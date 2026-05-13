タイルメーカーのMaristo が、新たにファブリックの取り扱いを開始。まずは、環境に配慮した高機能の椅子張りファブリックから

株式会社Maristo

空間を彩るタイルを提供してきた株式会社Maristo（東京都港区、代表取締役：阿部太一）は、2026年6月1日（月）より新たに椅子張り用のファブリックの取り扱いを開始いたします。パートナーとして迎えるのは、スペイン・テラッサ（バルセロナ近郊）で自社一貫生産を行うファブリックブランド「Crevin（クレビン）」。同社が展開するのは、地中海発のデザインと、高い耐久性・メンテナンス性、環境負荷を極限まで抑える哲学から生まれた良質なファブリックです。

■なぜタイルブランドが「ファブリック」を扱うのか？

現代の建築家やデザイナーは単に完成されたプロダクトを選ぶのではなく、マテリアルそのものを吟味しどう組み合わせるかというクリエイションを重視しています。私たちMaristo（マリスト）はそうした建築家やデザイナーの役割を尊重し、彼らのインスピレーションを刺激する、より良質な素材の選択肢を提供したいと考えてきました。私たちは、タイルにとどまらず、独自の視点で選び抜いたマテリアルが集まる「マルシェ（市場）」でありたい。その第一歩として、空間の質を大きく左右しながらも、これまで選択肢が限られていた「椅子張り生地」という領域に参入いたします。

■スペイン発・サステナブルな生地メーカー「Crevin」との出会い

私たちが新事業の最初のパートナーとして迎えた「Crevin」（クレビン）社は、スペイン・バルセロナ近郊に拠点を置くブランドです。私たちが彼らに共感し、心を動かされた最大の理由は、環境問題へ徹底的に向き合う姿勢にあります。地中海特有の豊かな色彩、光、空気感からインスピレーションを得た美しいデザインを、外部に委託することなく自社工場で一貫生産しています。この体制により、空間づくりにおいて強く求められる「どこでどのようにつくられたか」というトレーサビリティも確保しています。生産時の排水を極限まで減らし、裁断時の端材（セルビッチ）は廃棄せず裏地として再利用、さらには工場を100％再生可能エネルギーで稼働させるなど、徹底したサステナブルな取り組みを実践しています。

■優れたメンテナンス性と耐久性を誇る「Performance＋」の特徴

私たちが自信を持って提供する「Crevin」のファブリックには、「Performance＋」（パフォーマンスプラス）と呼ばれる機能が備わっています。以下にその一部の特徴をご紹介させていただきます。



1.「二重織り構造」がもたらす耐久性と快適性

生産工程で生まれる端材（セルビッチ）を再利用して織られた裏生地を、糸のみで表生地と一体化させる二重織り構造を採用しています。接着剤を使わないため経年劣化による剥離の心配がなく、優れた強度を実現しました。通気性も高く、蒸れにくい快適な座り心地を保ちます。

この「Performance＋」の生地はあらゆる屋内環境や使用シーンを想定したAITEX※1 による厳格な耐久性試験をクリアし、確かな品質が証明されています。

（※１スペイン繊維産業技術研究所）

2.日常のお手入れを簡単に

汚れが付きにくい特殊繊維を採用し、表面に形成された親水性防汚ポリマーが汚れの浸透をブロックします。先述の二重織り構造との相乗効果により、汚れを表面にとどめるため、日々のメンテナンスの負担を軽減します。

これらの高いメンテナンス性と耐久性により、オフィスやホテルなどのコントラクト環境にも安心してご採用いただけます。高機能と環境への配慮、これらを満たしながらも、自社一貫生産によってコストを最適化しています。デザイナーがクリエイティビティを妥協することなく、自由に発想を飛躍させることができる「適正価格」でご提供します。

■今後の展開・展示会情報

Maristoはこれからも「Trend Marche」（トレンドマルシェ）として、空間づくりに携わる皆様に、マテリアルの選択肢とインスピレーションをもたらす存在であり続けます。地球環境に配慮したマテリアル提案を通じて、次世代の空間づくりをサポートしてまいります。

今回ご紹介した「Crevin」のファブリックは、2026年6月4日（木）・5日（金）開催の当社主催イベントにて、実際にお手に取ってご覧いただけます。会場では、タイルの新商品も合わせて展示いたします。タイルとファブリックによる、新たな空間提案にぜひご期待ください。

〈展示会情報〉

名称：Maristo Marche 2026

会期：2026年6月４日（木）・５日（金）

時間：10:00～20:00

会場：Maristo 東京ショールーム

住所：東京都港区麻布台1-11-9 BPR プレイス神谷町8F

イベント詳細はこちら :https://www.maristo.jp/news/detail---entry-14.html

【株式会社Maristoとは】

株式会社アイナボホールディングスの100%子会社として2022年に設立。「Trend Marche（トレンドマルシェ）」をコンセプトに、世界中に目を向け常に時代を先読みし、空間づくりをリードするマテリアルブランドです。

【会社概要】

会社名：株式会社Maristo

代表者：代表取締役 阿部太一

所在地：東京都港区麻布台1-11-9 BPRプレイス神谷町8F

設 立：2022年10月1日

事業内容：タイル、レンガ、石材、ファブリックの販売および輸出入

https://www.maristo.jp

Maristo公式サイト :https://www.maristo.jp/