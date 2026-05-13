コールマンから“サッカー日本代表オフィシャルライセンス商品”が登場！日本代表エンブレムをあしらった「J.ジェットブラックシリーズ」を発売

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社 コールマン事業部

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社コールマン事業部（本社：東京都港区、社長：中里豊、以下コールマン）は、デザインと機能性でスポーツシーンを盛り上げる“サッカー日本代表オフィシャルライセンス商品”として、ジェットブラックのボディに日本代表エンブレムをあしらった保冷アイテム「テイク6（J.ジェットブラック）」・「テイク9（J.ジェットブラック）」・「アイスブリック/S（J.ジェットブラック）」を2026年6月より発売します。

■テイク6（J.ジェットブラック）

前面背面

ジェットブラックのボディ前面に日本代表ロゴ、背面には日本代表エンブレムをプリントした、限定デザインの「テイク6」です。

「テイク6」は、1995年（※1）発売の大人気定番ミニハードクーラー。容量は約4.7Lで、350ml缶（※2）6本をぴったり収容できるサイズです。また、持ち運びやすい「ベイルハンドル」、汚れても拭き取りやすいよう表面加工を施した「イージークリーントップ」や、ボトム部に空気口を設けて熱を蓄積しにくくする「ニューライズボトム構造」など、コンパクトながら機能性に優れているのが特長です。近年、ピクニックのようなデイレジャーや部活動などのスポーツシーンなどさまざまな用途で人気のアイテムで、2025年は年間約40万個（※3）を出荷し、2026年2月には累計出荷台数120万個（※4）を突破しました。

※1 1995年～1999年は「テイク5」という名称でしたが、基本的な製品仕様は変わりません。

※2 国内の一般的な350ml缶を想定。但し、飲料メーカーにより缶のサイズ感が異なる場合があります。

※3 自社調べ。対象期間における弊社の卸売業者への納入実績をもとにしています。

※4 自社調べ（2003年1月～2026年2月末日までの日本国内出荷台数に基づく）。

■テイク9（J.ジェットブラック）

ジェットブラックのボディ前面に日本代表エンブレムをプリントした、限定デザインの「テイク9」です。

「テイク9」は、ミニハードクーラー「テイク6」の使い勝手の良さはそのままに、500mlペットボトル（※）であれば縦に6本、350ml缶（※）であれば9本を収納できるようにサイズアップした2026年の新作ハードクーラーです。

※ 国内の一般的な500mlペットボトル、350ml缶を想定。但し、飲料メーカーにより缶のサイズ

感が異なる場合があります。

お手入れも簡単な「イージークリーントップ」熱を蓄積しにくくする「ニューライズボトム構造」

■アイスブリック/S（J.ジェットブラック）

ジェットブラックのボディ前面に日本代表エンブレムをプリントした、限定デザインの「アイスブリック/S」です。

「アイスブリック/S」とは、横並びに2つ並べると、「テイク9」や「テイク6」にぴったり収まるサイズのコンパクトな保冷パックです。冷凍庫で約7～8時間（※）で凍結する手軽さと、デイレジャーに最適な保冷力のバランスが特長です。

※ -20℃～-18℃の冷凍庫に常温（25 ℃）の「アイスブリック/S」を入れて-16 ℃になるまでを計測

使用イメージ１.使用イメージ２.

リリース本文は以下のURLよりご覧ください。

http://www.coleman.co.jp/wp-content/uploads/2026/05/2026-Coleman-J.Jetblack.pdf

■ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

・職務執行者：ショーン・チャールズ・ベックストローム、中里豊（社長）

・従業員数：371名 ※直雇用のみ（2025年12月31日現在）

・住所：〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル

1976年より、コールマン各種製品の企画・製造、輸入および国内販売を行っています。

■コールマンHP：http://www.coleman.co.jp/(http://www.coleman.co.jp/)

・YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/user/ColemanJAPANtv

・X（旧Twitter）https://x.com/Coleman_Japan?s=20

・フェイスブック https://www.facebook.com/ColemanJapan/

・インスタグラム https://instagram.com/coleman_japan/