【第2回 オートメッセ in 愛知 2026】開催のお知らせ

株式会社交通タイムス社（本社：東京都千代田区／代表取締役：宮木敏也）は、2026年5月16日（土）・17日（日）の2日間、 AICHI SKY EXPO（愛知県国際展示場）にて、「第2回 オートメッセ in 愛知 2026」を開催いたします。“オモロイ アシタ ムゲンダイ”をコンセプトに、今年もクルマの魅力と楽しさを、多くの皆様と共有できる場をお届けしてまいります。

株式会社交通タイムス社

ファミリーもクルマ好きも楽しめる、注目のコンテンツたち

豪華ゲストによるトーク＆ライブ！

オフィシャルステージでは、公式アンバサダー「土屋圭市氏」のトークショー、知多半島が生んだ人気ユニット「知多娘。」のライブ、SUPER GTドライバーのトークショーなど、聴いて楽しいイベントを用意。さらに土屋圭市氏＆松田次生氏とのレジェンド共演や、コラボステッカーの限定配布、サイン会なども行なわれます。

愛知だけの“乗れる”特別展示！

GTマシン展示やトランスポーターの車内見学など、愛知だけの激レア体験が可能に。また、自衛隊 愛知地方協力本部ブースでは「1/2t小型トラック」を展示したり、迷彩服のコスチューム体験、空挺降下を疑似体験できるVRコンテンツを用意。日本自動車連盟・愛知支部はロードサービスカー展示や、エコドライブ体験が行なわれます。

くるま好きキッズは集まれ！

大阪オートメッセ2026で好評の「こどもビリティPARK」が愛知に上陸します。自分だけの「こども免許証」発行やラジコンカー体験、塗り絵コーナーなど、クルマがもっと好きになるコンテンツをご用意。お子様が主役のワクワク体験ゾーンへお越しいただき、家族で最高の思い出を作ってください。

愛知限定、激アツ試乗会を実施！

ホールに隣接された屋外特設エリアではGAZOO Racingによる『GRヤリス』と『GRカローラ』の車両展示＆体験試乗会が開催されます。モータースポーツのDNAを凝縮した最新マシンのポテンシャルを体感してください。試乗は1,000円/税込が必要（普通免許所持者に限る）。試乗枠は上限数に達し次第終了となります。

キッチンカー16台が集結！グルメの祭典も同時開催へ

ローストビーフ、ケバブ、タコス、クレープなど人気グルメが大集合。屋外エリアには16台のキッチンカーが勢揃いします。150席以上の休憩ゾーンも完備。お腹が空いたらキッチンカーエリアにお越しいただき、オートメッセin愛知を存分に遊び尽くしてください。

写真は一例会場を巡るほど楽しさ加速？限定グッズ購入＆プレゼントも！

映画『ワイルド・スピード』公開25周年を記念した限定コラボグッズが登場。“ここでしか買えない”特別アイテムが販売されます。さらに「スタンプラリー」や、クルマ好き必見の豪華賞品が当たる「アンケートプレゼント」も実施。見て、遊んで、参加して――会場を巡るほどワクワクが広がる体験をお楽しみください。

＜チケット情報＞

前売 1,800円（税込）/ 当日 2,000円（税込）

前売チケット販売期間：2026年(令和8年)5月15日まで

＜開催概要＞

展示会名称：第2回 オートメッセin愛知2026

開催日程：2026年5月16日（土）、17日（日）

開催時間 16日（10：00～18：00）、17日（10：00～17：00）

会場：AICHI SKY EXPO（愛知県国際展示場） ホールE、F、多目的利用地

住所：愛知県常滑市セントレア5丁目10番1号

主催：オートメッセアソシエイション

後援：経済産業省 / 愛知県 / 常滑市 / (一社)日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会・NAPAC / (一社)自動車用品小売協会・APARA / (株)ZIP-FM / (株)交通タイムス社 / (株)イーグル（順不同）

特別協力：(株)GTアソシエイション／(一社)日本自動車連盟 愛知支部／自衛隊 愛知地方協力本部（順不同）

イベント詳細はホームページをご覧ください

https://www.automesse.jp/aichi/(https://www.automesse.jp/aichi/)