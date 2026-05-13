NEXST、VR LIVE「Xmersive:UNIS」スマートフォン版を5月13日より全世界同時リリース！

NEXST株式会社

NEXST株式会社（本社：東京都港区、以下「NEXST」）は、没入型テクノロジーを活用した新たなエンターテインメントシリーズ『NEXST VR LIVE』の第一弾として、世界的人気を誇るK-POPガールズグループ「UNIS（ユニス）」とコラボレーションしたVRコンテンツ「Xmersive:UNIS」を、2026年5月13日（水）よりスマートフォン（iOS／Android）向けに全世界同時リリースいたします。

あわせて、「Xmersive」のライブコンテンツ購入者に配布されるデジタルフォトカードをコレクションとして楽しめる新機能「PhotoEX」も同時に提供開始いたします。

最前列体験を実現するVRライブ「Xmersive: UNIS」Xmersive:UNIS を体験視聴したファンのコメント動画(https://youtu.be/yiQuvg9ngL8)

本作は、UNISのライブパフォーマンスを高精細なVR映像で収録し、まるでライブ会場の最前列にいるかのような圧倒的な臨場感と没入感を実現した音楽体験コンテンツです。

これまでVRヘッドセット向けに提供していた本体験を、より多くのユーザーに届けるためスマートフォン版を開発しました。端末の動きやスワイプ操作により、180度に広がるライブ空間を自由に見渡すことができ、“推し”を自らの視点で追いかける体験が可能です。

アーティストの細やかな表情や息遣い、会場の空気感までもリアルに感じられる没入体験を、いつでもどこでも手軽に楽しめるモバイル環境で提供します。



体験を“思い出”として残すデジタルフォトアプリ「PhotoEX」



本リリースにあわせて、デジタルフォトカードをコレクションとして楽しめる専用アプリ「PhotoEX」も提供開始いたします。「Xmersive:UNIS」のコンテンツ購入ごとに、「UNIS」のデジタルフォトカード1枚が付与され、ユーザーはアプリ内でカードを管理・閲覧することができます。ライブ体験の感動を“思い出”として手元に残し、継続的に楽しめる新たなファン体験を提供します。



「Xmersive:UNIS」スマートフォン版アプリダウンロードはこちらから

App Store : https://apps.apple.com/us/app/nexst-xmersive/id6755710177

Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexst.xmersive



「PhotoEX」アプリダウンロードはこちらから

App Store：https://apps.apple.com/us/app/nexst-photoex/id6756226101

Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexst.photoex



Xmersive公式ウェブサイト：https://xmersive.nexst.inc/

Xmersive 公式X：https://x.com/NEXST_ ENT

NEXST 公式X：https://x.com/NEXST_AI



VRコンテンツ・アプリ・購入に関するお問い合わせ NEXST株式会社 contact@nexst.inc

Xmersive:UNIS」購入者向け抽選キャンペーン限定・非売品「UNIS」サイン入りハコスコを抽選で30名様にプレゼント「Xmersive:UNIS」のリリースを記念し、対象コンテンツをご購入いただいたお客様の中から抽選で30名様に、ここでしか手に入らない限定・非売品の「UNIS」直筆サイン入りハコスコをプレゼントいたします。

本特典は、スマートフォンで手軽に没入型ライブ体験を楽しめるハコスコに、UNISメンバーのサインを施した特別仕様となっております。UNISの世界観をまとった限定ハコスコで、没入感のある視聴体験をぜひご体感ください。



【キャンペーン概要】

・対象者：「Xmersive:UNIS」Meta Quest版、またはスマートフォン版をご購入の方

・賞品：限定「UNIS」サイン入りハコスコ（抽選で30名様）

・応募方法：対象コンテンツのご購入で自動エントリー

・キャンペーン期間：2026年4月8日（水）～2026年6月30日（火）

このほか、Xmersive公式アカウントによるフォロー＆リポストキャンペーンや、視聴レビューキャンペーンも実施中です。ご参加いただくと、Xmersive関連の豪華賞品が当たるチャンスをお見逃しなく。各キャンペーンの詳細は、公式SNSおよび特設ページをご確認ください。





「Xmersive:UNIS」 販売情報

■コンテンツ名：「Xmersive:UNIS」スマートフォン版

■販売開始日時：2026年5月13日(水) 12:00 (JST)/2026年05月13日(水) 03:00 (UTC)

