のラインを拾わないドレープの美しいシルエットと快適さを同時に叶えます。