【叡啓大学】広島県の人口流出を止めるため「広島で働きたい!」を増やす。実社会のリアルな課題に挑む叡啓大学のPBL-2年生（2026年度春クォーター）

広島県公立大学法人

叡啓大学（学長 有信睦弘、広島市中区）は、２年生と3年生の実践科目として「課題解決演習（Project Based Learning）」を開講しています。課題解決演習とは、実践的な教育に協力いただく企業・自治体・NPO・国際機関からテーマを提案いただき、学生がグループで考える体験型の必修科目です。クライアント様から提供された課題の原因を探究し、解決策の提案までを行うプロセスの演習に3回取り組み、課題発見・解決力や他者と協働する力、やり抜く力などを養います。

2026年4月21日（火）、２年生の演習のクライアント様より今回取り組むテーマの紹介がありました。約2か月かけて、３つのクライアント様からいただいたテーマ、リアルな課題に各チームで挑みます。

はじめに、2年生課題解決演習の担当教員川瀬真紀学科長より、2か月間の授業概要について説明がありました。

課題解決演習は、「プロポージング（提案）」「フィールドワーク（調査）」「コ―・レビュー（共創）」「レポーティング（報告）」の４ステップで取り組みます。

クライアント様からテーマをご紹介いただいた後、各チームで現地調査・聞き取りを行い、テーマの問題、課題の原因を探究した後に、最終報告会では、特定した本質的な課題を発表します。

- 4月21日（火）提案クライアント様テーマ紹介、質問・意見交換

クライアント様から各テーマ紹介・説明をしていただいた後に、質疑応答がありました。

クライアント：株式会社enginepot様

テーマ 広島県の人口流出を止めるため、 IT雇用・就職を増やし、「広島で働きたい!」を増やす。

＊テーマの実現に向けてどうすべきか。現在、どのような課題や障壁が存在しているのかを検討する。

クライアント：国連ユニタール広島様

テーマ 国連や「平和都市」広島が目標とする核兵器のない平和な世界の実現に向けて、第一歩とされる「核軍縮」を進めるうえで、現在どのような課題や障壁が存在しているのかを検討する。

クライアント：株式会社フレスタホールディングス様

テーマ 学生アルバイトを戦力化するにはどうすべきか。

学生は、今後のフィールドワークの活動に向けて、クライアント様に対し、事業戦略のターゲットの捉え方やエンゲージメントの取り組み、テーマに対する課題の受け止めなどについて質問、意見交換を行いました。

過去の「最終報告会」資料の一部を特設サイトで公開しています。

社会を変える「実践力」ー叡啓大学のPBLとはー

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