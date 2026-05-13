新作オリジナルＴＶアニメ『キャンディーカリエス』の放送を記念したテーマカフェが東京・新宿で初開催決定！「CANDY CARIES CAFE」期間限定オープン！！

株式会社エルティーアール

株式会社CLホールディングス（東京都港区、代表取締役社長：内川 淳一郎）の子会社である株式会社エルティーアール（東京都港区、代表取締役社長：谷 丈太朗）は、「CANDY CARIES CAFE」を2026年5月28日（木）から7月5日（日）まで、期間限定オープンいたします。

■「CANDY CARIES CAFE」公式サイト：https://candycaries.ltr-online.com

アニメ『キャンディーカリエス』は、海外でも大きな注目を集めた見里朝希監督とTORUKU from WIT STUDIOによるストップモーションアニメ作品で、ガールズグループ「IS:SUE」が主題歌「Telepathy」を担当。2026年4月15日（水）23時56分からTBS「よるのブランチ」内にて放送がスタートし、YouTubeでも全話無料配信されています。虫歯のカリエスと寄生された子どもアメのちょっぴり不思議な非日常を描いたかわいさ満点の世界観は人気を集めています。

このたび、アニメ『キャンディーカリエス』の放送を記念したテーマカフェの開催が決定いたしました。

メニューは、キャラクターカラーのシェイク、ドーナツやパフェ、ドリンクなど、どれも華やかなインパクトのある、見た目にもこだわった映えるスイーツが楽しめるメニューをご用意いたしました。

また、キュートなオリジナルグッズや特典などもご用意し、初開催のカフェを盛り上げます。

アニメ鑑賞の後は、ポップでカラフルな世界観の中で、フォトジェニックなスイーツに囲まれながら、気分がアガる楽しい時間をお過ごしください。

アニメ『キャンディーカリエス』とは

＜INTRODUCTION＞

甘いものが大好きな子ども・アメ。

口の中には虫歯の『カリエス』が暮らしていた！

アメのことを「ママ」と呼び、歯を家具にしたり

身体を乗っ取ったりと自由奔放なカリエスに、

アメはいつも振り回されてばかりで…。

「わたし、ママじゃない！」

「ママでしょ(ハート)あたしのためにお部屋用意してくれてるし、

いつも甘いもの食べて育ててくれてるじゃん」

アメとカリエス――ちょっぴり変わった親子！？の

ドタバタ日常コメディ！

・「CANDY CARIES」公式サイト：https://www.candycaries.com/

・「CANDY CARIES」公式X：https://x.com/candycaries

・「CANDY CARIES」公式Instagram：https://www.instagram.com/candycaries/

＜開催概要＞

【日程/店舗】

■東京/新宿：BOX cafe&space ルミネエスト新宿 1号店/2026年5月28日（木）～7月5日（日）

東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿8階

◇予約方法：5月13日（水） 12:00カフェ公式サイトOPEN

18:00～予約受付スタート（先着順）

予約金：税込715円 ※予約特典付き ※１申込につき、4席迄予約可。

■「CANDY CARIES CAFE」公式サイト：https://candycaries.ltr-online.com

特典

※画像はイメージです。

■事前予約者限定特典：事前予約（税込715円/1名）をご利用いただき、メニューをご注文いただいた方に「ホログラムステッカー（全1種）」を１枚プレゼント。

予約特典

メニュー

※画像はイメージです。

キャンディーラッシュ

●キャンディーラッシュ 税込1,590円

メロンの甘さが広がるアメカラーのシェイク。

アメの大好きなあま～いお菓子たちをトッピング♪

カリエスラッシュ

●カリエスラッシュ 税込1,590円

ブルーベリーとヨーグルトの酸味が広がるカリエスカラーのシェイク。

カリエスのオシャレさがきらめく、あま～いお菓子たちをトッピング♪

キャンディードーナツ-アメ-

●キャンディードーナツ-アメ- 税込790円

キャンディーみたいなアメカラーのミントホイップクリームのドーナツ。

あま～い香りにダイブして、ますます頬っぺたが腫れてきちゃう！

キャンディードーナツ-カリエス-

●キャンディードーナツ-カリエス- 税込790円

キャンディーみたいなカリエスカラーのホイップクリームのドーナツ。

もっとも～っと甘いのママにおねだりしちゃう！

キャンディークラッシュパンチケーキ

●キャンディークラッシュパンチケーキ 税込1,690円

ミントホイップクリームとわたあめをのせたあま～いパンケーキ。

歯磨きなんてお断り！

ズッキン！ズッキン！メルティパフェ

●ズッキン！ズッキン！メルティパフェ 税込1,690円

紫色のミルクプリンやカシスシャーベットの甘酸っぱいパフェ。

ママのお口みたいに可愛く飾り付け！

※スタンドポップはお持ち帰りいただけません。

キャンディーカリエスドリンク（全3種）

●キャンディーカリエスドリンク（全3種） 税込990円

「CANDY CARIES」カラーのドリンク。

巨峰ソーダ（パープル）、パインソーダ（イエロー）、マスカットソーダ（グリーン）の3種をご用意！

※ストロータグの絵柄はお選びいただけません。

＜TAKEOUT＞

キャンディーラッシュ

●キャンディーラッシュ 税込1,590円

カリエスラッシュ

●カリエスラッシュ 税込1,590円

キャンディードーナツ-アメ-

●キャンディードーナツ-アメ- 税込790円

キャンディードーナツ-カリエス-

●キャンディードーナツ-カリエス- 税込790円

キャンディーカリエスドリンク 3種

●キャンディーカリエスドリンク 3種 税込各990円

＜サイドドリンク＞

・コーヒー（Ice/Hot）

・紅茶（Ice/Hot）

・コーラ

・ジンジャーエール

・オレンジ

税込各690円

※ワンオーダー対象外となります

オリジナルグッズ

※画像はイメージです。

ホログラム缶バッジ（ランダム6種）

●ホログラム缶バッジ（ランダム6種） 税込715円

アクリルキーホルダー（ランダム6種）

●アクリルキーホルダー（ランダム6種） 税込770円

アクリルカラビナ

●アクリルカラビナ 税込990円

巾着

●巾着 税込1,650円

【コピーライト表記】

(C)Tomoki Misato/WIT STUDIO/トゥースフェアリーズ