金メダリストでジープのオーナー!? 女子レスリング選手とドライブ『向井長田のくるま温泉ちゃんねる』#74　5月16日（土）21:00～ 鏡優翔選手 ゲスト回スタート！

吉本興業株式会社

向井慧（パンサー）と長田庄平（チョコレートプラネット）が、ドライブ・温泉・グルメを気ままに楽しむゆる旅番組『向井長田のくるま温泉ちゃんねる』（BSよしもと、毎週土曜21:00～）の「#74」が、5月16日（土）に放送されます。

金メダリストはジープのオーナー

2022年4月にYouTubeでスタートした同番組。BSよしもと版では、チャンネルで楽しめる“プライベート感満載”のやりとりはそのままに、テレビならではの企画も盛り込んでいるため、ここでしか見られない2人の姿が垣間見えます。

今回は、女子レスリングの金メダリスト・鏡優翔選手を迎えて「ジープ池袋」へ。

実は1年前、同店でロケをしていた際、プライベートで訪れていたジープのオーナー・鏡選手と遭遇。その縁もあってオファーしたと明かします。そんな鏡選手はラングラーに乗っているそう。

まずは、向井が命名した“ジープ界の吉沢亮”こと同店のスタッフの案内で、クルマを見ていくことに。さまざまな車種や機能を見ていくなかで、遊び心のあるポイントが紹介されると、鏡選手は「ヤバい！ こういうの大好き！」と、ときめきの表情を浮かべます。

燃え尽き症候群を語る場面も

3人は、茨城県・大洗町までジープを走らせます。

車中では、鏡選手が世界一になった際、「これだけ人生をかけて目指すことって、この先あるのかなって」と燃え尽き症候群になった過去を明かします。

そこからどう立ち直ったのかと問われると、「レスリングしかやってこなかったので、『辞めたら何もないな』って思ったんです。でも、『レスリングしかないから、レスリングを続ける』のは逃げっぽくてイヤで。そんなときに……」とある出来事があったと振り返ります。

また、長田が鏡選手に「おしゃれですよね」と声をかける一幕も。

鏡選手は「アスリートは一直線に競技に集中するべきだ、という意見がまだあるなかで……」と自身の考えを告白。レスリングの試合では基本的にメイクをしないと言い「陸上選手はキラキラしているイメージがあって、いいなと思っています」と笑顔に。さらに試合後のインタビューでも「もっとビジュ良くいたいなって」と述べて……。

『向井長田のくるま温泉ちゃんねる』は、BSよしもとアーカイブページにて、見逃し配信があります。ぜひご覧ください。

＃75 5月23日（土）21:00放送 ドライブ＆グルメ

道の駅「常総」へ

茨城グルメを買い込んで食らう！

＃76 5月30日（土）21:00放送 ドライブ＆サウナ

「大洗パークホテル ヴィラ」でサウナを堪能

鏡選手もクルマを運転

【ゲストプロフィール】

鏡優翔（かがみ ゆうか）

2024パリオリンピック女子76kg級金メダリスト。

山形県山形市生まれ。

主な戦績として、2022年世界選手権3位（銅メダル／初出場）、2023年世界選手権優勝（日本女子最重量級として2003年以来20年ぶりの快挙）、そして2024年パリオリンピック金メダル（女子最重量級での日本初の栄冠）を獲得。世界トップレベルで安定した結果を残し続け、日本女子レスリング重量級を牽引する存在として確固たる地位を築いている。

現在は競技活動に加え、株式会社KAWAIIの代表取締役を務め、2026年4月には東洋大学大学院に進学。トップアスリート・経営者・学生という"三刀流"のキャリアを歩みながら、新たな価値創出にも挑戦している。

【番組情報】 向井長田のくるま温泉ちゃんねる

放送チャンネル：BSよしもと (BS265ch)

放送日時：5月16日(土) 21:00（毎週土曜21:00-21:30）

#74 鏡優翔選手 ゲスト回スタート

出演者：向井慧(パンサー)、長田庄平(チョコレートプラネット)

視聴放送：【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【スマホ・PC】 https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000018651

提供：ソニー損害保険株式会社