NBA公式認定ストリートバスケゲーム『NBAダンクシティ』本日5月13日より「ルーキーテスト」開始！

NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd

NetEase Gamesは、NBA公式ライセンスを取得したストリートバスケットボールゲーム『NBAダンクシティ』において、本日2026年5月13日（水）より、βテスト（ルーキーテスト）を開始したことをお知らせいたします。

本テストでは、NBAスター選手を操作し、スピード感あふれる3on3バトルや、多彩なプレイスタイルを正式リリースに先駆けて体験いただけます。

＜ルーキーテスト実施概要＞

【テスト実施期間】

5月13日（水）11:00 ～ 5月26日（火）23:59

【対応プラットフォーム】

iOS、Android

以下URLからもダウンロードいただけます。

https://nbadunkcityjp.onelink.me/ZDTQ/nbqfs7fo

※参加人数が一定数に達し次第、受付終了となる場合があります。あらかじめご了承ください。

スピーディーな11点マッチと戦略性が融合した、新時代のストリートバスケを体感せよ！

本作最大の特徴のひとつが、短時間で白熱の駆け引きを楽しめる革新的な「11点マッチ」システムです。スマートフォンならではの手軽さとスピーディーな試合展開を実現しながらも、一瞬の判断力や正確な操作、仲間との連携が勝敗を左右する高い戦略性を兼ね備えています。

さらに、本テストではレブロン・ジェームズ、ステフィン・カリー、ニコラ・ヨキッチ、ヤニス・アデトクンボ、ジョエル・エンビード、SGA（シェイ・ギルジャス＝アレクサンダー）など、世界最高峰のNBAスター選手たちが多数登場。選手ごとのプレイスタイルやスキルを活かしながら、自分だけのドリームチームを編成することができます。

また、3on3のストリートバスケ対戦だけでなく、ランキングマッチやダイナスティモード、自由なルール設定で楽しめるカスタムモードなど、多彩なゲームモードを搭載。NBAスター選手たちを育成し、自分だけの戦術やプレイスタイルを追求することが可能です。

カジュアルに楽しみたいプレイヤーから、本格的な対戦体験を求めるプレイヤーまで、幅広いユーザーが熱中できる、新時代のストリートバスケゲームをぜひこの機会に先行体験しよう！

「ルーキーテスト」参加者限定報酬も用意！

「ルーキーテスト」では、条件を達成した参加者向けに、正式リリース時に受け取れる限定報酬も用意されています。象ミッションをクリアすることで、限定衣装などの特典を獲得可能です。

※報酬は正式リリース時、同一アカウントにて受け取り可能となります。

※自動配布ではなく、テスト期間中に条件を達成したユーザーが対象となります。

＜事前登録キャンペーン実施中＞

『NBA Dunk City』公式サイトにて事前登録キャンペーンを実施中です。事前登録者数の達成段階に応じて、スーパースター「ラメロ・ボール」を含む豪華報酬を獲得できます。

App Store事前登録リンク：

公式サイト：https://www.dunkcitymobile.com/jp/#/

■NBAダンクシティとは

『NBAダンクシティ』は、NBA公式ライセンスを取得した3on3ストリートバスケットボールゲームです。ステフィン・カリー、レブロン・ジェームズ、ヤニス・アデトクンボをはじめとするNBAスター選手たちが登場し、全30チームのライセンスを活かした本格的なバスケットボール体験をスマートフォンで楽しめます。

スピーディーな試合展開が魅力の「11点マッチ」をはじめ、ランキングマッチ、ダイナスティモード、5on5フルコート、1on1・3on3のカスタムモードなど、多彩な遊び方を搭載。

さらに、選手育成や固有スキル、ストリートカルチャーを取り入れたファッション・カスタマイズ要素により、競技性と自由なスタイル表現の両方を味わえる点も特徴です。

現在、『NBAダンクシティ』はスマートフォン（iOS／Android）向けに日本展開を予定しており、詳細は公式サイトおよび各公式SNSにて順次公開予定です。

公式サイト：https://www.dunkcitymobile.com/jp/m/

X：https://x.com/NBADunkCityJP

TikTok：https://www.tiktok.com/@nbadunkcityjp

YouTube：https://www.youtube.com/@NBADunkCityJP

Discord：https://discord.gg/Jax86DA8xk

■NetEase Gamesについて

NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門である NetEase Games は、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲーム IP を提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesのパブリッシングおよび開発タイトルには、『マーベル・ライバルズ』『荒野行動』『第五人格』『NARAKA: BLADEPOINT』などのタイトルがあります。また、ワーナーブラザーズやMojang AB（マイクロソフトの子会社）など、大手エンターテインメントブランドとの提携も行っています。

詳細については、https://www.neteasegames.com/jp/ をご覧ください。

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