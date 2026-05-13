『NTE: Neverness to Everness』期間限定ボード「独り酔い朧月流」本日5月13日より開催！新キャラ「時の魔女・潯（ほとり）」登場！

PERFECT WORLD GAMES (SINGAPORE) PTE. LTD.

Hotta Studioが開発した超現実都市オープンワールドRPG『NTE: Neverness to Everness』は、本日5月13日より期間限定ボード「独り酔い朧月流」を実装することをお知らせいたします。

ダウンロードはこちら :https://nte.onelink.me/9g76/11ac4gvo

■「独り酔い朧月流」限定ボード開放

本編クエスト「序章 - 新たな目的地 - 『骨董品屋エイボン』へ」をクリアすると「独り酔い朧月流」限定ボードが解放されます。

「独り酔い朧月流」ボードからは当期限定Sランクキャラ「潯」を獲得できるほか、Aランクキャラの「ハニア」「海月（みつき）」「翳（えい）」も登場します。

さらに、グライダースキン「幽蘭」、Blizzard-V4のバイクスキン「秋色の残影」、潯コスチューム「万金の蘭」も限定ボードに登場します。

※詳細はゲーム内「スカボロー市場」よりご確認ください。

ボード開放期間：5月13日（水）メンテナンス終了後 ~ 6月3日（水）6:59:59（JST）

■新キャラ「時の魔女・潯（ほとり）」登場

日常的に泥酔している、最も頼りにならない大人（早霧談）。

ナナリが憧れる、底知れぬ実力を持つ姉御。 他人の目には神秘的に映る、謎多き「エイボン」店主。

お買い得品を手に入れたり、自分では珍品を掘り出したつもりでいたりする時、彼女は口元のニヤけを抑えきれず、バンと机を叩いて「商談成立！」と叫ぶ。

だが、半日も経たないうちに騙されたと気づき、地団駄を踏みながらやけ酒を煽ることも珍しくない。

あるいは、月末に請求書が届いてから、眉をひそめて情けない顔を浮かべ、後悔の念に駆られることもある。

--「今」が、一番記念すべき時…かもしれないよ？

■潯キャラPV【壺中憶】公開記念リポストキャンペーン開催

現在、公式Xにて潯キャラPV【壺中憶】公開記念リポストキャンペーンを開催しております。NTE公式X（@NTE_JP ）をフォロー＆投稿をリポストすると、iPhone 17 Pro 、Razer Ornata V3 やアマゾンギフトカード10,000円分が抽選で当たります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0JRskq_dWdk ]

〆切：05月17日（日）24:59（JST）

詳細はこちら：https://x.com/NTE_JP/status/2053671771589804413?s=20

▼最新情報は公式SNSからご確認

公式X：https://x.com/intent/user?screen_name=NTE_JP

公式YouTube：https://www.youtube.com/@NevernesstoEvernessJP/?sub_confirmation=1

公式Discord：https://discord.gg/snppujJyWN

▼ゲーム概要

タイトル：NTE: Neverness to Everness

ジャンル：超現実都市オープンワールドRPG

対応プラットフォーム：iOS / Android / PC / PS5(R) / Mac

リリース日：2026年4月29日

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

▼Hotta Studioについて

Hotta Studioはマルチプラットフォームにおいてグローバル展開するオープンワールドRPG「Tower of Fantasy（幻塔）」の開発元です。SF世界を舞台にした「Tower of Fantasy（幻塔）」の開発においては、Unreal Engine 4を活用し、多彩なオープンワールドゲーム体験を全世界にお届けしています。