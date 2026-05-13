今年も開催！「芳雄のミュー」スペシャルイベント『芳雄のミュー Dream Fes.』9/25(金)東京国際フォーラム ホールAで開催決定！

株式会社WOWOW

WOWOW×井上芳雄によるミュージカル番組「生放送！井上芳雄ミュージカルアワー『芳雄のミュー』」がスタジオを飛び出し、2026年9月25日(金)にスペシャルイベント「芳雄のミュー Dream Fes.」を開催することが決定した。

ミュージカルを全力で応援してきたWOWOWが、日本ミュージカル界が誇るエンターテイナー・井上芳雄とコラボレートしお届けしているライブ＆エンターテインメントショー番組「芳雄のミュー」。井上自身が「ミュージカルの素晴らしさをもっとたくさんの人に伝えていきたい」「劇場に足を運んでいただきたい」という思いから、“生放送”にこだわった本番組は、毎回豪華ゲストをお迎えしミュージカル界の “いま”をお届けしている。

「芳雄のミューDreamFes.」と題した今回のステージは、東京国際フォーラム ホールAへと会場を移し、番組イベント史上過去最大規模での開催となる。今回のイベントの注目ポイントは、2025年度に上演された数々の名作の中から、視聴者の皆様の投票で決定するお気に入りのミュージカルソング、“My Favorite Best Mew Song 2025” BEST10の発表。イベント当日は、番組MCの井上芳雄と豪華ゲストたちが、皆様の想いが詰まったランキングを圧巻のパフォーマンスと共に紹介予定。待望の視聴者投票は、本日よりイベント公式サイトで受付スタート。投票の対象は2025年4月1日～2026年3月31日に上演された作品となる。あなたが愛してやまない「あの名曲」や「推し曲」をぜひ投票いただきたい。ゲストについては後日発表。一夜限りの特別な空間に集結するゲストの続報をどうぞお見逃しなく！

チケットは本日5/13(水)12:00より、井上芳雄オフィシャルファンクラブとWOWOW WEB会員サイトにて先行受付がスタート。詳細は、イベント公式サイト（https://yoshio-mu-event.com）をご確認いただきたい。

★イベント情報★

■公演名 芳雄のミュー Dream Fes.

■日程 2026年9月25日(金) 開場：午後5:30 開演：午後6:30 （予定）

■会場 東京国際フォーラム ホールA（東京都千代田区丸の内3丁目5番1号）

■出演者 井上芳雄

ゲスト：後日発表

■主催 WOWOW ／ キョードー東京 ／ ワイズコネクション

■企画 WOWOW ／ 井上芳雄ミュージカルアワー「芳雄のミュー」

■演出 アクロ

■制作 ワイズコネクション

■企画協力 グランアーツ

■問い合わせ キョードー東京 0570-550-799（平日11時～18時 / 土日祝 10時～18時）

■サイト https://yoshio-mu-event.com

■SNS 「芳雄のミュー」公式X：https://x.com/wow_yoshimu

「芳雄のミュー」公式インスタグラム：https://www.instagram.com/wow_yoshimu/

WOWOWステージ公式X：https://x.com/wowow_stage

★チケット情報★

■販売

▼2026年5月13日（水）午後12:00～5月31日(日)午後11:59

井上芳雄オフィシャルファンクラブ先行：https://yoshioinoue.com/

WOWOW WEB会員先行：https://www.wowow.co.jp/ticket/yoshio-mu-event_login.html

▼2026年6月6日（土）12:00～6月21日(日)23:59

プレオーダー受付： https://eplus.jp/yoshio-mu-dreamfes/

■料金

VIP席(1階席前方センター5列目以内保証・特典付き) \20,000

SS席(特典付き) \18,000

S席 \14,000

A席 \10,000

U-25席 \5,000（当日引換券）

※全席指定・税込価格

※U-25席について

9/25の入場時に25歳以下の方のみ購入可能となります。当日、入場時に年齢の確認できる有効な身分証明書を確認いたします。座席位置はお選びいただけません。26歳以上の同行者と並びの座席をご希望の場合は、同行者と同じ席種からお申し込みください。

■備考 ※主催者の同意なく有償で譲渡することは禁止します。

※各席種ごとに、数に限りがございます。予定枚数に達し次第終了となりますので、

あらかじめご了承ください

※お一人様1公演につき4枚まで。

※未就学児入場不可。

※車いすをご利用のお客様は、S席をご購入のうえ、事前にキョードー東京 0570-550-799（ 平日11時～18時 / 土日祝10時～18時） にご連絡ください。スペースに限りがあるため、お連れ様と離れてのご鑑賞、または自席でのご鑑賞になる可能性もございます。予めご了承ください。 ※当日の模様は映像収録の可能性がございます。会場内での撮影・収録内容が掲載・放送される場合があります。

※出演者は予告なく変更になる可能性がございますが、それに伴うチケットの払い戻しには対応いたしかねます。

★番組情報★

生放送！井上芳雄ミュージカルアワー「芳雄のミュー」第33話

放送・配信日：2026/5/13(水)午後10:00 生放送・ライブ配信 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

2026/5/17(日)午後3:30 リピート放送 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

MC：井上芳雄 ５月放送ゲスト：宮澤エマ、京本大我

オープニングテーマ：作曲・亀田誠治、作詞・井上芳雄

番組サイト：https://www.wowow.co.jp/detail/188690