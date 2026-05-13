価値提案型スーパー「ＦｏｏｄＳｔｙｌｅ」への転換を加速東京都内に３店舗が連続オープン！

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社１号店「フードスタイル三田店」２号店「フードスタイル代官山店」

株式会社イオンフードスタイル（本社：東京都江東区）は、既存店を刷新し、新たなブランド価値を吹き込む「ＦｏｏｄＳｔｙｌｅ」への転換を加速いたします。

当社は、豊かで健康的な食生活の実現に貢献することを目的に「鮮度・活気・楽しさ・安さ」をコンセプトとする、価値提案型のスーパーマーケット「ＦｏｏｄＳｔｙｌｅ」への転換を推進しています。

先行してオープンした１号店・２号店における高いご支持を背景に、このたび、２０２６年５月から６月にかけて、東京都内に計３店舗を順次オープンいたします。それぞれの地域に合わせた価値を提案する店舗を拡大することで、より多くのお客さまへ「うれしいが、あたらしい。」体験をお届けしてまいります。

■「ＦｏｏｄＳｔｙｌｅ」への転換計画について

これまで１号店・２号店において培った、「ＦｏｏｄＳｔｙｌｅ」のモデルをさらに進化させ、継続的に出店を進めることで、ブランドの認知拡大を図ってまいります。

＜５月オープン予定＞

・５月１５日（金）フードスタイル石川台店（東京都大田区）

※旧ピーコックストア石川台店

＜６月オープン予定＞

・６月 ５日（金）フードスタイル文京グリーンコート店（東京都文京区）

※旧ピーコックストア文京グリーンコート店

・６月１９日（金）フードスタイル大島店（東京都江東区）

※旧ピーコックストア大島店

当社が掲げる「ＦｏｏｄＳｔｙｌｅ」とは、単なる新しい屋号の名称ではなく、「昨日にはなかった、新しい価値を持つ店舗へ転換すること」に対する企業としての決意表明です。

■「ＦｏｏｄＳｔｙｌｅ」が目指す「うれしいが、あたらしい。」

お客さまに届ける価値を高めるために、これまで以上の「鮮度」を感じる品揃え、買い物に行くたびに新しい発見や食卓を彩る「活気」や「楽しさ」、そして何よりもお買い得を実感する「安さ」を実現。そんな「うれしいが、あたらしい。」体験を提供することで、お客さまの毎日の食卓に確かなうれしさをお届けします。

■常に「進化を続ける」店舗であるために

「ＦｏｏｄＳｔｙｌｅ」店舗を起点に、私たちは「昨日までなかった店舗」への転換を、次のサイクルで推進し、全社的な刷新を進めてまいります。

■店舗の特徴

- ＰＯＣ（概念実証）の場新店舗を「未来の標準」を創る実験場と位置づけ、商品開発からプロモーション、売場づくりに至るまで、絶えず新しい試みを行います。- エビデンス（根拠）に基づく各店舗への水平展開実験を通じてお客さまの確かなご満足が得られた成果は直ちに既存店へ導入を拡大し、より多くのお客さまに「うれしいが、あたらしい。」を提供してまいります。- 行くたびに「楽しい」鮮度や産地にこだわった生鮮食品や店内調理のデリカテッセン、ベーカリーなど、食卓の楽しさを広げる提案を強化します。- あたらしい「おいしさ」新鮮で厳選された品揃えと、欲しいもの、食べてみたいものと出会える売場を実現します。- 安定した「安さ」と「品質」- それぞれの地域とお客さまのニーズにお応えすることを心掛け、常にご納得いただける価格と品質の両立を目指します。

■店舗概要

＜フードスタイル石川台店の概要＞

店 名 フードスタイル石川台店

開 店 日 ２０２６年５月１５日（金）

所 在 地 東京都大田区東雪谷２丁目５-１１

店 長 前田 昇二（まえだ しょうじ）

営業時間 ９：３０～２３：００（通常時）

売場面積 約４６０坪

＜フードスタイル文京グリーンコート店の概要＞

店 名 フードスタイル文京グリーンコート店

開 店 日 ２０２６年６月５日（金）

所 在 地 東京都文京区本駒込２丁目２８-１０文京グリーンコートＢ１階

店 長 渡邊 裕司（わたなべ ゆうじ）

営業時間 ８：００～２３：００（通常時）

売場面積 約４２８坪

＜フードスタイル大島店の概要＞

店 名 フードスタイル大島店

開 店 日 ２０２６年６月１９日（金）

所 在 地 東京都江東区大島６丁目１-８-１０１

店 長 野澤 岳史（のざわ たけし）

営業時間 ９：００～２３：００（通常時）

場面積 約４５３坪

販売するフルーツを使用したデザートで旬のおいしさをご提案自社工場自慢のホテルブレッドや店内で焼き上げるパンを展開豊洲市場から直接届く新鮮な魚は海鮮丼やお造りにしてご提供

以上