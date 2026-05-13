『デタリキZ 特別防衛局隊員の日常』明日5月14日(木)0時より『魔王カリンちゃんRPG』×『デタリキZ』コラボ開催！~最大5,500個の無償ジェムがもらえる記念キャンペーンも実施~

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、フル3D美少女RPG『デタリキZ 特別防衛局隊員の日常（以下デタリキ）』にて、5月14日(木)0時より『魔王カリンちゃんRPG～恋姫建国奔走記～（以下魔王カリンちゃんRPG）』とのコラボ開催およびこれを記念したイベント＆キャンペーンを開催することをお知らせいたします。

■『魔王カリンちゃんRPG』のキャラクターが『デタリキ』に登場！

本コラボでは「魔王カリンちゃんRPG」より「カリン」「アイシャ」「レンファ」「レン」の4キャラクターが期間限定ガチャおよびイベントに登場いたします！「デタリキ」ならではのハイクオリティなフル3Dモデルで再現された「魔王カリンちゃんRPG」のキャラクターたちの活躍にご注目ください。

また、最大5,500個の無償ジェムが獲得できるシリアルコード配信や期間限定ログインボーナスなど、盛りだくさんの企画をご用意しておりますので、ぜひお楽しみください！

■『魔王カリンちゃんRPG』×『デタリキZ』コラボ概要

- 魔王カリンちゃんRPGコラボステップアップガチャSP-前半-- 魔王カリンちゃんRPGコラボステップアップガチャSP-後半-- 【無償ジェム最大3,000個】魔王カリンちゃんRPGコラボ記念ログインボーナス- 【無償ジェム最大1,500個】ソロ遭遇イベント「漫遊！ 古の魔王と英傑たち」開催！- 【無償ジェム合計1,000個】魔王カリンちゃんRPGコラボ記念カウントダウンシリアルコード

※期間中、最大5,500個の無償ジェムが無料で獲得可能です。

1）魔王カリンちゃんRPGコラボステップアップガチャSP-前半-

開催期間：5月14日(木)0時00分～5月27日(水)23時59分

期間限定ガチャに「魔王カリンちゃんRPG」より「アイシャ」「レン」が登場いたします。

※今回登場したコスプレは、今後再登場する場合がございます。

2）魔王カリンちゃんRPGコラボステップアップガチャSP-後半-

開催期間：5月21日(木)0時00分～6月3日(水)23時59分

期間限定ガチャに「魔王カリンちゃんRPG」より「カリン」「レンファ」が登場いたします。

※今回登場したコスプレは、今後再登場する場合がございます。



3）魔王カリンちゃんRPGコラボ記念ログインボーナス

開催期間：5月14日(木)4時00分～6月3日(水)3時59分

毎日ログインするだけで無償ジェム最大3,000個GETのチャンスです！



4）ソロ遭遇イベント「漫遊！ 古の魔王と英傑たち」開催！

開催期間：5月14日(木)0時00分～5月27日(水)23時59分

「魔王カリンちゃんRPG」のキャラクターたちが登場するコラボイベントを開催いたします。イベントクリアで最大1,500個の無償ジェムを獲得できるほか、イベントアイテム交換で限定SRコスプレ「檸檬」が手に入ります。



5）魔王カリンちゃんRPGコラボ記念カウントダウンシリアルコード

投稿期間：5月10日(日)～5月14日(木)まで毎日投稿

デタリキ公式Xアカウント（https://x.com/Detariki）で発表されるシリアルコードを入力して無償ジェム合計1,000個＆コラボガチャの10連ガチャチケットを獲得しましょう！

※各シリアルコードの入力期限の詳細はお知らせをご確認ください





■コラボ作品紹介：「魔王カリンちゃんRPG」とは

『巣作りカリンちゃん-星詠みの神託-』のその後を描く正統続編でキャラクターの個性の光るリアルタイム召喚バトル。『巣作りカリンちゃん』に登場していなかった『恋姫†夢想』キャラクターをはじめ『戦国†恋姫』『双天†恋姫』のキャラクターも続々登場中。キャラクター原案やメインシナリオの原案・執筆は原作スタッフが担当。サービス開始1周年の節目を迎えますます盛り上がる「魔王カリンちゃんRPG」に是非ご注目ください。

▼【魔王カリンちゃんRPG～恋姫建国奔走記～】公式サイト

https://maoukarinchanrpg.com

▼【魔王カリンちゃんRPG～恋姫建国奔走記～】公式Xアカウント

https://x.com/karinchanrpg

▼こちらから【デタリキZ 特別防衛局隊員の日常】をプレイ！

http://games.dmm.com/detail/detarikiz/

▼【デタリキZ 特別防衛局隊員の日常】公式サイト

https://detarikiz.jp/

▼【デタリキZ 特別防衛局隊員の日常】公式Xアカウント

https://x.com/Detariki

■「デタリキZ 特別防衛局隊員の日常」とは

「空からパンツが降ってきた！？」

本ゲームはDMM GAMESのPC/Android/DMM GAMES PLAYER、およびApp Store/Google Playで展開中のフル3Dで描かれる本格RPGです。宇宙からやってきた謎の生命体を処理する「特別防衛局の新米班長」として、個性的な班員達と任務をこなしていく中、宇宙規模で起こる様々な事件に巻き込まれていきます。班員達はジャマーと呼ばれる召喚獣を召喚することで戦います。班員とジャマーを育成し、無数の組み合わせを武器に自分だけの最強編成を作り上げましょう！お着替えでは360°回転カメラで急接近したり下から覗いたり、様々な楽しみ方ができます。原作に長谷見沙貴氏、キャラクターデザインに神崎かるな氏、健やか牛乳氏を迎えた、進化した3Dグラフィックゲームを堪能しましょう！！

▼プロモーションムービー公開中！

https://youtu.be/cUPmQcQuzEw

▼製品概要

タイトル：デタリキZ 特別防衛局隊員の日常

プラットフォーム： PC(ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版)／スマートフォン（クラウド版、DMM GAMES STORE版）／App Store／Google Play

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