注目韓国コスメが集結するJ-Beauty & K-beauty 体験型POP-UPイベント「Maison KOSE × SEOUL LIFE」6月6日（土）～6月18日（木）にて開催

株式会社コーセー

株式会社コーセー（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 慎二）のグループ会社、コーセープロビジョン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：織田 浩行）は、直営店「Maison KOSE銀座」にて、2026年6月6日（土）から6月18日（木）までの13日間、J-Beauty ＆ K-beautyの体験型POP-UPイベント「Maison KOSE × SEOUL LIFE」を開催いたします。

※6月5日（金）に関係者向けプレオープン（完全招待制）を実施。6日（土）より一般オープン。

本イベントは、韓国の「GYSEOUL Co., Ltd.」（本社：韓国ソウル、代表：沈 太雄）との共同企画として実施し、日本ではまだ入手困難なブランドを含む注目のK-beautyが集結します。当社が展開する高付加価値のハイプレステージ領域からコスメタリー（※）までの個性豊かなブランドや、韓国発の多種多様な商品を横断でお試しいただけるほか、イベント限定のコンテンツや特典も多数用意。Maison KOSEのミッションである“Find your own Beauty（私らしい美を見つける）”特別な体験を日韓の垣根を越えてお届けします。

（※）コスメティックとトイレタリーを組み合わせた造語

背景

当社は、中長期ビジョンにおいて、ありたい姿「Your Lifelong Beauty Partner」を掲げ、想いを共にする企業・ブランドとの相互連携により持続的成長を図る「ビューティコンソーシアム構想」の実現を目指しています。その取り組みを加速させる拠点として、Maison KOSE銀座では、企業やブランドの垣根を越えた共創を推進しています。

その一環として、確かな品質と斬新さで新たな価値を提供している韓国ビューティブランドとの合同イベント開催に至りました。多様化する美へのニーズに応えるべく、J-BeautyとK-Beautyそれぞれの強みを結集し、グローバルな視点であらゆるお客さまの“私らしい美”を見つける体験を提供してまいります。

「Maison KOSE × SEOUL LIFE」について

■開催期間

2026年6月6日（土）～6月18日（木）

※6月5日（金）に関係者向けプレオープン（完全招待制）を実施。6日（土）より一般オープン。

■場所

Maison KOSE銀座（東京都中央区銀座7-10-1）

■営業時間

11:00～19:00（SEOUL LIFEエリアは17:00まで。最終受付は16:30）

■特設サイト

https://maison.kose.co.jp/site/store/store.aspx?store=kbeautyevent

※詳細は順次公開

■入場料

無料

※店内が混雑する際は、事前予約を優先した入場規制をさせていただく場合がございます。



イベント中は、この期間だけの特典や体験型コンテンツを用意！事前予約等を含めたイベントの詳細は、Maison KOSE公式SNSまたは特設サイトにて、順次公開いたします。

プロフィール

「Maison KOSE」とは

コーセーが展開する多様なブランドを横断的に取りそろえた直営店及びオンラインサイト。“Find Your Own Beauty”をミッションに掲げ、デジタル技術を活用した「ビューティアトラクション」による美容体験やビューティコンサルタント（美容部員）による接客を通して、お客さまに“私らしい美の発見”を提供しています。

■直営店

・Maison KOSE銀座

所在地 ： 東京都中央区銀座7-10-1

店舗サイト： https://maison.kose.co.jp/site/p/concept_store.aspx(https://maison.kose.co.jp/site/p/concept_store.aspx)

■オンラインサイト

https://maison.kose.co.jp/

■公式SNS

・Maison KOSE公式X（@MaisonKOSE）※旧Twitter

https://twitter.com/MaisonKOSE

・Maison KOSE公式Instagram（@maisonkose）

https://www.instagram.com/maisonkose/

・Maison KOSEオンラインサイト公式LINE（@kose_japan)

https://lin.ee/lU9zBZ0

「GY Soul」とは

最新の韓国ビューティトレンドをグローバルに発信するクリエイティブユニット。POP-UP「SEOUL LIFE」の企画やブランド招致、デジタルコミュニケーションのトータルプロデュースを担っています。

・会社名： GYSEOUL Co., Ltd.

・所在地： 韓国ソウル特別市江南区テヘラン路92-14-9F

・公式サイト： GYSEOUL（https://www.gyseoul.co.kr）

・お問い合わせ： gyseoul@gyseoul.co.kr (日本語対応)

・DM： https://www.instagram.com/seoullife_japan/