■視聴環境：動作保証OSバージョン： iOS 12／Android 9 or 1

動作保証端末： iPhone 8／CPU：Snapdragon 835 メモリ：RAM 4GB

推奨OSバージョン： iOS 15／Android 10

推奨端末： iPhone 13／CPU：Snapdragon 870 メモリ：RAM 8GB



■配信地域：グローバル（App ストア・Google Playストアの配信対象国に準ずる）

■対応言語：英語・日本語・韓国語

■「Xmersive:UNIS」価格：39.99ドル

■コンテンツ内容

1.UNIS人気楽曲４曲を収録したVRコンテンツ

-「SWICY」

-「SUPERWOMAN」

-「Curious」

- 「From a seed called ‘Hey, what’s up?’」

2. 限定映像： 撮影の裏側を収録した「ビハインドザシーン」

3. デジタルフォトカード（PhotoEX連携）：「Xmersive:UNIS」のコンテンツを購入された方には商品購入ごとに1枚のデジタルフォトカードが付与されます。*1



■「Xmersive:UNIS (2songs Edition)」価格：14.99ドル

■コンテンツ内容

1.UNIS人気楽曲2曲を収録したVRコンテンツ

-「SWICY」

-「SUPERWOMAN」

2.デジタルフォトカード（PhotoEX連携）



*1 デジタルフォトカード

※絵柄はランダムとなり、お選びいただけません。

※複数ご購入の場合は、ご購入数に応じて付与いたします。





今後の展開

『NEXST VR LIVE』では、第2弾プロジェクトとして、グローバルで急速に存在感を高めるK-POPガールズグループ「KISS OF LIFE」とのコラボレーションが決定。現在、「Xmersive」第2弾コンテンツの開発を進行中です。

今後は、世界の音楽シーンを牽引するグローバルアーティストとの戦略的パートナーシップを拡大予定。AI・VR・Web3を融合した独自のテクノロジープラットフォームを基盤に、ライブ体験の枠を超え、ファン活動とアーティストをシームレスにつなぐ次世代エンターテインメントプラットフォームの構築を加速してまいります。

次世代VR LIVEプラットフォーム「Xmersive」とは

「Xmersive」は、ただのライブ視聴では終わらない、没入感を超えたVRライブ体験アプリです。実在するアーティストが“そこにいる”と感じられる圧倒的な臨場感を、180度の高解像度VR映像で実現し、視聴環境に応じてこれまでにない感動体験をお届けします。

VRヘッドマウントディスプレイで視聴すれば、業界標準をはるかに超える8K超高解像度映像により、ライブ会場の最前列よりも近い“視線が交わるほどの至近距離”を実現。まるでメンバーが自分一人のためにステージでパフォーマンスしているかのような、圧倒的な没入感を体感できます。



Xmersive公式ウェブサイト：https://xmersive.nexst.inc/

Xmersive 公式X：https://x.com/NEXST_ ENT

NEXSTとは

NEXSTは、ファン体験のあらゆる接点をオンチェーン上で検証可能な価値へと転換する、AI駆動型のエンターテインメントプラットフォームです。実績あるWeb2モデルに、VR・AI・ゲーム・RWAを融合し、ファンとの継続的なつながりを実現する新たなパラダイムを構築。グローバル規模でのエンゲージメントを支える統合型デジタル経済圏の創出を目指しています。

公式HP: https://nexst.inc

公式Xアカウント: https://x.com/NEXST_AI

公式Instagram: https://www.instagram.com/nexst_official

公式Discordチャンネル: https://discord.com/invite/nexst

Medium: https://medium.com/@sns.nexst

UNIS （ユニス）プロフィール

UNIS（ユニス）は、SBSのサバイバルオーディション番組『UNIVERSE TICKET』（通称：ユニチケ）から誕生した、8人組の韓国ガールズグループです。2024年3月27日に1stミニアルバム『WE UNIS』でデビュー後、同年8月には1stシングルアルバム『CURIOUS』をリリース、さらに2025年には『SWICY』を発表するなど、積極的に活動を続けており、デビュー以来、様々な音楽番組やイベントを通じてグローバルに活躍しています。



UNIS 公式チャンネル

公式X：https://x.com/UNIS_offcl

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/unis_offcl/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@UNIS_Offcl

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@unis_offcl





