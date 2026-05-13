森田美勇人 が 松田聖子「小麦色のマーメイド」をカバー！【サンミュージック・レコード リバイブプロジェクト】

株式会社サンミュージックプロダクション森田美勇人「小麦色のマーメイド」ジャケット写真

松田聖子、早見優、岡田有希子 ──1970年代から1980年代にかけて多数の人気歌手・アイドルを輩出したサンミュージックの「音楽プロダクション」としての側面に光を当て、その優れた音楽的資産を日本の若い世代、そして世界中の音楽ファンに届ける「サンミュージック・レコード リバイブプロジェクト」

サンミュージック・レコード リバイブプロジェクトが、ファッションデザイナー、アートディレクター、そしてレコード店オーナーとして活躍する弓削匠をレーベルプロデューサーに迎え、昨年始動した。

本プロジェクトでは、これまでに、第一弾としてYOGEE NEW WAVES 角舘健悟による 松田聖子「瞳はダイアモンド」カバー楽曲(https://nex-tone.link/A00180356)、第二弾ではFNCYによる杏里「Last Summer Whisper」をサンプリング楽曲「Baby Love」(https://nex-tone.link/A00195154)、第三弾にTokimeki Records fea.JU!iE による杏里「Fly By Day」カバー楽曲(https://nex-tone.link/A00197046)をリリース。これに続き、第四弾ではソロアーティスト／モデルとして活躍する 森田美勇人 が登場。キャリア初の本人名義での一般流通作品となる本作は、森田本人のセレクトにより、松田聖子「小麦色のマーメイド」をカバー。森田が「こう、懐かしい風に髪を揺らしながらつっつく感じ。たまらないっす。」と語る夏の名曲を、盟友であるシンガー／アーティスト、SPENSRによるプロデュースのもと、リスペクトを込め料理した。

7月1日（水）のCD発売に先駆け、6月17日（水）より各種配信サイトにて先行配信リリース。

今後、リリースイベントの開催や7インチアナログ盤のリリースも予定している。

森田美勇人 より、以下のコメントが届いている。

父の車に乗ると必ず流れる松田聖子さんの音楽をいつも後部座席で聴いてました。

胸がきゅっとなる薄桃色ハートを教えてくれた最初の人です。

「小麦色のマーメイド」は私のNo. 1恋模様ソングです。

恐れ多いですが、歌います。すきです。

森田美勇人

■商品情報

タイトル：小麦色のマーメイド【Type-A】

小麦色のマーメイド【Type-B】

フォーマット：CD

発売予定日：2026年07月01日

レーベル：Sun Music Records

規格品番：【Type-A】SMRY-1004／【Type-B】SMRY-1005

販売価格：\2,000（税抜）

収録内容：

1.小麦色のマーメイド

2.小麦色のマーメイド(instrumental)

※両形態とも同内容

Spotify Pre-save, Apple music Pre-add はこちら(https://nex-tone.lnk.to/KomugiironoMermaid)から。

【Type-A】SMRY-1004【Type-B】SMRY-1005

〇森田美勇人〇

アーティスト／モデル

1995年10月31日生まれ

10歳から芸能活動をスタート。ボーイズグループのメンバーとして活動後、2023年に独立。2021年11月に自身の思想をカタチにするプロジェクト「FLATLAND」を設立し、本格的にソロでの活動を始動。

アーティストとして音楽やダンスでの表現の傍ら、絵や写真などの表現活動、多数のファッションブランドからのビジュアルモデルとしての起用など、活動の幅は多岐にわたる。「Ground Y」にて自身の撮り下ろし写真を使用したコレクションの発表や、New Balanceの新店舗オープンを記念して描き下ろしたアート作品の製作なども手掛ける。

2024年に1st EP『SIKI』、2025年10月に2nd EP『29』をリリース。同年11月には東京・恵比寿LIQUIDROOMにて自身初のワンマンライブを成功させ、その場で初の全国ツアー『Myuto Morita Live Tour 2026』の開催を発表。5月12日に渋谷 WWW X にてツアーファイナルを迎えた。

▼森田美勇人オフィシャル▼

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