薬売り、神儀をモチーフに鉄板から制作する「コラボ焼き」＆ノベルティ付きドリンクを販売！『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』飲食コラボ開催のお知らせ

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下、「当社」)はGiGOの対象店舗において、2026年5月29日(金)より、劇場版第三章にして壮絶なる終章、『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』とのコラボ焼きとノベルティ付きドリンクを販売いたします。

開催概要

■販売期間：2026年5月29日(金)～2026年7月5日(日)

■開催内容

・「『劇場版モノノ怪』コラボ焼き」の販売

・ノベルティ付きドリンクの販売

・特別映像とスタンディパネルによるフォトスポット

・薬売り役・神谷浩史さんの録りおろしコメントの放送

『劇場版モノノ怪』コラボ焼き

薬売り、神儀をモチーフに鉄板から製作した「『劇場版モノノ怪』コラボ焼き」を販売いたします。「『劇場版モノノ怪』コラボ焼き」ご購入1点につき、和紙風コースター(全7種)をランダムで1枚進呈いたします。

■販売期間：2026年5月29日(金)～2026年7月5日(日)

■販売店舗：GiGOのたい焼き総本店

■販売価格：650円(税込)

■フレーバー：プレミアムクリーム、チョコレート

※「『劇場版モノノ怪』コラボ焼き」および和紙風コースターの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

※画像・イラストはイメージです。

ノベルティ付きドリンク

ご購入1点につき、和紙風コースター(全7種)がランダムで1枚付いてくるドリンクを販売いたします。

■販売期間：2026年5月29日(金)～2026年7月5日(日)

■販売店舗：

GiGOココノススキノ／GiGO仙台／GiGO秋葉原2号館／GiGO池袋3号館／GiGO渋谷／GiGOイオンモールむさし村山／GiGOららテラスTOKYO-BAY／GiGOマーケットスクエアささしま／GiGO河原町オーパB1F／GiGO Arcade Cafe KITTE大阪／GiGO難波アビオン／GiGOイオンモール岡山／GiGO広島本通／GiGOそよら今治馬越／GiGO福岡天神／GiGOヨドバシ博多／GiGOアミュプラザくまもと(全17店舗)

■価格：500円(税込)

※詳細は、公式HPおよび店舗公式Xをご確認ください。

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

※和紙風コースターは「『劇場版モノノ怪』コラボ焼き」と同じものを提供いたします。また、和紙風コースターの 絵柄はランダムのため、お選びいただけません。

特別映像とスタンディパネルによるフォトスポット

期間中、GiGO大阪道頓堀本店の大型ビジョンで特別映像とスタンディを用いたフォトスポットが登場します。

■実施期間：2026年5月22日(金)～2026年6月4日(木)

■実施店舗：GiGO大阪道頓堀本店

薬売り役・神谷浩史さんの録りおろしコメントの放送

期間中、対象店舗では「薬売り」役・声優の神谷浩史さんのコメント付きコンテンツを店内で放送いたします。

■販売期間：2026年5月15日(金)～2026年6月11日(木)

■対象店舗：全国のGiGOグループのお店

『劇場版モノノ怪』とは

2000年代にテレビ放送されて以降、ファンから根強く愛され続けている『モノノ怪』。その完全新作劇場版・三部作が2024年に始動した。第1作『劇場版モノノ怪 唐傘』は驚異のロングラン上映を記録。続く2025年3月には続編となる『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』が公開。加速する物語と深まる人物描写、進化したグラフィックに対する絶賛は国内にとどまらず、カナダ・ファンタジア国際映画祭にて長編アニメーション部門の観客賞を2作連続で受賞する快挙を成し遂げた。 そして2026年5月――謎と思惑が渦巻く秘められた女の園・大奥を舞台にした壮大なサーガが、第三章にして完結を迎える。

■『劇場版モノノ怪』公式サイト：https://www.mononoke-movie.com/

著作権表記

(C)ツインエンジン

(C)GENDA GiGO Entertainment

各種実施店舗詳細

『劇場版モノノ怪』ノベルティ付きドリンク

https://www.gigo.co.jp/cafe-and-goods/2026-05-mononoke-drink/

『劇場版モノノ怪』コラボ焼き

https://www.gigo.co.jp/cafe-and-goods/2026-05-mononoke-taiyaki/