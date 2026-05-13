Helpfeel、「DX 総合EXPO 2026 春 大阪」に出展

株式会社Helpfeel

ナレッジの力でAIの社会実装を加速する株式会社Helpfeel（本社：京都府京都市、代表取締役 CEO：洛西 一周、以下「Helpfeel」）は、2026年5月20日（水）から5月22日（金）にインテックス大阪で開催される「DX 総合EXPO 2026 春 大阪」に出展することをお知らせします。

■DX 総合EXPO 2026 春 大阪について

本展示会は、業務効率化・働き方改革・経営基盤強化を実現するためのDXソリューションが一堂に集う日本最大級のDX総合展です。

DX化を検討する企業の人事、総務、経理、DX推進、マーケティング、営業、そして経営者などが、最新の製品やサービスを比較検討したり、豪華講師陣によるDXセミナーで最新トレンドを学ぶことができます。

当社のブースでは、実際のデモを交えながらAI検索型FAQ「Helpfeel」の使いやすさと導入効果をご体感いただけます。また、AIエージェントや社内ナレッジ検索、VoC分析などを含む包括的な「AIナレッジデータプラットフォーム」をご紹介いたします。ぜひブースにお立ち寄りください。

■展示会詳細

名称 DX 総合EXPO 2026 春 大阪

開催日程 2026年5月20日（水）～22日（金）10:00～17:00

参加方法 事前登録制（参加費：無料）

会場 インテックス大阪 4号館・6号館B

主催 DX 総合EXPO 実行委員会

小間位置 D17-13

公式サイト https://www.bizcrew.jp/expo/dx-osaka

■ブース訪問予約システム

本展示会では、事前にブース訪問予約を行った上ご来場された方に、主催社より1,500円分のAmazonギフトカードをプレゼントするキャンペーンを実施しています。



事前予約をいただくことで、貴社の状況に合わせた最適な活用事例をご紹介いたします。

限られた時間で効率的に会場を回るために、「Helpfeel」ブースへの訪問予約をご活用ください。

＜詳細＞

１.ブース訪問予約URL

２.プロモーションコード：f85hanyst



＜予約方法＞

１.会員登録（プロモーションコードf85hanystの入力必須）

２.ブース訪問予約

３.当日来場のうえアポイント実施



＜ご留意事項＞

・Amazonギフトカードは、条件をすべて満たしている来場者様を対象に、会期1か月後を目安に事務局よりメールにて進呈いたします。

・訪問件数にかかわらず、Amazonギフトカードの進呈は一律1,500円です。

・プロモーションコードの入力漏れ、ブース訪問予約をせずに当日訪問された場合など、いずれかの条件を満たさない場合は進呈できませんのでご注意ください。

・原則、会社アドレスでご登録ください。フリーアドレス、携帯キャリアやプロバイダなどの個人アドレスでのお申込みは特典対象外となります。

・ご来場の際に使用されるアカウントとプロモーションコードを入力したアカウントが異なる場合、特典の付与対象外となります。

※本キャンペーンは、展示会実行委員会（エバーリッジ株式会社）による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせは、Amazonではお受けしておりません。展示会実行【bizcrew@everidge.co.jp 】までお願いいたします。

ブース訪問予約はこちら :https://expo.bizcrew.jp/event/14998/module/booth/387573/409268

■企業のAI活用を加速させる「AIナレッジデータプラットフォーム」

AIの真価を引き出す鍵は、参照する「ナレッジデータ」の質と構造にあります。

「Helpfeel」は、FAQやマニュアル、各種ドキュメントなど企業内に分散する情報を整理・構造化し、AIが活用可能な「ナレッジ資産」へと転換するAIナレッジデータプラットフォームです。

ナレッジ基盤を中核に、FAQやAIエージェントによる顧客対応から、オペレーター支援、VoC分析までを一貫して支援。ナレッジを起点に、企業の意思決定と顧客体験を高度化し、競争力の向上につなげます。金融・インフラ・製造・小売をはじめとするエンタープライズ企業を中心に、900サイト以上で導入されています（2026年4月時点）。

Helpfeelサービスサイト：https://www.helpfeel.com(https://www.helpfeel.com)

■株式会社Helpfeel 概要

創業：2007年12月21日（2020年12月4日に日本法人を設立）

代表者：代表取締役 CEO 洛西 一周

京都オフィス：〒602-0023 京都府京都市上京区御所八幡町110－16 かわもとビル5階

東京オフィス：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-14-1 住友不動産八重洲通ビル4階

URL：https://corp.helpfeel.com/

Helpfeelは、企業の膨大な知識資産をAIが活用できる形に最適化し、AI時代の情報インフラを支えるナレッジテクノロジー企業です。ナレッジデータの創造・蓄積・分析・活用を一気通貫で支援し、活用データをナレッジ改善に還元することで、知識資産の価値を継続的に高めます。3つのプロダクトを中核に、包括的なAIソリューションを展開しています。

- 企業のAIを強くするAIナレッジデータプラットフォーム「Helpfeel（ヘルプフィール）(https://www.helpfeel.com/)」- AIを育てるナレッジベース「Helpfeel Cosense（コセンス）(https://cosen.se/product)」- 画像や動画をあなたの代わりに記憶するAI「Gyazo（ギャゾー）(https://gyazo.com/about?lang=ja)」