「SmartAngel抱っこひも（腰ベルト式）ルルタン」に限定生産「レッドレーベル」が新登場！

株式会社西松屋チェーン

株式会社西松屋チェーン（兵庫県姫路市、代表取締役社長：大村浩一）は、ママ・パパと赤ちゃんの快適な毎日を応援するプライベートブランド「SmartAngel（スマートエンジェル）」から、ご好評いただいております「SmartAngel抱っこひも（腰ベルト式）ルルタン」の新たなラインナップとして、限定生産モデル「ルルタン レッドレーベル」を新発売いたしました。全国の当社店舗にて販売を開始いたします。

パッケージ商品本体着用写真

■ SmartAngel 抱っこひも（腰ベルト式）ルルタンの特長

- SGマーク取得で安心の安全性赤ちゃんの体をやさしく包み込む設計により、落下事故を防ぎます。万が一の事故を未然に防ぎ、ママ・パパが安心してご使用いただけるよう、製品安全協会が定めたSG基準に適合したSGマークを取得しております。 腰ベルト式でママ・パパの身体負担を軽減腰ベルト式を採用することで、赤ちゃんの体重が肩だけでなく腰にも分散され、長時間の抱っこでも使用者の身体への負担を軽減します。快適な抱っこをサポートし、毎日の育児を応援します。- 通気性抜群のハニカムメッシュ素材でムレにくい通気性と強度に優れたハニカムメッシュ素材を広い面積に使用しています。これにより、暑い季節でも赤ちゃんもママ・パパもムレにくく、一年中快適にお使いいただけます。- 重さ約550g以下の軽量設計で持ち運び・装着がラクラクお子さまとの毎日のお出かけを考慮し、驚きの約550g以下の軽量設計を実現しました。持ち運びがしやすく、装着もスムーズに行えるため、忙しいママ・パパにとって非常に便利です。- 成長に合わせて長く使える3WAY抱っこ赤ちゃんの成長に合わせて、3つの抱っこ方法で長くご使用いただけます。・対面抱っこ： 生後1か月（3.2kg）～24か月（13kg）まで・前向き抱っこ： 首すわり後7か月～24か月（13kg）まで・おんぶ： 首すわり後4か月～36か月（15kg）まで- 限定生産「ルルタン レッドレーベル」「SmartAngel 抱っこひも（腰ベルト式）ルルタン」の新色として、限定生産の「ルルタン レッドレーベル」が登場しました。デニムのような風合いが楽しめるポリエステル素材を採用し、幅広いスタイルに合わせやすいデザインが特徴です。- お求めやすい価格これらの機能を備えながらも、11,999円（13,198円税込）という高コストパフォーマンスを実現いたしました。

これからも当社は、ママ・パパとお子さま双方のニーズに応えるため、安全性、機能性、そして価格の両面でご満足いただける商品開発を追求し、子育て世帯の毎日をサポートしてまいります。品質と価格へ揺るぎないこだわりをもって、商品ラインナップのさらなる拡充に努めてまいります。

【商品情報】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/174927/table/35_1_1674b5aec0541fbbd73d8d6824604081.jpg?v=202605130252 ]

【本商品に関する報道関係者のお問い合わせ先】

株式会社西松屋チェーン 販促・ブランド戦略本部

E-Mail： 24028pr@nishimatsuya.jp