データを武器に変革を推進する企業を称える 「Empower Data Award」初開催

ウイングアーク１ｓｔ株式会社

ウイングアーク１ｓｔ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：田中 潤、以下ウイングアーク）は、データ活用を通じて成果や変革を実現した取り組みを表彰する「Empower Data Award」を開催します。

ウイングアーク製品をご利用頂いている民間企業・自治体・公共団体・非営利組織など法人・団体を対象に、5月13日（水）から7月20日（月）まで募集を実施します。表彰式は10月21日（水）に開催するイベント「UpdataNOW26」東京会場にて行います。

「Empower Data Award」は、データ活用によって成果創出や組織変革を実現した先進的な取り組みを表彰するアワードです。データ活用の事例や知見を広く共有することで、社会全体へのデータ活用文化の浸透を目指します。

https://www.wingarc.com/data-award/2026/

■応募について[表: https://prtimes.jp/data/corp/53341/table/334_1_cc99b56b52bb332240ff934520da5feb.jpg?v=202605130252 ]■4つの審査基準

・効果・成果（定量・持続性）：定量面での成果・持続性を評価（事業のKPIをどれだけ改善し、継続しているか）

・横断展開性（スケーラビリティ）：横軸での評価（他部門・他拠点でも活用が進んでいる取り組みか）

・定着・活用度（エンゲージメント）：縦軸での評価（組織への定着や浸透、個人での活用度合いなど）

・先進性・独創性（イノベーション）：先進性、AI活用、ユニークさ、オリジナリティなど上記評価項目にない特長を評価

■審査員（敬称略）

大和田 尚孝 日経BP 総合研究所 未来技術研究所 上席研究員、品川 直子 株式会社ヒューマンモデル アドバイザー、他

■ウイングアーク１ｓｔについて

ウイングアーク１ｓｔは、企業の基幹業務を支えるデジタル帳票基盤「SVF」、デジタルトラスト「Trustee」の帳票・文書管理ソリューションと、データから価値をもたらすデータマネジメント基盤「Dr.Sum」、データアプリ基盤「MotionBoard」のデータエンパワーメントソリューションの２つの事業で構成され、開発・提供しています。データに基づく意思決定・行動を支援する革新的なソフトウェア・サービスを提供することで、企業・団体がデータを最大限に活用しイノベーションを起こせる社会の未来をつくっていきます。

＜本件に関するお問い合わせ＞

ウイングアーク１ｓｔ株式会社 Empower Data Award事務局

Email : eda_info@wingarc.com

＜製品・サービスに関するお問い合わせ先＞

ウイングアーク１ｓｔ株式会社

〒106-0032 東京都港区六本木三丁目2番1号 六本木グランドタワー

TEL：03-5962-7300

お問い合わせフォーム：https://www.wingarc.com/contact/

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