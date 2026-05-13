スパイス好きのための醤油ラーメン／塩タンメン　新発売

エースコック株式会社

エスビー食品監修「超やみつきペッパー」で仕上げる、刺激的な旨さ！

ペッパーと相性の良い醤油ラーメンと塩タンメンが新登場！

【発売日・発売地区】2026年6月1日（月）・全国

エースコック株式会社（本社：大阪府吹田市 代表取締役社長：村岡寛人）は、2026年6月1日より、「スパイス好きのための醤油ラーメン／塩タンメン」を新発売します。

＜本商品のポイント＞

１. エスビー食品監修「超やみつきペッパー」使用！スパイス好きのための刺激的な旨さ！

２. チキンと香辛野菜の旨みをしっかり利かせた醤油ラーメンと、オニオンやジンジャー、ガーリック等の旨みをバランスよく利かせた塩タンメンの2品が登場！

■商品名 ： スパイス好きのための醤油ラーメン／塩タンメン

■発売日 ： 2026年6月1日（月）

■発売地区 ： 全国

■希望小売価格： 236円（税抜）

2017年にエスビー食品と共同開発した「超やみつきペッパー」で仕上げる刺激的な味わいがクセになる一杯です。今回は、ペッパーと相性のいい街中華のような味わいをイメージし、チキンと香辛野菜の旨みをしっかり利かせた醤油ラーメンと、オニオンやジンジャー、ガーリック等の旨みをバランスよく利かせた塩タンメンを開発しました。どこか懐かしい味わいに、ペッパーの刺激がクセになる超やみつきになること間違いなしの一杯に仕上げました。

【商品特長】

■商品名：スパイス好きのための醤油ラーメン

■めん：滑らかでコシのある、歯切れの良い丸刃のめんです。適度な味付けをすることでめんのおいしさを引き立たせました。(湯戻し時間:3分)

■スープ：醤油ベースに、チキンと香辛野菜の旨みをしっかり利かせた醤油ラーメンスープです。別添の「超やみつきペッパー」を加えることで、食べれば食べるほど、そのおいしさがやみつきになる一杯に仕上げました。

■かやく：シャキシャキとした食感の良いキャベツ、程良く味付けした肉そぼろ、色調の良い卵、ねぎを加えて仕上げました。

■パッケージ：スパイス好きにストレートに訴求した食欲を刺激するデザインに仕上げました。

■商品名：スパイス好きのための塩タンメン

■めん：滑らかでコシのある、歯切れの良い丸刃のめんです。適度な味付けをすることでめんのおいしさを引き立たせました。(湯戻し時間:3分)

■スープ：チキンをベースに、オニオンやジンジャー、ガーリック等の旨みをバランスよく利かせた塩タンメンスープです。別添の「超やみつきペッパー」を加えることで、食べれば食べるほど、そのおいしさがやみつきになる一杯に仕上げました。

■かやく：シャキシャキとした食感の良いキャベツ、色調の良いコーン、人参、ねぎを加えて仕上げました。

■パッケージ：スパイス好きにストレートに訴求した食欲を刺激するデザインに仕上げました。