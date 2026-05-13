【 島根県 × eiicon 】「令和8年度次世代産業マッチング支援業務」運営をeiiconが初受託！ オープンイノベーション（共創）で新規事業創出を目指す島根県内企業を募集します！

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都港区虎ノ門、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）は、島根県「令和8年度次世代産業マッチング支援業務（以下、本業務）」の運営を初受託しました。

eiiconは、本業務の企画・設計・運用からPR戦略まで運用全般を強力にサポートし、島根県とともに、県内の産業振興・持続的な活性化を目指してまいります。

本事業の核となる取り組みとして、島根県およびeiiconでは、島根県内企業と全国の企業とをマッチングし、オープンイノベーション（共創）で新製品や新サービスの開発を目指すプログラムを始動。

ご興味のある企業さま向けの事業説明会・セミナー・ワークショップを、6月17日（水）、コワーキングスペースenun 縁雲（松江市）にて開催することをお知らせします。皆さまのご参加をお待ちしております。

https://forms.gle/W7xW31rMVCR6Z4VU8(https://forms.gle/W7xW31rMVCR6Z4VU8)

島根県 × eiicon

■島根県による「次世代産業マッチング支援業務」について

島根県では、地域産業の競争力強化と持続的な成長を目指し、産学官連携によるオープンイノベーションを推進しています。本事業では、県内のものづくり企業をはじめとする多様な業種の企業が新たな技術やアイデアを得る機会を提供し、新事業創出や異業種連携を促進することを目的としています。

本事業は、新事業への参入や課題解決のニーズを持つ県内企業と、補完関係や相乗効果が見込まれる企業とのマッチングを通じてオープンイノベーションを促進し、グリーン・環境、ヘルスケアなどの次世代産業分野における新製品や新サービスの開発を行うことで、島根県における産業の振興と持続的な活性化を図ることを目的としています。

□島根県「令和8年度次世代産業マッチング支援業務」

本年度島根県内参画企業 募集要項

募集対象：

島根県内に主たる事業所があり、県市内外の企業との連携により、グリーン・環境、ヘルスケア等の次世代産業分野における革新的な事業開発や課題解決に向けて、共創プログラムの開発などに取り組み、社会実装および事業化に意欲的である中小企業。

採択企業数：５社程度

本エントリー・詳細URL： https://forms.gle/VS365t5PrCDZGLcL6(https://forms.gle/VS365t5PrCDZGLcL6)

※募集締切：2026年6月30日（火）23:59

□事業説明会・セミナー・ワークショップを開催します

本事業への参画にご興味のある島根県内企業さまを対象とした、本事業の事業説明、オープンイノベーションセミナー、オープンイノベーションの理解が深まるワークショップを開催します。

オープンイノベーションの手法のみではなく、ご参加いただいた企業さまそれぞれの自社の強みを把握することも可能です。お気軽にご参加ください！

グリーン＆ヘルスケアなど、これからの成長分野で新たなビジネスを生み出す実践セミナー

・日時：2026年6月17日（水）14:30～17:00 （受付開始 14:00）

・会場： コワーキングスペースenun 縁雲

（島根県松江市西茶町４０－１ ニューアーバンホテル 3F）

・参加費：無料

・主催：島根県（運営：株式会社eiicon）

・タイムテーブル（予定）

14:00～ 受付開始

14:30～ オープニング

14:40～ オープンイノベーションセミナー

15:20～ 共創テーマ設計ワークショップ

16:10～ 事業説明会・クロージング

16:30～ 名刺交換会

参加申込▷ https://forms.gle/W7xW31rMVCR6Z4VU8(https://forms.gle/W7xW31rMVCR6Z4VU8)

※締切：2026年6月15日（月）17:00 まで

□今後の予定 ※変更となる場合があります。

5月13日（水）～6月30日（火） 募集期間

7月上旬 選定結果通知

7月16日（木） 採択合同キックオフ（対面形式）※以降、伴走支援開始

令和9年2月 伴走支援終了

■本事業に関する問い合わせ

しまねオープンイノベーションプロジェクト運営事務局（運営：eiicon）

Mail：shimane-oi-pjt（@）eiicon.net

TEL：03-6670-3273

※「（@）」を「＠」に変換ください。

※事業内容等に関する問合せは、件名を「島根県オープンイノベーションプログラムについて」

とし、電子メールにてお送りください。

■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都港区虎ノ門3丁目4-7 虎ノ門36森ビル2階 ※2026年4月1日より左記住所に移転

東海支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai内

静岡拠点：静岡県浜松市中央区鍛冶町１００－１ ザザシティ浜松中央館 B1F FUSE内

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

関西拠点（起業プラザひょうご内）： 兵庫県神戸市中央区浪花町56 KiP内

沖縄拠点１.（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央１－７－８

沖縄拠点２.（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町１８－４

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営、イベント企画・支援サービス、ソーシングサービスなど

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせたOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数39,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。ISO 56001認証取得。

https://auba.eiicon.net/

国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる海外企業向け共創プラットフォーム

「AUBA for Global」

日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。

https://corp.eiicon.net/forglobal

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

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