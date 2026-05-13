ロイロノート「テキスト添削体験会」アーカイブ動画公開

株式会社LoiLo

株式会社LoiLoは、2026年4月に実施した「テキスト添削体験会」のアーカイブ動画を公開しました。授業支援アプリ「ロイロノート・スクール」の新機能「テキスト添削」について、基本操作から授業での活用法、生成AIと組み合わせた裏技まで詳しくご紹介しています。

動画はこちら：https://youtu.be/btMXRFv_d9M(https://youtu.be/btMXRFv_d9M)

主な内容

- 「テキスト添削」の基本操作テキスト添削の基本操作や、添削カードの編集方法をご紹介しています。- 活用方法添削カードをコピー＆ペーストで繰り返し使う方法や、観点別評価での活用、手書き・スタンプ添削との併用方法をご紹介しています。- 生成AIと組み合わせた裏技生成AIを活用し、個別最適なフィードバックを行う方法をご紹介しています。

こんな先生におすすめ

- テキスト添削機能の使い方を詳しく知りたい- 手書き・スタンプ添削との使い分けを学びたい- 生徒一人ひとりへのフィードバックを効率よく行いたい[動画: https://www.youtube.com/watch?v=btMXRFv_d9M ]

基本操作からAI活用まで、約10分でわかりやすく解説

テキスト添削機能について

提出箱の回答に、テキスト入力で添削できる機能です。添削コメントは青枠のカードで表示され、文字の色や太さ、カードのサイズなども変更できます。

丸つけは手書き、コメントはテキストといった使い分けにより、

より効率的で伝わりやすいフィードバックが可能になります。



詳細：【公式サポートページ】回答を添削して返却する(https://help.loilonote.app/--5d3ac40c68e55c00174ea42e)

ロイロノート・スクールについて

ロイロノート・スクール（※） は、小学校から大学まで、すべての教科で使える協働学習・授業支援プラットフォームです。容量無制限で、学習資料や思考プロセスを記録でき、子どもたちの「考える力」や「学ぶ力」を育みます。資料のやりとりや提出物の管理、思考ツールを活用した深い学び、協働編集による相互参照、自動採点テスト、AIによる高精度なWebフィルタなど、多彩な機能で「個別最適な学び」と「協働的な学び」の両立、教員の負担軽減を実現します。マルチプラットフォーム対応で、国内外約14,000校、約300万人に利用されています。詳しくはWebページをご覧ください。

https://n.loilo.tv/ja

※ ロイロノートは、株式会社LoiLoの商標です。