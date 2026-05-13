「なんでみんなと同じがいいの？」子どもの疑問から真剣に語り合う特別番組『みんなの “なんで？” おはなし会』

株式会社ＴＢＳラジオ

2020年秋より、毎年春と秋にTBSテレビ・TBSラジオ・BS-TBS・CSのTBSチャンネルなど、ALL TBSで取り組んでいる「地球を笑顔にするWEEK」が、5月11日（月）からの1週間で始まっています。

TBSラジオでは、キャンペーン連動プログラムとして、5月15日（金）19時から1時間、特別番組『みんなの “なんで？” おはなし会』を放送します。

左から、杉浦太陽、嶋田鉄太、ヒコロヒー、安田菜津紀

「勉強はなんでするの？」「なんでみんなと同じがいいの？」「幸せってなぁに？」

子どもたちがふと口にする「なんで」。それはときに、大人が見過ごしてきたことや、“当たり前”にしてきたことを、そっと問い直してくれます。



『みんなの“なんで？”おはなし会』は、12歳の俳優・嶋田鉄太が“子ども代表”として投げかける疑問に、パネラーの大人たちが本気で向き合い、一緒に考えていく番組です。

子どもと大人が同じ目線で語り合う、やさしくて、ちょっとだけ深い時間をお届けします。

◇パーソナリティ：嶋田鉄太（しまだ・てった）

2014年生まれの12歳。俳優。

映画『LOVELIFE』で俳優デビューを果たす。昨年、映画『ふつうの子ども』で映画初主演を務める。

さらに、5月29日公開の是枝裕和監督作品『箱の中の羊』にも出演するなど、活躍の場を広げている。

◇パネラー出演者：

杉浦太陽、ヒコロヒー、安田菜津紀（Dialogue for People副代表／フォトジャーナリスト）

【radikoで聴く】

https://radiko.jp/share/?sid=TBS&t=20260515190000(https://radiko.jp/share/?sid=TBS&t=20260515190000)

特別番組『みんなの “なんで？” おはなし会』

放送局：TBSラジオ

放送時間：5月15日（金）19時～20時

メインパーソナリティ：嶋田鉄太

パネラー出演：杉浦太陽、ヒコロヒー、安田菜津紀（Dialogue for People副代表／フォトジャーナリスト）