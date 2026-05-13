『モンチッチ』をデザインした、まるでポケットティッシュのようなポーチが5月下旬より順次全国のカプセルトイ自販機に登場！かつて販売していたポケットティッシュを再現したデザインを含む、全5種がラインアップ

ベネリック株式会社

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、株式会社セキグチのおしゃぶりポーズとそばかすがかわいらしいぬいぐるみ『モンチッチ』をデザインしたカプセルトイの新商品「モンチッチ レトロポケットティッシュポーチ」(全5種／1回400円・税込)を2026年5月下旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売いたします。

■「モンチッチ レトロポケットティッシュポーチ」(全5種)について

『モンチッチ』をデザインしたポケットティッシュがモチーフのポーチです。

レトロなデザインが懐かしい気持ちになるポーチは、実際に昭和時代に販売していたポケットティッシュのイラストをそのまま表面にデザインした「お家」やぬいぐるみがおしゃぶりポーズをして座っている写真を採用した「おすわり」など、さまざまなテイストのモンチッチデザインが楽しめる全5種がラインアップ。すべてのポーチの裏面には「とりだしぐち」や、実際のポケットティッシュに油性ペンで名前を書く「なまえ」欄をデザインした、こだわりの詰まったアイテムです。

通常のポケットティッシュが入るサイズ感で、取り出し口がファスナーになっているのでリップやコームなどを入れて安心して持ち運びできます。

■商品詳細お家おすわりお花のプレゼントタイルのお部屋おともだち使用イメージ

商品名 ：モンチッチ レトロポケットティッシュポーチ(全5種)

発売日 ：2026年5月下旬より順次

価 格 ：1回400円(税込)

対象年齢：15歳以上

サイズ ：約W120×H90mm

素 材 ：PVC・ナイロン

取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー

■モンチッチについて

日本発・世界中で愛される「モンチッチ」は

おしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしい、ぬいぐるみ発のキャラクターです。

「モンチッチ」というかわいらしいネーミングは、

フランス語の「モン」（”わたしの”）と「プチ」（”小さく可愛いもの”）で「わたしのカワイイもの」

という意味が込められています。

時代にあわせて変化をしながら、1974年の発売から現在までに30か国以上・累計7,000万体を販売しています。

たくさんのファンに愛され続け、2024年に誕生50周年を迎えました。

モンチッチ公式HP：https://www.monchhichi.co.jp/

モンチッチ公式Instagram：https://www.instagram.com/monchhichi_official/

(C)2026 Sekiguchi Co.,Ltd.

■「ベネリック カプセルトイ」公式情報

カプセルを開ける瞬間、それは「お客さま」と「楽しい・おもしろい」が出会う時。

カプセルひとつひとつにたくさんの思いを込めて、お客さまとの出会いを大切に。

そんなモノづくりをしています。

最新情報は公式サイト、各種SNSよりお知らせしています。

公式ページ：https://benelic.com/capsuletoy/

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公式Instagram：https://www.instagram.com/benelic.capsuletoy/