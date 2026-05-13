行き場のない”おから”をアップサイクル！豆腐製造時に生まれるおからを活用した「おからショコラケーキ」を改良し、販売開始へ

株式会社 ヒダカラ

深山豆富店（所在地：岐阜県大野郡白川村保木脇260-14 運営：株式会社ヒダカラ 代表取締役：舩坂香菜子）は、豆腐製造時に生まれるおからを活用したスイーツ『おからショコラケーキ』について、お客様の声をもとによりしっとりとした食感へ改良し、2026年5月1日よりオンラインショップにて販売を開始しました。

2025年に徳島県を拠点とする「幸デザインスタジオ」と共同開発した『おからショコラケーキ』（当時の商品名：おからブラウニー）は、おからを使ったスイーツとしては珍しいなめらかな食感が好評を得ている一方で、「パサつきが気になる」「崩れやすい」という声も寄せられていました。今回の改良では、口当たりの良さと扱いやすさの両立を目指して試作と検証を重ねました。

豆腐作りを通して知った、おからの課題と可能性

深山豆富店のおからを使ったスイーツは、製造過程で生まれるおからを活用する取り組みです。

株式会社ヒダカラは、2021年9月に一度は閉店した深山豆富店を事業承継。先代から豆腐作りを学ぶなかで、豆腐作りの過程で多くのおからが食品として活用されていない事実を知りました。

おからの再利用はたった1％

日本豆腐協会によると、国内で発生するおから約66万トンのうち、食用として再利用されているのはたった1％。残りの90％は、肥料や飼料、産業廃棄物となっています。食物繊維が豊富なおからの多くが食材として活用されていない現状に、「もったいない」と感じるようになりました。 地域の豆腐店にとっても共通する課題となっており、その活用方法が求められています。

深山豆富店では、おからの処理方法を模索するなかで「白川郷おからのまめなクッキー」「おキャロットケーキ」などのスイーツの作り手とコラボして開発してきました。また、おからを使ったスイーツの作り手と一緒にクラウドファンディング『おからdaおやつ(https://camp-fire.jp/projects/785272/view)』も実施しました。おからを活用した体に優しくおいしいスイーツの可能性を強く感じています。

改良のきっかけはお客様の声

「おからショコラケーキ」は、「おからdaおやつ」にも参加していた、徳島県を拠点とする「幸デザインスタジオ」と一緒に開発した商品です。

深山豆富店は同スタジオが製造販売するおからケーキのなめらかな口当たりに 魅力を感じ、当店のおからを使った商品開発を依頼。試作を重ね、濃厚なカカオの香りと食べやすさを 両立した「おからブラウニー」が生まれ、2025年に販売に至りました。

発売から3か月経ち、何度もリピートしてくださるお客様がいる一方で、「少しぱさつきがある」「カットすると崩れやすい」といった声も寄せられていました。

より食べやすく、おからの魅力が伝わる商品を目指し、同スタジオと試作を重ね、今回の改良に至り、「おからショコラケーキ」が生まれました。改良にあたっては、ぱさつきや崩れやすさを抑えるため、米粉と少量の小豆を新たに使用しています。また、小さなお子様にも配慮し、はちみつを使わないレシピへ見直しました。

「おからショコラケーキ」概要

深山豆富店の国産大豆100％のおからを使用し、濃厚なカカオの香りと甘さ控えめの味わいが特徴のスイーツ。小麦・乳製品・白砂糖・保存料・着色料は不使用。

■おからショコラケーキ

価格：3500円（税込）

容量：1本

成分表示：

おから(国産大豆)、卵、砂糖、食用こめ油、ココアパウダー、こしあん、米粉、アーモンドパウダー、カカオニブ、食塩 (一部に卵、大豆を含む)



購入先：深山豆富店オンラインショップ

商品ページを見る :https://miyamatofu.com/items/68e708346cfe5395b4f97636おからショコラケーキの商品ページです

商品開発担当者（山川真知子）

幸デザインスタジオのおからバナナケーキをいただいた際に、既存の当店のおからブラウニーよりも、おからの風味や崩れやすさを感じにくかったため、「素材の組み合わせによって、改善できるのではないか」と相談したことが改良に取り組むきっかけとなりました。幸デザインスタジオと深山豆富店との出会いが、新しい可能性につながったと感じています。新しいおからの魅力を、より多くの方に味わっていただけたら嬉しいです。

深山豆富店について

白川郷で郷土食材「石豆富」「すったて」を製造販売している豆腐店です。20年以上長年愛されてきた深山豆富店は2021年3月にコロナによる観光客の減少、作り手の高齢化により一度は閉店しました。2021年9月に株式会社ヒダカラが事業承継をし、スタッフが豆富づくりの修行を受けるところからスタート。現在では店舗での販売だけでなく、ヒダカラのネット通販のノウハウを生かして全国に向けて販売しています。

岐阜県大野郡白川村保木脇260-14

TEL：05769-8-5570

e-mail:miyama@hidakara.com

（運営会社）株式会社ヒダカラについて

所在地：岐阜県飛騨市古川町幸栄町12-12

代表取締役：舩坂香菜子

設立：2019年