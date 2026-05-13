日台のサーティワン アイスクリームへショーケース納入

ホシザキ株式会社

総合フードサービス機器メーカーであるホシザキ株式会社（本社：愛知県豊明市、代表取締役社長：小林靖浩）は、B-R サーティワン アイスクリーム株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役会長兼社長CEO：ジョン・キム、以下、サーティワン）専用のデフロスト（霜取り）機能搭載ショーケースを開発しました。2026年4月14日より順次、日本と台湾の、一部店舗にて量産機を納品していきます。

専用ショーケースが納入されたサーティワン店舗イメージ

デフロスト機能搭載によりスタッフ作業が原則不要に

サーティワンでは現在、庫内の冷たくした壁面からの伝熱で冷やす直冷式のショーケースを設置しています。アイスクリーム提供時に扉を頻繁に開閉するため、常温の空気が入り込み、冷たい空気との温度差で空気中の水分が結露し、冷たい壁面で霜が成長します。一般的にデフロスト機能には、熱で溶かす方式、または、冷却運転を停止して溶かす方式があります。しかし、アイスクリームの品質維持のため、現行のショーケースにはデフロスト機能が搭載されていません。そのため、およそ週に一回、運転を停止してデフロストする作業がスタッフの手で行われています。

現場テストからの改良点を反映した量産機を日台で納入

ホシザキでは、霜がつきにくい、冷たい空気で庫内を冷やす空冷式の製品を開発しました。

2025年1月以降、日本国内のサーティワン数店舗で試作機導入を行い、スタッフの声を聞き改良を重ね、価格性能比の高い量産機提供へ向けて準備を進めました。

エバポレーター（熱交換器）を複数搭載し、1つを非稼働にして霜取りする間に残りで庫内温度を保つことで、アイスクリーム品質を維持しながらの霜取りを可能にしました。庫内温度上昇の原因となる扉開閉のない営業時間外にタイマーで作動させます。これにより、スタッフによるデフロスト作業は原則不要となります。

納品後もホシザキは、日本全国を網羅する自社サービス体制により、日本全国でメンテナンス対応します。台湾においてもホシザキの現地法人により日本同様の対応を提供します。

ホシザキはこれからもお客様の課題を解決する製品開発を探求し、お客様へ貢献していきます。