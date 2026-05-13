5月22日(金)～24日(日)「いばらきスイートフェア2026 開催」茨城県庁にて開催！

株式会社クリエ

10周年として開催された昨年度は24,000人の方に来場していただきました。

茨城県の食とスイーツの魅力を発信する「いばらきスイートフェア2026」が、2026年5月22日（金）～24日（日）の3日間、茨城県庁にて開催されます。

第11回目を迎える今年は、新たな運営体制のもと、“茨城の食の価値を未来へつなぐプラットフォーム”として新たなスタートを切ります。これまでの歩みを大切にしながら、単なる販売イベントではなく、地域の皆さまに喜ばれ、出店者・生産者・地域事業者など関わるすべての人にとってプラスとなる循環を目指します。

会場には、県内の人気パティスリー・和洋菓子店・ベーカリーなどが出店予定。茨城県産食材を活用した限定スイーツ販売をはじめ、地域連携企画や体験型コンテンツなど、多彩な企画を展開します。

昨年は3日間で24,000人以上が来場。今後もイベントブランディングや発信強化を進めながら、茨城県の食のブランド価値向上につながるイベントとして、さらなる発展を目指してまいります。

【イベント概要】

■名称：いばらきスイートフェア2026

■日程：2026年5月22日（金）～24日（日）10:30～16:00（24日のみ18時まで）

■会場：茨城県庁 行政棟2階 県民ホール 他

■主催：いばらきスイートフェア実行委員会

■出店：52店舗・団体（予定）

【主な企画】

・茨城県産食材を活用した限定スイーツ販売

・人気スイーツ店による特別企画・地域連携企画

・お菓子作り体験教室、地域ワークショップ

・農産物・さつまいも・地域特産品販売、高校生・福祉施設ブース ほか

＜いばらきスイーツコンテスト2026＞

今年のテーマは「さつまいも」

茨城県産のさつまいもをテーマに、4部門35作品が大集合

いばらきスイートフェアでは、茨城県産食材の魅力を広く発信することを目的に、2014年から毎年、県内の和洋菓子職人が創意工夫を凝らしたスイーツを競い合う「スイーツコンテスト」を開催しています。今回は、【茨城県産のさつまいも】をテーマに、食味・デザイン・独創性を競うコンテストが行われました。

出品数は、洋菓子部門12点、焼き菓子部門12点、和菓子部門6点に加え、パン部門5点の合計35点。どの作品も県産さつまいもの甘みや風味を活かした、趣向を凝らした逸品ばかりです。

フェア当日は、これらグランプリ作品を含むすべての出品スイーツが販売されます。来場者の皆さまにも実際に味わっていただける、貴重な3日間となります。県産さつまいもの新たな可能性を感じていただけるこの機会を、どうぞお見逃しなく。

●グランプリ作品参考画像

洋菓子部門：蜜芋 ～煮切り醬油とみりんのヴェールを纏って～（ルシェルアンジュ水戸ウエディングシャトー/水戸市）焼菓子部門：芋フロランタンタルト（菓子工房NAYA/牛久市）和菓子部門：甘藷の花（和菓子工房きくや/坂東市）パン部門：メープルペカンとさつまいものクイックブレッド（マリア・ヴェルト/水戸市）

※グランプリ商品を含むコンテスト出品作品が当日販売されます。

【公式サイト・メディア用素材】

https://sweets-eat.com/media/

【公式HP等】

URL： https://sweets-eat.com/(https://sweets%E2%80%92eat.com/)

Instagram： https://www.instagram.com/ibaraki.sweets.eat/

Facebook： https://www.facebook.com/ibaraki.sweets.eat

X(Twitter)： https://twitter.com/ibarakisweat

※当日取材にお越しの際は、会場案内窓口に設置してある広報ブースをお訪ねください。

粗品をご用意しております。

プレスリリースPDF↓

https://prtimes.jp/a/?f=d143179-8-52acf07de3e27940e96b9ee54bf1d907.pdfいばらきスイートフェア実行委員会

いばらきスイートフェア実行委員会は、茨城県産食材や地域のスイーツ文化の魅力を広く発信し、地域活性化につなげることを目的として活動する運営組織です。



県内の菓子店・ベーカリー・生産者・地域事業者・関係団体などと連携し、2014年より「いばらきスイートフェア」の企画・運営を行っています。



本フェアでは、県産食材を活用したスイーツ販売やスイーツコンテスト、地域連携企画などを通じて、茨城の“食の魅力”を県内外へ発信しています。



また、生産者・出店者・来場者など、関わるすべての人にとって価値あるイベントづくりを目指し、茨城県の食文化と地域ブランドの発展に取り組んでいます。