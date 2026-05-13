打刻漏れ18%減！不動産会社バレッグス、自社開発『打刻チャットBot』をTeamSpiritユーザー向けに提供開始

株式会社バレッグス

「つながりを大切に、この街の暮らしを豊かに。」を使命に、不動産・建築領域で事業を展開する株式会社バレッグス（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：大本 朋之）は、ビジネスチャット「LINE WORKS」と働き方改革プラットフォーム「TeamSpirit」を連携させた「打刻チャットBot」の導入支援サービスを、TeamSpiritを導入済み、または導入を検討されている企業様向けに提供開始したことをお知らせいたします。

本サービスは、外出の多い営業担当者や現場の施工管理担当者が抱える勤怠管理の課題を解決するために当社が自社開発し、全社導入によって業務効率化を実現した成功事例をもとにしています。この度、自社主導のDX推進で得たノウハウを体系化し、同じ課題を抱えるTeamSpiritユーザー企業様への提供を開始いたしました。なお、当社の社内導入の取り組みは、株式会社チームスピリットが運営するメディアにて先進的な事例として紹介されています。

■ 開発に至ったストーリー：コミュニティで共鳴した「現場のリアル」と「打刻の壁」

当社経営企画室の責任者である太田は、TeamSpiritのユーザー様同士が交流する「チムスピコミュニティ」の立ち上げ当初から深く関わってまいりました。その中で、業種を問わず多くの人事労務担当者が「どうしても打刻漏れが減らない」という根深い課題を抱えていることを再認識しました。

当社も例外ではなく、社内アンケートを実施したところ「外出先でモバイルアプリを開くのが手間に感じる」「電波状況によっては1回で打刻できないことがある」といった切実な声が寄せられました。多忙な現場スタッフにとって、わずかな操作ステップが心理的なハードルになっていたのです。そこで、社員が顧客対応等で毎日必ず開く「LINE WORKS」に着目し、「LINEを送る感覚で打刻ができれば、システムを意識せずに済むはずだ」と考えました。

■ 「AI駆動開発」によるスピード内製化。現場起点のDXを実現

TeamSpirit側で関連する機能提供がない中、当社は自社開発に踏み切りました。当社では「AI活用の開発・実装までの内製化」を推進しており、本システムもコミュニティに参加している社内のシステムエンジニアがAIをフル活用してスピーディに開発を行いました。

これにより、LINE WORKSのチャット画面からワンタップするだけで出退勤の打刻が完了する仕組みが完成し、2026年1月より社内での運用をスタートさせました。

1：打刻の手間を最小化、スマホ完結で直行直帰をサポート

【打刻チャットBotがもたらす3つの価値（自社実績）】

使い慣れたLINE WORKSのアプリから一瞬で打刻が完了するため、移動中や現場からでもスムーズに勤怠報告が可能になります。

2：リアルタイムな勤怠把握によるマネジメントの向上

管理者はチームメンバーの稼働状況をリアルタイムかつ正確に把握できるようになり、適切な労働時間管理と健康配慮が可能になります。

3：月末の締め作業、修正業務の大幅な削減

当社の社内導入実績として、打刻の手間が解消されたことで従業員一人あたりの月間打刻漏れ回数が約18%減少しました。これにより、月末に集中していたバックオフィスの確認・修正作業の工数が削減されています。

■ 「自社の成功」から「他社の課題解決」へ：株式会社バレッグス 経営企画室 室長 太田 諒 のコメント

2026年1月から試験運用を始めましたが、驚くほどスムーズでした。『ストレスが減った』と現場から感謝の声が届き、課題だった打刻漏れも目に見えて改善されました。

自社で成功したこのツールを外部へ提供しようと決断したのは、チムスピコミュニティでの『気づき』があったからです。コミュニティ内のアンケートで一定数のユーザー様が『LINE WORKS』を利用していることを知り、『実は多くの人事労務担当者が抱えている打刻漏れの悩みを、この仕組みで解決できるかもしれない』と感じました。

私はコミュニティの発案時から、チームスピリットの皆様や参加ユーザーの皆様から多くの恩恵を受けてきました。だからこそ、コミュニティ発のソリューションとして今回のサービスを展開することが、結果としてコミュニティ全体の熱気や活性化につながり、少しでも恩返しになればと考えています。

■ チームスピリット社のメディアにて、開発秘話が公開されました

本サービスのベースとなった当社の開発軌跡やコミュニティとの関わりが、株式会社チームスピリットが発信するメディアにてインタビュー記事として公開されています。ぜひ併せてご覧ください。

チームスピリット社 掲載記事はこちら(https://tspark.teamspirit.com/1420)

https://tspark.teamspirit.com/1420(https://tspark.teamspirit.com/1420)

■ サービス概要と今後の展望

▼サービス紹介：打刻チャットBot

特長： LINE WORKSのトーク画面からワンタップでTeamSpiritへの打刻が可能。

料金体系：

・スモール（～50名）：5,000円/月

・スタンダード（～100名）：10,000円/月

・エンタープライズ（101名～）：要相談

詳細はこちら： https://lp.balleggs.jp/teamspirit/(https://lp.balleggs.jp/teamspirit/)

当社はビジョンとして「この街とともに歩む、未来価値創造企業へ。」を掲げ、従業員一人ひとりがプロフェッショナルとして自律的に活躍できる組織づくりを進めています。

今回の「打刻チャットBot」サービスの外部提供は、自社の枠を超え、より多くの企業から不要な「作業」を減らし、「創造的な時間」を増やすための挑戦です。今後も、自社で実践し効果を検証したテクノロジー活用ノウハウを社会に還元し、TeamSpiritをご利用の企業様をはじめ、日本の働きがい向上と発展に貢献してまいります。



株式会社バレッグスについて

株式会社バレッグスは、「つながりを大切に、この街の暮らしを豊かに。」を使命とし、不動産コンサルティング事業、プロパティマネジメント事業、建設・リノベーション事業、売買仲介事業、賃貸仲介事業など、住まいと暮らしに関する生涯にわたるサービスを提供しております。地域社会の発展に貢献し、お客様から最も信頼されるパートナーとなることを目指しています。

本社所在地：東京都目黒区鷹番2-5-21

代表者：代表取締役社長 大本 朋之

設立年月：1991年3月

URL：https://balleggs.jp/

事業内容：不動産賃貸仲介業務、不動産賃貸管理業務、売買仲介業務、仕入再販・仕入開発分譲業務、リノベーション工事及び戸建住宅新築工事の請負業務

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社バレッグス 経営企画室

メールアドレス：cpo@balleggs.co.jp

公式サイト：https://balleggs.jp/