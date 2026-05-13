ドクターズ ナチュラル レシピと森香澄さんがコラボレーション「美容プロテイン リッチ(黒ごまきなこ味)」を新発売　こだわりの成分を豊富に配合し、美容習慣にも取り入れやすい味わいに

アンファー株式会社

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音 以下「アンファー」）が展開するインナービューティーブランド「ドクターズナチュラルレシピ」は、元アナウンサーで俳優・モデルとして活躍する森香澄さんとコラボレーションした新商品「ドクターズ ナチュラル レシピ 美容プロテイン リッチ(黒ごまきなこ味)」を5月14日（木）より発売いたします。

商品特設ページ：https://foods.angfa-store.jp/cp/collaboration-morikasumi

ドクターズナチュラルレシピは、『医学的知見に基づく、腸美容※1。腸から美肌が生まれる。「揺らがない芯美肌」は毎日の食生活から。』をブランドコンセプトとし、腸活※2に着目するアプローチをさらに発展させ、医学的知見に基づき、腸美容※で“腸から美容”を目指すための商品ラインナップを展開しています。

この度、ドクターズ ナチュラル レシピの人気商品である美容プロテインを日頃からご愛飲いただいており、腸活※2の重要性も発信されている森香澄さんとコラボレーションが実現し、新商品「ドクターズ ナチュラル レシピ 美容プロテイン リッチ(黒ごまきなこ味)」を発売いたします。

プロテインを日々の生活にうまく取り入れられていない方にも、「美味しく綺麗になれる商品として届けたい」という森香澄さんの想いと、「揺らがない芯美肌は毎日の食生活から」というドクターズ ナチュラル レシピのブランドコンセプトが合致し、今回のコラボレーションが実現いたしました。

※1 腸内に存在する善玉菌や善玉菌のエサとなる栄養成分を補給し美と健康を維持する美容方法のこと

※2 腸活とは腸に存在する善玉菌や善玉菌のエサとなる食物繊維を摂取する食生活のこと

■商品概要

商品名：ドクターズ ナチュラル レシピ 美容プロテイン リッチ(黒ごまきなこ味)

内容量：350g/約14食分

価格：\ 3,695(税抜) / \3,990 (税込)

発売日：2026年5月14日（木）先行発売

2026年5月20日（水）通常発売

販路：店舗（Cosme Kitchen、Biople）

WEB(アンファーストア、Amazon、楽天、yahoo!など)

■商品特徴

１.美意識の高い女性のための独自設計

白玉乳酸菌(R)※3とグルタチオン含有酵母エキスを配合した独自の設計。内側から輝く美しさへ

２.日本初！※4白玉乳酸菌(R)※3配合のプロテインで毎日の健康習慣をサポート

白玉乳酸菌(R)※3や食物繊維、短鎖脂肪酸、L-グルタミン、亜鉛が配合。毎日の体づくりをサポート

３.女性に嬉しいソイプロテイン100％※5

大豆イソフラボン含有、

ホエイと比較し吸収が穏やかな良質な大豆たんぱく質配合。

４.3つのバイオティクスを配合した独自の成分設計

【プロバイオティクス・善玉菌】白玉乳酸菌(R)※3・23種の乳酸菌＆ビフィズス菌

【プレバイオティクス】食物繊維＆オリゴ糖

【プロバイオティクス生産物質】短鎖脂肪酸

５.豊富な美容成分

ビタミンC/A/E、セラミド・エラスチンなどの成分に加え、

16種類のスーパーフード、35素材の植物発酵エキスを配合。

６.6つの無添加

甘味料・香料・着色料・酸化防止剤・増粘剤・グルテンフリーの6つの無添加設計です。

７.毎日飲み続けやすい黒ごまきなこ味

黒ごまときなこの香り豊かなやさしさで、

美味しく毎日の美容習慣に取り入れられすい味わいです。

※3 白玉乳酸菌(R)はセティ株式会社の登録商標です。

※４ 白玉乳酸菌(R)配合のプロテインパウダーとして。2025年8月27日時点 (自社調べ)

※５ たんぱく質を目的として配合している原料として

■キャンペーン概要

アンファーストアにて本商品をご購入いただいた方※に、限定マグカップをプレゼントいたします。ドクターズナチュラルレシピの美容プロテインはシェイカー不要のため、メモリ付きの限定マグカップで手軽に美味しくお楽しみいただけます。

キャンペーン期間：2026年5月14日(木)～なくなり次第終了

提供数：300個限定

購入URL： https://www.angfa-store.jp/product/DRPRG03XS

■森香澄さん

1995年6月16日生まれ。東京都出身。 2023年3月にテレビ東京を退社後、プロダクション「seju」に所属。 アナウンス業、タレント業のみならず、ドラマ「年下童貞(チェリーボーイ)くんに翻弄されてます」「奪い愛、真夏」に出演するなど、女優としても活動の幅を広げて いる。また、日経トレンディが選ぶ2025年「今年の顔」にも選出された。2026年1 月期TBS金曜ドラマ「DREAM STAGE」にも出演。

■ドクターズナチュラルレシピ

「ドクターズ ナチュラル レシピ」は、食べて腸内環境を整えることで 「内側からカラダをキレイに」することを目指すインナービューティー フードブランドです。お客様には、アンファーの予防医学に基づいた正しい腸活を習慣化していただけるよう、 「不要なものを排出し、必要な 栄養素をしっかり摂り入れて整える」という健康と美のサイクルを提唱 し、美味しさや手軽さにこだわった商品を展開しています。

・公式STORE：https://foods.angfa-store.jp

・公式Instagram：https://www.instagram.com/dr.s_natural_recipe/

アンファー株式会社について

アンファー株式会社は、1987年に会社設立。「予防医学」をタグラインに掲げ、“「いつまでも美しく、健やかに生きる」というエイジングケア・ライフスタイルの実現を目指す”トータルヘルスケア・カンパニーです。多くの医師や臨床機関・研究機関との密接なリレーションを構築しながら、「スカルプＤ」シリーズをはじめ、化粧品、食品等、様々なエイジングケア商品・サービスの企画・研究開発および販売を行っております。2019年4月10日より、“Ｄクリニックグループ”※に参画しました。

※Ｄクリニックグループは、「医学」を背景として、共通の目的と理念を実現するために、企業、クリニック、NPO法人団体等により発足したグループです。