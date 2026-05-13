世界で人気のクラフトビール「ブルックリン・ブルワリー」からすべての人が自分らしく楽しめる「The Stonewall Inn IPA」を数量限定発売

キリンホールディングス株式会社

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）は、米国の代表的なクラフトビールメーカーであるブルックリン・ ブルワリー社（米国ニューヨーク、CEO Eric Ottaway／President Robin Ottaway）の「The Stonewall Inn IPA」を発売します。「Tap Marche（タップ・マルシェ）」向け3Lペットボトルは5月25日（月）※1より、350ml缶は5月26日（火）よりそれぞれ数量限定で販売します。また、会員制生ビールサービス「キリン ホームタップ」では5月21日（木）よりお届けを開始します。

※1 ECサイトでの受注開始日

ビールづくりの町、米国ニューヨーク・ブルックリンで1988年に創業した「ブルックリン・ブルワリー」は、「ブルックリンラガー」をはじめ、個性がありつつも誰もが楽しめる、多様な魅力あふれるビールを生み出し、最後の一滴までおいしいクラフトビールにこだわり続けています。現在では、世界30カ国以上で愛される、アメリカを代表するクラフトブルワリーです。ブルックリンの町から生まれた多様なカルチャーやブランドをつくってきた人々の思いとともに日本のお客様にも、ビールのある豊かな生活を提案します。

「The Stonewall Inn IPA」はLGBTQ+プライド運動の世界的な象徴として知られる、ニューヨークのバー「ストーンウォール・イン」の公式ビールとして2017年に米国で誕生しました。本商品は、「ブルックリン・ブルワリー」がかねてより大切にしてきた、多様性を尊重し、ありのままの姿を受け入れる精神を体現しています。「すべての人が自分らしく楽しめるIPA（インディア・ペールエール）」というコンセプトの下、IPAでありながら、ホップの華やかな香りは保ちつつ苦味を押さえた飲みやすい味わいを実現しました。また、パッケージには多様な人々が共に輝く世界を象徴したレインボーを採用しました。

本商品を通じてクラフトビール独自のストーリーや多様な味わいをお伝えすることで、クラフトビールカテゴリーの活性化に貢献すると共に、愛にあふれる世界を広げ続けます。

<商品概要>

●中味

グレープフルーツのような香りと爽やかな味わいが特長です。低めのアルコール度数でありながら、IPA特有のホップの風味や香りをしっかりと感じられるビアスタイル「セッションIPA」を採用しています。

●パッケージ

多様な人々が共に輝く世界を象徴したレインボーをあしらったデザインです。

裏面には多様性を支援する、「FEARLESS（勇敢）・ PROUD（誇り）・FOR ALL（すべての人のために）」という3つのワードを記載しています。

〈表面〉 〈裏面〉

-記-

1．商品名 「The Stonewall Inn IPA」

2．発売日/容量・容器/販売地域

１.2026年5月26日（火）350ml缶/全国

２.2026年5月21日（木）1Lペットボトル（キリン ホームタップ）

３.2026年5月25日（月）3Lペットボトル(Tap Marche)/全国

3．価格 オープン価格

4．アルコール分 5％

5．純アルコール量（1本あたり） １.14ｇ

6．製造工場

１.キリンビール 滋賀工場

２.キリンビール 横浜工場

３.キリンビール 横浜工場