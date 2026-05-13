PARCOが拡張する、彫刻家・金巻芳俊の“現在地”「金巻芳俊　創発エンティティ」6月12日(金)よりPARCO MUSEUM TOKYOにて開催!!

株式会社パルコ

株式会社パルコ（本部:東京都渋谷区）は、渋谷PARCO 4F PARCO MUSEUM TOKYO（パルコミュージアムトーキョー）にて、2026年6月12日(金)～6月29日(月)の期間、彫刻家・金巻芳俊の個展「金巻芳俊 創発エンティティ」を開催いたします。

金巻芳俊は、一つの身体に複数の顔や表情が重なり合う現代的な女性の木彫作品などで知られるアーティストです。不思議な視覚効果が施されたファッショナブルな人物像を通して、現代人の持つ心の揺れや多面的な感情を表現し、「人間とはなにか？」を追求してきました。

金巻の近作が多数展示される本展覧会は、作家の現在地を多角的に示す場となります。さらに、金巻作品をモチーフにした本展オリジナルのアニメーションの展示やPARCOならではの空間演出で、金巻芳俊の作品世界を新たな角度から拡張します。

【展覧会概要】

タイトル：金巻芳俊 創発エンティティ

会場：PARCO MUSEUM TOKYO （東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 4F）

会期：2026年6月12日(金)～6月29日(月)

開場時間：11:00-21:00 ※入場は閉場の30分前まで ※最終日18時閉場

入場無料

主催：PARCO

協力：FUMA Contemporary Tokyo｜BUNKYO ART

アートディレクション：三宅晴輝（Perfect Things LLC）

アニメーションディレクション：yooolk

広報協力：YN Associates

公式サイト：https://art.parco.jp/museumtokyo/detail/?id=1922

【展示作品】反照プリズム空刻メメント・モリ 4呼氣カプリス

「アンビバレンス（ambivalence）」という理念が金巻芳俊の彫刻作品の核となっています。相反矛盾する心理が両立し、相反する態度が同居することを示すこの言葉を、私は多面多臂像という独自の表現で解釈して木彫作品として具現化しています。本展「創発エンティティ」における彫刻作品はそれぞれが独立した"個"でありながら、展示空間の中での配置や距離、光や影の変化、そして鑑賞者がどの位置からどの距離感で見るかによって、まるで感情や気配を持つ誰かや私という存在であるかのように感じられ、新たな意味や印象を生み出されます。本展で提示されるのは、単なる彫刻という物質的な形態ではありません。そこには「人間とはなにか？」という問いから"創発"され、作品同士や鑑賞者との関係性の中から立ち現れる、より確かな"実在ーエンティティ"が立ち上がることでしょう。

― 金巻芳俊

※一部の作品は販売を予定しております。詳細については、後日、公式サイトにて公開予定です。

【作品モデルについて】山田 杏奈明鏡プリズム

展覧会のメインビジュアルにも使用されている作品《明鏡プリズム》は俳優・山田杏奈をモデルに制作されました。

透明感溢れる少女から複雑な内面を持つ難しい役柄まで演じ分け、表現力の振り幅が広い山田の本質はどこにあるのか？

鋭い観察眼によって写し取られた姿は、金巻の脳内で人格が幾重にも交差するプリズムを通した像へと変換され、超絶的な技術によって木彫として立ち上がります。

金巻作品の世界に入り込んだ俳優・山田杏奈の造形をぜひ会場でご覧ください。

【アーティストプロフィール】

金巻 芳俊 | Yoshitoshi Kanemaki

Instagram ＠kanemaki_yoshitoshi(https://www.instagram.com/kanemaki_yoshitoshi/)

1972年千葉県生まれ。多摩美術大学彫刻学科を卒業後、「アンビバレンス（相反する感情）」や「メメント・モリ（生と死）」をテーマに、木という有機的な素材に独自の生命観を吹き込みながら「人間とはなにか？」という問いを一貫して追求している。いくえにも重なり合う頭部や手足を組み合わせた造形は、内面の揺れや多層性を象徴する表現として高い評価を得てきた。国内外での展示を重ねるなかで作品は発表のたびに完売が続き、アートマーケットにおいて強い支持を確立している。また、ファッションブランドとのコラボレーションや書籍装幀に作品が採用されるなど、アートシーンの枠を超えて存在感を広げている。精緻な彫りと確かな造形力によって木彫表現の可能性を更新し続ける、現在もっとも注目される木彫作家の一人である。

【イベント】

会期中には展覧会開催を記念したイベントを実施いたします。

各イベントの実施時間には一部展示がご覧いただけません。ご了承いただけますと幸いです。

●対談イベント｜川田十夢 × 金巻芳俊

独自の発想や技術で人気のクリエイター・川田十夢氏をお招きし、展覧会タイトルにもある「創発」をテーマに対談するイベントを開催いたします。

会場：展覧会場内（PARCO MUSEUM TOKYO）

日時：6月13日（土）14:00 - 15:30

事前申込不要（当日先着順・入場規制を行う場合があります）

●鼎談イベント｜三沢厚彦 × 棚田康司 × 金巻芳俊

KAAT神奈川芸術劇場にて二人展「彫刻される劇場」を開催する彫刻家・三沢厚彦氏と棚田康司氏をお招きし、現代木彫のトップランナー3名による公開鼎談イベントを開催いたします。

会場：展覧会場内（PARCO MUSEUM TOKYO）

日時：6月21日（日）14:00 - 15:30

事前申込不要（当日先着順・入場規制を行う場合があります）

【三沢厚彦氏・棚田康司氏 展覧会情報】

KAAT EXHIBITION 2026 三沢厚彦・棚田康司「彫刻される劇場」

会期：2026年5月17日(日)～2026年6月14日(日) 月曜休場

開場時間：11:00～18:00（入場は17:30まで）

会場： KAAT神奈川芸術劇場＜中スタジオ・アトリウム＞

公式サイト：https://www.kaat.jp/d/sculptured_theatre

【展覧会記念グッズ】

会場内では、展覧会開催を記念したグッズを販売いたします。

※下記は一部商品となります。その他の商品につきましては、公式サイトにて随時発信いたします。

アクリルスタンドアクリルキーホルダー

※画像はイメージです。

※本リリースに記載の内容は、予告なく変更・中止となる場合がございます。